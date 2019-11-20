Виталий Портников: Эта власть равнодушна к Украине

20 ноября, 2019, 13:19

Портников Виталий

Только на следующий день после смерти полковника Евгения Коростелева стало известно, что президент Зеленский наградил командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады орденом Богдана Хмельницкого II степени

За это время выразить соболезнования по поводу смерти боевого офицера успели, кажется, все ведущие политики и общественные деятели, даже послы Франции, Германии, Великобритании и США. Все, кроме самого президента и представителей его окружения. Награждение Коростылева орденом – это их «ответ на критику». Ответ, который в очередной раз доказывает, что они не боятся рассердить какого-то там Путина своей публичной реакцией на то или иное событие в нашей стране.

Они просто равнодушны к Украине. Равнодушие – это ведь как диагноз, дальтоник никогда не поймет, почему нельзя переходить на красный свет, пока его не удержит тот, кто различает цвета. При этом он все равно никогда не заметит разницы в сигналах светофора. И это не его вина, это его беда. А когда люди, которые не различают цвета, оказываются у власти – это уже беда самого государства. Страшная беда.

Так и здесь. Люди, большая часть которых всегда была равнодушна к Украине избрали во власть тех, кто равнодушен к Украине, да и к любой другой стране. Это – своеобразная гармония, да вот только никаких плодов она принести не может. Равнодушие – это приговор, как точно высказался кандидат на пост президента Владимир Зеленский на пресловутом стадионе. Приговор реформам и победам, надеждам и перспективам. Приговор, который ударит по карманам самих равнодушных, сделает их жертвами новых афер, конфликтов и войн.

А для тех людей, которые неравнодушны к Украине приговор – это вызов. Потому что спасти страну могут только они. И спасти своих равнодушных соотечественников, которые никак не превратятся в граждан, тоже могут только они. Понятно, что это нелегко, а нередко даже и противно – в очередной раз спасать тех, кому наплевать на эту страну и кто после ее спасения вновь придет на избирательный участок, чтобы своим голосованием перечеркнуть кровь, пот и слезы тех, кто спасал.

Но это все равно необходимо сделать. Не только ради самих себя и ради тех, кому Украина безразлично. А еще и ради памяти таких, как полковник Евгений Коростылев.