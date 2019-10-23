"Мы имеем достоинство": украинцев зовут на вече в День Достоинства и Свободы высказаться против капитуляции

23 октября, 2019, 19:02

Объединение "Движение сопротивления капитуляции" призвало украинцев прийти в День Достоинства и Свободы 21 ноября на Майдан Независимости в Киеве и принять участие в Вече с целью заявить о недопустимости сдачи национальных интересов Украины

Об этом говорится в сообщении "Движение сопротивления капитуляции" в Facebook.

Еспресо.TV приводит полный текст сообщения.

Мы имеем достоинство!

В чем-то наши взгляды могут отличаться, но нас объединяет главное: вера в независимую Украину, которая является неотъемлемой частью свободного евроатлантического пространства.

Мы единодушны в признании России агрессором, который сознательно подрывает безопасность соседних государств, дерзко развязал войну против Украины, оккупировал Крым и Донбасс и желает разрушения нашей государственности.

Суверенитет, свобода и успех Украины требуют от каждого из нас ежедневной борьбы и труда.

Только твердая и последовательная защита национальных интересов является залогом справедливого мира, устойчивого развития нашего государства и освобождения ее временно захваченных территорий от оккупанта.

Шесть лет назад, 21 ноября 2013 г., мы вышли на Майдан, чтобы защитить наш европейский выбор.

Главным двигателем революции стало наше общее осознание личного, гражданского и национального достоинства.

Сегодня наш народ снова чувствует угрозу нашей государственности, национальному достоинству, идентичности и родному языку.

Чувствуем угрозу потери демократии, исторического шанса на вступление в НАТО и ЕС.

Ежедневно видим, как нарушаются "красные линии" общих достижений, как регулярно власть испытывает общество, переходя за рамки дозволенного. Мы, украинские граждане, не имеем права молча наблюдать за этим.

Граждане Украины должны продемонстрировать власти, что решительно настроены защитить достоинство, независимость и Конституцию Украины.

Это - не только наше право. Это - наш долг.

Поэтому, приглашаем всех украинцев прийти 21 ноября на Вече, которое состоится в Киеве на Майдане Незалежности.

Мы имеем Достоинство!

Осознаем, что должны действовать ответственно, чтобы не допустить провокаций и конфликтов. Призываем ветеранов помочь нам в этом.

Призываем все патриотические силы, которые поддерживают наши намерения, приобщиться к Вече! Без партийных флагов, без внутреннего противоборства, но с единственным стремлением - защитить свободу, национальную идентичность, демократию и цивилизационный выбор Украины.

Так же призываем в этот день не умножать множество альтернативных событий. Мы должны продемонстрировать единство.

Движение Сопротивления Капитуляции приглашает к совместным действиям 21 ноября все государственные политические и общественные силы. Призываем провести этот день с национальной символикой и со знаком желтой ленты как символа отпора российской агрессии.

В ближайшее время будет проведен Форум государственных сил, во время которого будут сформированы четкие требования к власти. Для координации действий будет создан соответствующий оргкомитет.

Слава Украине!