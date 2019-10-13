10 фактов о Дне защитника Украины

13 октября, 2019, 09:11

Хотя День защитника уже несколько лет является государственным праздником в Украине, не все украинцы помнят, почему этот день является праздничным

Еспресо.TV решило напомнить, почему и как 14 октября стало праздничным выходным днем

1. Исторические корни этого Дня достигают времен Киевской Руси и праздника Покрова.

Покрова Пресвятой Богородицы - праздник, который отмечается православными и греко-католиками 14 октября.

По легенде, в этот день в 860 году войско древних русов во главе с Аскольдом взяло в осаду столицу Византийской империи Константинополь. Жители Константинополя с молитвой обратились к Богородице с просьбой о спасении. Богородица, по легендам, появилась перед ними и покрыла их своим покровом. После этого войско Аскольда уже не мог увидеть этих людей.

Читайте также: "Богородичные чудеса приближаются! Все, что нужно знать о Покрове - самом большом празднике осени"

По существующей легенде, пораженный этим чудом Аскольд и его дружинники после этого крестились.

2. Также Покрова Пресвятой Богородицы была одним из главных праздников запорожских казаков. Казаки строили много храмов в ее честь и уважали иконы Покровы.

Покровская церковь на Подоле в Киеве

7 августа 1999 года второй президент Украины Леонид Кучма подписал указ об установлении Дня украинского казачества в день Покрова. День казачества не был праздничным выходным днем. Но уже в конце девяностых государство заметило день 14 октября, придав ему патриотического содержания.

3. 14 октября также на символическом уровне считается днем основания Украинской повстанческой армии.

Информация о создании УПА именно 14 октября 1942 в постановлении Украинского главного освободительного совета от 30 мая 1947 года и приказе Главного командира УПА Романа Шухевича от 14 октября 1947 года.

Роман Шухевич

Возможно, что сейчас трудно установить точную дату создания УПА. Однако считается, что это произошло на праздник Покрова.

4. Путь к признанию праздника Покрова, запорожских казаков и создания УПА как Дня защитников Украины был непростым и занял 24 года после провозглашения независимости.

Долгий период в независимой Украине еще праздновали день 23 февраля, советский и российский военный праздник.

5 .В СССР 23 февраля отмечался День советской армии и военно-морского флота. После распада СССР в России этот день назвали День защитника Отечества.

Интересно, что и в самой России не всегда могут объяснить, что именно они празднуют 23 февраля.

Мифология "праздника 23 февраля" - это тема отдельной статьи. Отметим, что одним из объяснений было, что именно в этот день в 1918 году якобы была создана первая красноармейская часть, принимавшая участие в боях на северо-западе России.

Затем советские пропагандисты начали говорить, что эта часть не просто была создана, а победила подразделения немецкой армии под Псковом и Нарвой. В то же время, по данным историков никаких боев под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года не было.

6. В период правления первого президента Украины Леонида Кравчука был основан День Вооруженных Сил Украины.

Он был установлен постановлением ВР в 1993 году. Отмечается ежегодно 6 декабря - в день принятия в 1991 году закона "О Вооруженных Силах Украины". Однако День ВСУ ни был праздничным днем и не смог тогда победить в обществе "23 февраля".

День ВСУ отмечается торжественной церемонией возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, божественной литургией. В воинских частях проходили торжественные собрания, на которых происходила церемония вручения государственных наград.

7. Одним из проявлений кучмовской многовекторности стало официальное восстановление "23 февраля" как государственного праздника. В указе от 1999 года говорилось о День защитников Отечества, что стало калькой российского праздника.

8. В противоположность этому день создания УПА как день украинского войска активно отмечали активисты правых организаций. Активисты устраивали 14 октября "Марши героев" и другие акции в честь УПА.

Первый такой большой марш был проведен в Киеве в 2005 году. Затем марши в центре города стали ежегодными. Бывало, что они завершались силовым противостоянием с полицией.

С 2006 года организатором марша является ВО "Свобода". С 2015 года, кроме "Свободы", к организации марша присоединились Правый сектор и Национальный корпус (с 2016 года).

Марш Героев в 2009 году

Марш Героев в 2016 году

9. День защитника Украины был официально установлен как государственный праздник уже после начала российской агрессии в Донбассе.

14 октября 2014 года указом президента Петра Порошенко был отменен указ Кучмы от 1999 года, которым устанавливался праздник - День защитника Отечества (23 февраля). Сначала День защитника Украины еще не был выходным.

Позже Порошенко предложил сделать День защитника нерабочим днем. 5 марта 2015 года Верховная Рада поддержала это решение. Итак с 2015 года День защитника Украины является праздничным выходным днем.

10. Как напоминает бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, День защитника Украины это не повод поздравлять только мужчин и дарить им носки, как это делали 23 февраля.

"Остановите носковизацию Дня защитников. 14 октября - день, когда поздравляют защитников Украины, прошлого и настоящего, мужчин и женщин. Это не повод поздравлять мальчиков / мужчин, дарить им носки / Парфюмерию / Средства для бритья за сам факт их принадлежности к мужскому полу" , - заявил Вятрович.