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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Тейлор изобличил Трампа

Виталий Портников: Тейлор изобличил Трампа


фото: REUTERS
Показания временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора относительно давления американской администрации на руководство Украины могут стать если не переломным, то, во всяком случае, очень важным моментом в расследовании, которое сейчас проводится американской палатой представителей в отношении Дональда Трампа

Показания Тейлора не оставляют никаких сомнений: Трамп поставил американскую помощь Украине в зависимость от участия Владимира Зеленского в компрометации своего конкурента на президентских выборах Джо Байдена.

Нужно сразу сказать, что в истории с расследованием против сына Байдена американская администрация допустила не одну ошибку. И само назначение временным поверенным Тейлора – одна из таких ошибок. Как можно было одновременно разрабатывать план давления на украинское руководство по вопросу, который интересовал лично Трампа и назначать временным поверенным в делах отставного дипломата, ветерана вьетнамской войны который не собирается продолжать карьеру и выше всего ставит собственную деловую и даже, я бы сказал, историческую репутацию, вам не объяснит никто. Но, похоже, не только сам Трамп, но и его ближайшие сотрудники просто не мыслят подобными категориями – иначе они держали бы Уильяма Тейлора подальше от Киева.

А так мы узнали то, что прекрасно знали и раньше. Трамп не просто давил на Зеленского с военной помощью. Он требовал от нового украинского президента публичной поддержки и связывал с этим все свои дальнейшие действия по поддержке Украины. А то, что помощь отсутствует, оправдывал коррумпированностью Украинского государства – ну совсем как украинские «антикоррупционеры» или сам Владимир Зеленский во время предвыборной кампании. Борьба с коррупцией в Украине, как известно, давно стала оправданием собственных неприглядных и отвратительных действий.

Кстати, выступление Тейлора доказывает, что и украинский президент Владимир Зеленский не был искренен, когда отрицал давление администрации Трампа в связи с "делом Байдена". Но, конечно, вопросов к Зеленскому тут гораздо меньше, чем к Трампу. Какой украинский президент может рискнуть хорошими отношениями с Соединенными Штатами и публично обвинить президента США в давлении? Тем не менее, ясно, что любое украинское заявление о том, что давления не было, будет теперь восприниматься в Соединенных Штатах не просто как выражение поддержки Трампу, но и как обыкновенная ложь.

В той сложной ситуации, в которой оказалась Украина в связи со скандалом Соединенных Штатах, руководителям нашей страны стоило бы просто помолчать.

 

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