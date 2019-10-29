Час Х для Зеленского

29 октября, 2019, 18:18

У нынешнего президента Украины выбор прост - либо реально пойти против породивших его олигархов и, вполне возможно, стать их жертвой. Либо не пойти - и стать их жертвой уж наверняка

Знаете, что самое сложное, когда начинаешь анализировать действия Владимира Зеленского и его команды? Отделять белый шум, постоянные пиар-шоу и кучу разнообразного, иногда откровенно дебильного контента от действительно стоящих вещей, которые являются определяющими. В этом тексте мы и попробуем понять общие тенденции его президентства, без лишних эмоций и криков. А реальность такова, что для господина Зеленского неумолимо приближается "час Х". Момент, когда придется делать выбор. Выбор прост - либо реально пойти против породивших его олигархов и, вполне возможно, стать их жертвой. Либо не пойти - и стать их жертвой уж наверняка. Оба варианта достаточно плохи, но лучших уже нет. В первую очередь - именно из-за затягивания решения едва ли не главного требования к Зеленскому - реальной деолигархизации страны. Потому что это затягивание приводит ко все большей потере контроля над ситуацией в целом.

Чем больше автор этих строк смотрит на Зеленского - тем больше убеждается, что крики об "агенте Кремля" и "тупом клоуне" являются абсолютной глупостью. Самое интересное, что Зеленский действительно действительно верит в свою мессианскую миссию вернуть мир в страну и поднять украинский флаг над ныне оккупированными городами. Особенно выпукло это проявилось в недавней поездке президента в Золотое-4 и общении с добровольцами, которые там находятся для недопущения разведения войск. Да, Зеленский верит, что хочет добра для страны, искренне считает, что надо перестать стрелять и чтобы договориться с РФ, надо просто встретиться наконец с Путиным с глазу на глаз. Во всей этой игре он явно забывает о внутренних делах.

В этом своем стремлении и вере он опирается на неверные исходные данные. Я даже не о том, что с Кремлем договориться можно только тогда, когда Москва находится в слабом состоянии. Поскольку пока псевдо-империя чувствует свою силу, она никогда не отпустит то, что считает изначально своим. То есть, Украину. Главная же проблема, с моей точки зрения - это то, что Зеленский никак не хочет понять, что его главный враг - это не ветераны, злые националисты, даже даже не Петр Порошенко. Его главный враг - это тот человек, который во многом сделал возможным его невиданный триумф на двух подряд выборах. Это, как вы уже догадались - Игорь Коломойский. Который воспринял победу Зеленского как собственную и как способ вернуть себе все утраченное во времена президентства Порошенко. И взялся за дело с утроенной активностью. Чем сразу начал разрушать сам фундамент доброй сказки о "слуге народа". Вместо того реализуя вечный украинский сценарий круговорота олигархов вокруг государственного корыта.

Откровенно говоря, я лично был уверен, что как только Зеленский получит всю полноту власти после парламентских выборов, особенно учитывая их потрясающе-победный для него результат, он сразу перейдет в жесткое наступление против Игоря Валерьевича. Даже не с точки зрения каких-то высоких устремлений - нет, просто для того, чтобы Коломойский не стал играть в обратную игру в стиле "Тарас Бульба". То есть: "я тебя породил - я тебя и убью". Но ничего подобного не произошло. Да, на словах Зеленский вроде не выражает очевидной поддержки олигарху, однако на деле никак не мешает ему делать все, что он хочет. Что уж очень сильно бьет и по его рейтингу, и по международной репутации.

Главное, что делает произвол Коломойского - так это убивает уважение и страх к Зеленскому, который имели все политические игроки после весенне-летнего блицкрига Зе-команды. И не надо забывать, что в победу Зеленского вложился не только Игорь Валерьевич, но и тот же Пинчук. Который, конечно, якобы закопал топор войны с "Беней", но явно встревожен победной поступью падованов Коломойского на всех возможных направлениях. И чьи люди в Зе-команде входят во все более жесткий клинч с Коломойским. Плюс Андрей Богдан, который надеется стать главным человеком в стране, плюс еще несколько более мелких группировок, которые уже начали войну друг с другом. Разрывая единство команды Зеленского и показывая, что на самом деле ничего в стране не изменилось. Чем больше нынешний глава государства показывает нерешительность в отношении Коломойского, тем больше все остальные будут пытаться урвать свое.

