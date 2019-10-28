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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Капитуляция - это не кино

Виталий Портников: Капитуляция - это не кино


фото: president.gov.ua
После поездки президента Украины в Золотое его офис выпустил специальный фильм, который подвёл итоги этой командировки. Понятно, что фильм понадобился прежде всего для того, чтобы уменьшить негативный эффект от появления фрагментов беседы Владимира Зеленского с ветеранами

Но суть его - не в этом. А в противопоставлении позиции местных жителей, которые хотят мира и участников протестных акций в Киеве и других городах Украины, которые, по мнению Зеленского и его окружения, мира не хотят.

И тут происходит очевидная подмена понятий. Участники протестных акций не выступают против мира. Они выступают против капитуляции. Капитуляция ведь тоже - дорога к миру. После захвата Гитлером большей части Европы, капитуляции Польши, Франции и многих других стран на их территории наступил мир. Этому чудесному миру мешало только сопротивление некоторых стран, которые не понимали ценности капитуляции и экстремистов, которые подрывали порядок. Против этих негодяев ополчилась вся передовая Европа - ну а уж когда они вошли в союз с тиранией Сталина вообще все стало понятно.

И если бы Владимир Зеленский захотел бы в конце 30-х - начале 40-х годов поговорить в Европе о мире, он нашёл бы немало замечательных собеседников, от нобелевского лауреата Кнута Гамсуна до маршала Петена. И да, если бы победил Гитлер, а не союзники, англичане считались бы поджигателями войны, а участники европейского движения Сопротивления - экстремистами, которые не хотели мира. Хотя ни Зеленский, ни я об этом бы не узнали - потому что наши дедушки и бабушки тогда уж наверняка погибли бы в газовых камерах вместе со всеми остальными евреями Европы. Ведь мы с Владимиром родились именно потому, что нашлись страны и люди, которые сопротивлялись агрессору. Не хотелось бы ему об этом напоминать, но скажу на понятном языке - наши деды воевали. 

Именно поэтому Владимиру Зеленскому стоило бы обьяснить гражданам Украины, каким образом он собирается обеспечить не просто мир, а мир без капитуляции. Все, что делал президент до сегодняшнего дня - это выполнял российские условия, чтобы добиться встречи в «нормандском формате» с Владимиром Путиным. Российское представление об этой встрече не является секретом - еще до ее проведения должны быть достигнуты конкретные договоренности, которые одобрят участники саммита. При этом Кремль выдвигает одно условие за другим. А когда о своих условиях напоминает Киев, в Москве это воспринимают как глупость или насмешку.

Пусть Владимир Зеленский объяснит - вначале самому себе, а потом согражданам - как он собирается выходить из этого тупика. Пусть решит, что будет делать, если окажется - а так и будет - что-то мира без капитуляции достичь не возможно.

Капитулировать или обороняться? 

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