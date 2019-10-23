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Espreso.tvОбществоВойна за примирение

Война за примирение


фото: youtube
Один из депутатов от "Слуги" - Евгений Шевченко выступил на государственном российском телевидении, где при посредничестве московских пропагандистов пообщался с главой террористов Денисом Пушилиным

Давайте вспомним, как партия "Слуга народа" выбрала топ-спикеров и наделила их эксклюзивным правом формировать тезисы. Сразу же после избрания Верховной Рады издание theБабель писало, что "это - Дима Разумков, Александр Корниенко и Давид Арахамия". Журналисты ссылались на неназванного собеседника из руководства президентской политсилы. Там же говорилось о еще 50 депутатах, которым разрешили ходить в эфиры. "Для них в ежедневном режиме готовятся тезисы для комментариев. Этим занимается группа, куда входят Александр Корниенко, Никита Потураев, технолог Денис Семенов и нардеп Евгений Кравчук. Со стороны Офиса президента туда входит Кирилл Тимошенко", - рассказал источник. Вспомнили? А теперь вернемся к нашим дням.

Один из депутатов от "Слуги" - Евгений Шевченко выступил на государственном российском телевидении. Ситуация сама по себе отвратительна, но он еще и умудрился при посредничестве российских пропагандистов пообщаться с главой террористов Денисом Пушилиным. Это невозможно воспринимать иначе, как провокационной попыткой приравнять кремлевскую марионетку к народному избраннику. Поднялся скандал, на который вынужден был отреагировать упомянутый в theБабель Александр Корниенко - топ-спикер "Слуги". Отвечая на вопросы журналистов, он рассказывает, что Евгений Шевченко советовался с ним о своем участии в прямом эфире государства-агрессора. Учитывая, что на этой программе Шевченко среди прочего обратился к мнимым жителям Донбасса и сказал, что "одна сторона должна простить другую", возникает вопрос. Кто уполномочивал Евгения Шевченко просить прощения от имени украинского государства у "народа Донбасса", который в этом конкретном эфире олицетворял террорист Денис Пушилин? И вообще хотелось бы понять, что из сказанного "слугой" согласовано с партией тезисами, а что является его личным экспромтом?

В принципе, ничего нового мы в выступлении господина Шевченко не услышали. Он пытался объяснить россиянам: мы не верим России, поэтому Россия должна пойти на уступки. Давайте начинать переговоры о мире в нормандском формате без разведения войск. Вы же видите, какая внутренняя ситуация в стране? Давайте сделаем их вместе. Еще из прекрасного: против формулы Штайнмайера протестуют "радикальные националисты", которые хотят войны, но разбираться с ними должны правоохранительные органы. Разведение войск согласовал Порошенко, а теперь он и националисты против. Нужно решать вопрос русского языка - каждый имеет право говорить, но националисты и здесь против. Господин Шевченко просто повторил все то, что постоянно проговаривают российские пропагандисты и коллаборационисты внутри Украины. Показательным в этой истории являются не сами слова, а общий контекст. То, что раздражает украинских патриотов в риторике власти, в российском пропагандистском поле звучало довольно органично. Шевченко ни разу не вспомнил о первом пункте Минских договоренностей - прекращении огня, не назвал Россию агрессором, не отказался легитимизировать своим присутствием марионетку Пушилина. Даже реплики "экспертов" в студии о проплаченных Америкой националистах, о посреднической роли России во внутренней украинской войне; о том, что санкции должны быть сняты и положены на Украину, о том, что это именно Украина не выполняет мирные договоренности, продолжает стрелять и не удерживает за свой счет оккупационные администрации, - все это нисколько не диссонировало с позицией народного депутата от правящей партии.

А теперь вспомним, как буквально в первые минуты после избрания Владимир Зеленский пообещал "жесткую информационную войну за примирение". Многие тогда восприняли эти слова как обещание власти общаться с оккупированными территориями. Даже сейчас можно услышать вопрос: где обещанная информационная война за мозги жителей оккупированного Донбасса и Крыма? Но, друзья, никто не говорил, что информационное воздействие будет направлено на очистку от российской пропаганды оккупированных зон. Может, наоборот? Если представители власти говорят в унисон с агрессором, это означает, что война давно идет. И идет успешно. Только на территории свободной Украины. Украинцам намеренно внушается мысль о неминуемом поражении, о том, что нужно, пока не поздно, договариваться с обидчиком. Отличить реальность от обманчивой политической иллюзии не трудно. Нужно только присмотреться, с кем "примирители" в эфире российского телеканала обещают разобраться, а кого уполномочивают принять извинения за желание украинцев защищать свою землю.

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