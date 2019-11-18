10 увлекательных сериалов 2019 года, на которые не жалко потратить время

14 декабря, 2019, 10:04

Дарья Тарасова

Завершения, которых ожидали, продолжения, на которые надеялись, и премьеры, которые приятно поражают и затягивают, - подборка самых интересных сериалов 2019 года для тех, кого не пугает новый вид зависимости

Лекарство от стресса, одиночества или скуки. Сериалы из года в год становятся новым наркотиком для все большего количества людей. Если вы еще ни разу не были в сериальном запое, вероятнее всего, вы еще просто не нашли свой сериал.

Еспресо.TV позаботилось о том, чтобы и вы почувствовали радость обреченной страсти, собрав самые интересные сериальные премьеры 2019 года.

"Игра престолов" / Game Of Thrones

8-й сезон

Производство: НПО

Жанр: фэнтези, драма

Завершение драматического фэнтези по роману Джорджа Мартина "Песнь Льда и Огня" без преувеличения стало ожидаемым сериалом года, а для многих поклонников - самым большим разочарованием. Теории фанов часто оказывались более глубокими и иногда интереснее 6 эпизодов, которые показали нам весной Дэвид Бениофф и Ди Би Вайсс.

Впрочем все серии 8-го сезона собирали рекордные количества просмотров по всему миру и бурно обсуждались. Несмотря на то, что большинство зрителей были довольны финалом фэнтези-саги, другие создали петицию с требованием переснять весь последний сезон, который, к слову, обошелся НBО очень не дешево. Сейчас все сезоны досняты, и если вы еще не смотрели сериал, который, несомненно, стоит просмотра, сейчас - лучшее время для этого.



"Чернобыль" / Chernobyl

1 сезон

Производство: НВО, Sky

Жанр: историческая драма

Сложно было представить, что какой-то новый сериал от НВО так быстро побьет рекорды "Игры престолов". Но реальная история катастрофы для миллионов зрителей по всему миру оказалась не менее впечатляющей чем закрученная многосерийная фэнтези-драма.

Минисериал, как холодный душ, отрезвляет реалистичностью и ужасающей правдой о трагедии на ЧАЭС. Это история не только об одной из самых страшных техногенных катастроф, но и о мужестве и преданности, масштабной лжи и пропаганды, правонарушениях и человеческие жертвы. Сериал сосредоточивается на событиях после взрыва на ЧАЭС и разоблачает тайны печальных событий прошлого.

Основой для написания Крейгом Мейзин сценария 5-серийного проекта стали воспоминания свидетелей трагедии, изложенные в книге Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва", а также рассекреченные архивные материалы и документы. Режиссером выступил швед Йохан Ренк.



"Половое воспитание" / Sex Education

1-й сезон

Производство: Netflix

Жанр: комедия, драма

В начале 2019 года стартовало новое британское шоу, которое оказалось довольно успешным, поэтому еще до завершения 1-го сезона стриминговий сервис объявил о продлении сериала еще на один сезон.

В центре сюжета - сын секс-терапевта, обычный девственный подросток Отис Милберн. Имея, как и большинство ребят в его возрасте, кучу собственных комплексов и проблем, он начинает за деньги консультировать своих сверстников в отношении сексуальных проблем. Однако такая идея не пришла ему в голову: "вдохновительницей" стала Мейв - одноклассница, на которую Отис хочет произвести впечатление.

Подростковая сексуальность, застенчивость, сексуальная идентичность, освещены серьезно, но с качественным английским юмором, заставят вас смотреть 8 эпизодов на одном дыхании.



"Большая маленькая ложь" / Big Little Lies

2-й сезон

Производство: НВО

Драма

Летом вышло продолжение истории пяти семей с Монтерея. В работе над 2-м сезоном вновь была задействована писательница Лиана Мориарти, режиссером стала обладательница "Оскара" Андрея Арнольд, а креативный контроль совершил Жан-Марк Валле, который срежисировал предыдущий сезон. Поэтому продолжение "Большой маленькой лжи" сохраняет свой стиль как по сюжету, так и по визуальным воплощением.

Теперь пять главных героинь объединяет общая тайна. Каждая из них переживает события, рассказанные в 1-м сезоне, по-своему. Страх разоблачения, муки совести, бремя лжи - и все это на фоне дополнительных личных проблем. Они встречают новые удары: у кого по швам трескается брак, кто-то - на грани банкротства, в одной - проблемы в отношениях с мамой, а в другой - со свекровью.

Казалось бы, актерский состав невозможно сделать еще более звездным, но в новом сезоне к сериалу присоединилась Мэрил Стрип. Она играет мать Перри Райта - погибшего мужчины Селесты Райт (Николь Кидман). Ее появление создает проблемы для матери двух близнецов, но и объясняет немало моментов 1-го сезона, в том числе и истоки жестокости монстра, который скрывался за маской любящего семьянина.

"Черное зеркало" / Black Mirror

5-й сезон

Производство: Netflix

Жанр: научная фантастика, драма, антиутопия

Если вы еще не обзавелись хотя бы маленькой фобией технологий, вероятно, вы недостаточно смотрели "Черное зеркало". Летом Netflix выпустил еще три серии, которые, как всегда, являются отдельными полноценными фильмами.

