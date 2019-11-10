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Espreso.tvОбществоКняжицкий: Мне жаль, что президент моей страны будет выглядеть в мире как смешной маленький тиранчик

Княжицкий: Мне жаль, что президент моей страны будет выглядеть в мире как смешной маленький тиранчик

Зеленский издал указ о стандартах новостей. Оруэлл знал, что мы будем жить в клоунократии

И смех и грех. Теперь в новостях обязательным будет как я понимаю, называть Украину проституткой и играть причинным местом на рояле.

Я не хочу быть критиканом. Я искренне хочу, чтобы Украина двигалась вперед как европейская демократия, кто бы ни был президентом. Но кто ему подсовывает этот малограмотный диктаторский абсурд ??? Ау !!! Есть же среди слуг не только слуги идиотизма, но и слуги совести и ответственности? Остановите его !!!

PS. А закон о запрете гражданам страны-агрессора владеть медиа не нужно разрабатывать в Кабмине. Нужно просто перестать блокировать в угоду стране агрессору мой законопроект 2072, в котором такой запрет эффективно выписан. Мне жаль, что президент моей страны будет выглядеть в мире как смешной маленький тиранчик.

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