Виталий Портников: Выиграет только Назарбаев

13 ноября, 2019, 14:06

Портников Виталий

Заявление о возможной встрече президентов Украины и России при возможном посредничестве бывшего президента Казахстана – новость, которая уже второй день активно обсуждается экспертами и политиками

Возможно, Кремль заманивает украинского президента в очередную "ловушку"? Или таким образом Владимир Зеленский осуществляет свое желание о двусторонней встрече с Путиным?

Очевидное недоумение, с которым прокомментировали заявление Назарбаева и в Киеве, и в Москве, может выглядеть вполне искренним.

Путину в принципе не очень нужна встреча с Зеленским. Но даже если предположить, что российский президент добьется от украинского коллеги необходимых уступок, эти уступки должны быть легитимизированы присутствием лидеров Франции и Германии и привести к улучшению, а не ухудшению отношений с Западом. Зеленский также должен быть заинтересован не просто во встрече, но во встрече, которая приведет к окончанию военных действий. Вряд ли в нынешней ситуации украинский президент будет рисковать западной поддержкой и разрушать «нормандский формат».

Однако то, что бывший президент Казахстана мог выступить с предложением о таком посредничестве – тоже вполне реально. Назарбаев вообще склонен к выдвижению широковещательных инициатив, которые вряд ли будут иметь реальные последствия. И, напротив, когда есть заинтересованность в его реальном участии, Назарбаев, как правило, самоустраняется – как устранился в 2014 году, когда мировые лидеры просили его повлиять на Путина и не допустить аннексии Крыма.

Заявление Назарбаева – это, прежде всего, демонстрация его роли мирового лидера и опытного дипломата, человека, к предложениям которого прислушиваются. Это стремление напомнить, что настоящий глава Казахстана – все еще руководитель Совета безопасности Назарбаев, а не действующий президент Касымжомарт Токаев. И, конечно же, Назарбаеву важно, чтобы с ним и – самое главное - его семьей в Москве считались больше, чем с президентом Токаевым. Назарбаев думает о будущем – о будущем своей семьи без Назарбаева.

И предложение провести встречу Путина и Зеленского – всего лишь фрагмент большой игры постаревшего правителя, который теряет даже не власть, а жизненные силы и понимает это. Это предложение - не про Москву, не про Киев, не про Донбасс.

Это про Нур-Султан.