Однако именно у Коломойского еще и нет времени ждать. Он сделал невероятную ошибку, вложив деньги в американскую недвижимость. И, тем самым, став мишенью для американского правосудия. Которое его все более жестко зажимает. А еще есть суд в Лондоне, который он пока проигрывает. И жестко ударил по нему, наложив запрет на использование всех легальных средств больше 20 тысяч фунтов в месяц. Конечно, можно не сомневаться, что у этого лихого человека с деньгами проблем нет, ведь львиную долю своих средств он явно хранит не на своей фамилии. Однако ему, правда, довольно сильно прижали хвост на Западе.

И поэтому в последние недели он и его прислуга перешли в жесткое наступление. Очередным свидетельством которого стал, например, грязный "наброс" экс-ляшковца Мосийчука, обвинившего премьер-министра Гончарука в том, что тот... приставал к сыну какого-то его якобы знакомого. Добавим, что несколько дней назад "болтливый зад Коломойского" Александр Дубинский, по меткому выражению мэра Днипра Бориса Филатова, прямо назвал Гончарука геем. Кстати, Мосийчук вероятно сотрудничает с пулом Коломойского еще с момента парламентских выборов, где выступил в округе того же Дубинского его техническим кандидатом в борьбе с лучшим другом Порошенко - Игорем Кононенко.

Подобная грязная игра - это же фирменный стиль медиа-обслуги Коломойского. Примечательно, что одним из главных направлений "мочения" Гончарука является его дружба с ресторатором и экс-главой "Самопомочи" в Киеве Сергеем Гусовским. Который оппонирует ставленнику Коломойского и экс-главе "1+1" - Александру Ткаченко, в его стремлении стать кандидатом от Зе на предстоящих мэрских выборах в столице,

Вся Коломойская медиа-система "мочит" сейчас Кабмин со страшной силой. Ведь там немало людей, которые имеют неплохие отношения с конкурентами Коломойского - Пинчуком и другими, более мелкими игроками.

К этому добавим увольнение главы Киевской ОГА Бно-Айрияна, который вошел в клинч с тем же Дубинским, постоянные атаки на главу таможни Макса Нефедова, куда ИгорьВалерич тоже пытается сунуть свои лапы, прессинг устами портновской клики, открыто работающей в связке с Коломойским, генпрокурора Рябошапки и еще много-много чего.

Очевидно, что Коломойскому срочно нужно все и сразу в Украине. Времени ждать нет, полумерами он уже не ограничится. О чем идет речь непосредственно, догадаться не так сложно, зная его modus operandi. Скорее всего - о "ПриватБанке" или больших миллиардных отступных за него. И просто доступе к большому количеству кэша. Которого Коломойскому резко стало не хватать последнее время. В который можно выйти и "обнулиться". Грубо говоря, если совсем припечет, можно взять чемоданы с деньгами и сбежать. Вопрос в том, куда. Однако - если есть деньги, то этот вопрос все же решить гораздо проще, чем когда их нет.

В своем стремлении Коломойский не побрезгует ничем. Вот только все это идет в прямой разрез с любыми разговорами о любой же независимости Зеленского. Президенту в ближайшее время придется либо дистанцироваться от "Бени" и начать его прижимать, либо окончательно лечь под него.

Причем, оба решения плохие.

Если бороться, то это означает, что канал "1+1" на полную мощь включится против Зе. А это - достаточно эффективное оружие массового поражения мозга мещан, как показывает практика. Плюс своих лояльных СМИ, стараниями Богдана и Юлии Мендель не в последнюю очередь, у президента нет. Поэтому, можно очень быстро потерять всю свою заоблачную популярность. А если лечь под олигарха, то достаточно быстро против Зе объединятся все, и так же сожрут. Потому что испугаются Коломойского.

А также, почувствуют слабину Зеленского. В наших условиях это - конец. А учитывая, что никакой реальной команды у Зеленского нет и приходится назначать уже таких людей, как Сергей Сивохо, то можно понять, в насколько сложное положение себя завел Зеленский своим нежеланием решать важные и болезненные вопросы. Добавим, что даже если сейчас начать угождать Коломойскому, это ничего не гарантирует. Как только господин Коломойский решит свои вопросы, то "сольется" и никого защищать не будет.

Поэтому, Зеленский в классическом цугцванге. И пробежать между каплями не получится. Ибо "час Х" - когда или ты сам делаешь выбор, или его сделают за тебя - неумолимо приближается. Зеленскому придется четко решить, самостоятельный ли он игрок, который несет всю ответственность за свои самостоятельные действия. Или он - просто ставленник жадного олигарха, который не подходит на роль "нового лица".