Сценаристом всех эпизодов 5-го сезона британского сериала стал его создатель Чарли Брукер. Серия "Гадюки атакуют" затрагивает тему компьютерных игр, виртуальной реальности и бегства от настоящего мира. "Осколки" - эпизод, в котором легко угадываются все приложения и сервисы, которые мы имеем сегодня, а проблемы, которыми они нам угрожают, - легко предсказать. Героиней серии "Рейчел, Джек и Эшли-два" стала кукла-робот, в которую встроены сознание реальной звезды, чтобы ее фанаты могли развлекаться с ней.

"Долгие годы" / Years and Years

1-й сезон

Производство: НВО, ВВС

Жанр: научная фантастика, антиутопия, драма

Политический памфлет, антиутопия, научная фантастика о недалеком будущем - это новый 6-серийный британский сериал. Это ужасающая реалистичностью история одной семьи, что разворачивается на фоне общемировых событий в период с 2019 до 2034 года.

97% украинцев проголосовали за российское гражданство, в Киеве - российские войска, а 3%, оставшиеся вынуждены бежать в Европу. В Британии к власти пришли популисты, что ломает привычный уклад жизни и в конечном итоге приводит к экономической катастрофе, в Китае - взрывается ядерная бомба.

В отличие от "Чернобыля", от которого стынет кровь, сериал "Долгие годы" - фантастика. Но показано в нем будущее нас не удивляет, и это пугает. Новое британское шоу - это симбиоз идей "Черного зеркала" и настроений "1984" Джорджа Оруэлла. Оцифровка мозга, развитие новых технологий и распространение новых гаджетов дают новые возможности и создают новые проблемы. Беженцы, войны, экологические катастрофы - эти вопросы не решаются, но становятся более привычными.

"Странные чудеса" / Stranger Things

3-й сезон

Производство: Netflix

Жанр: научная фантастика, ужасы

Американский сериал о подростках с чрезвычайными способностями стал одним из самых популярных многосерийных проектов Netflix, а его 3-й сезон побил рекорд стримингового сервиса по количеству просмотров.

В новых 8-ми эпизодах продолжится борьба со злом из параллельного измерения. Но этим, конечно, не ограничится. В третьем сезоне будет много юмора, главные герои будут взрослеть и влюбляться.

Шоуранеры братья Даффер сохраняют эстетику 80-х и мастерски изображают антураж времени. События 3-го сезона разворачиваются в 1985-м. Несмотря на счастливое окончание 2-го сезона - закрытие портала, героям будет чем заняться. Ведь россияне, неизвестно зачем, открыли его вновь, и теперь героям придется бороться не только с русскими, но и с монстрами из портала.

"Почему женщины убивают" / Why Women Kill

1-й сезон

Производство: CBS

Жанр: комедия, драма

CBS снял увлекательную, остроумную, стильную и просто красивую 10-серийную комедийную драму, которую сразу продлили на второй сезон. События сериала разворачиваются параллельно в трех временных периодах: 1963-м, 1984-м и 2019 годах.

Три разные истории объединяет общее место - поместье в Калифорнии, в котором в разное время жили три различных супружеских пар. В центре сюжета - женщины - домохозяйка, светская львица и успешная адвокат, которые столкнулись с неверностью своих мужчин. Финал историй - не секрет изначально: все закончится убийством. Впрочем все не так просто: на протяжении всех 10 эпизодов зритель точно не знает, кого, почему и когда убьют.

"Почти семейство" / Almost Family

1-й сезон

Производство: Fox

Драма

"Почти семейство" является адаптацией австралийского сериала "Сестры". В центре сюжета - Джулия Бекли, которая считала себя единственной дочерью своего отца - врача по планированию беременности Леона Бекли. Жизнь семьи меняется, когда репродуктолога обвиняют в использовании собственной спермы для оплодотворения не менее 100 пациенток без их согласия.

Стремясь помочь отцу опровергнуть это, Джулия объявляет: все, кто подозревают его в отцовстве, могут пройти бесплатный ДНК-тест в клинике. Это приводит к шокирующим открытиям. Ее сводными сестрами оказались бывшая лучшая подруга Эдди Палмер и олимпийская спортсменка Рокси Дойл. Эта новость шокировала и самих женщин, повлияв на их отношения с близкими. А самому Леону инкриминируют не только мошенничество, но и сексуальное насилие.

Осторожно: 1-й сезон еще не доснят, поэтому отсутствие сразу всех 13 эпизодов может вызвать ломку.

"Ведьмак" / The Witcher

1-й сезон

Производство: Netflix, The Sean Daniel Company и Platige Films

Жанр: фэнтези, драма, приключения

В конце года Netflix планирует поразить нас новым фэнтези, от которого ожидают не менее, чем от "Игры престолов". В основу 8-серийного телепроекта легла серия романов польского писателя Анджея Сапковского, популярность которой связана в определенной степени и с одноименными компьютерными играми. Кстати, сначала экранизация должна была стать фильмом, а с привлечением Netflix к польско-американской команде переросла в сериал.

Главным героем станет Геральт с Ривии в исполнении Генри Кавилл. В детстве Геральт мутировал и получил сверхчеловеческую силу, скорость и способность восстанавливаться. Он нашел свое призвание в убийстве страшных монстров за деньги, но потом понял, что часто люди страшнее зверей. Создатели сериала отмечают: телешоу не будет прямой адаптацией одного из романов или компьютерной игры, а только последует мотивы литературного "Ведьмака". Шоуранер Лорен Шмидт также уверяет, что ужасающая атмосфера фэнтези-мира Сапковского сохранится, и Netflix ориентироваться на взрослую аудиторию, а не гнаться за расширением возрастного ценза.