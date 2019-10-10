Богородичные чудеса приближаются! Все, что нужно знать о Покрове - самом большом празднике осени

13 октября, 2019, 19:16

Татьяна Зинченко

14 октября для украинцев - самый важный день осени, симбиоз многих праздников. Об истории этого особого дня, о праздновании Покрова, его традиции и обычаи, что надо делать и чего не желательно - в разведке Еспресо TV

Богородица, перед которой склоняли и склоняют головы высокие исторические мужи - цари, короли, , сильные мира сего - вошла в нашу, в частности украинскую, историю не как пышная правительница, а как Мать, наша Небесная Покровительница.

14 октября православный люд отмечает Покров Пресвятой Богородицы. В народе праздник называют Третьей Пречистой и празднуют как большой религиозный, национальный и семейный праздник. Этот праздник имеет службу больших праздников со Всенощной, хотя и не относится к 12 больших праздников церковного года.

Праздничная сила этого дня

Именно все главные праздники осени приходятся как раз на этот день - 14 октября. День Защитника Украины, День украинского казачества, День создания УПА - эти патриотические праздники объединяет в себе Покров, так или иначе присутствуя в них, выделяя этот день среди других. И это не случайно, о чем свидетельствуют церковные фолианты и исторические справки.

Игорь Исиченко - архиепископ Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ, ученый, писатель, рассказал о связи всех праздников, которые ассоциируются у нас с силой и мужеством, с Покровом Пресвятой Богородицы:

"1 октября, которое после календарной реформы стало 14-м октября, всегда было радостным праздником встречи с Небесной Матерью. Встречи в церкви, на молитве. И настоящие защитники Украины были одновременно и защитниками родной Церкви, христианской веры. Глубоко закономерно, что первые успехи Украинской Повстанческой Армии, в борьбе с оккупантами, которые шли на наши земли под социалистическим (национал-социалистический или коммунистическими) лозунгами с запада и с востока, были посвящены Матери Божией. А Ее праздник, Покров, стало со времен Второй мировой войны праздником Украинского войска. После войны в наших общинах по всему миру Покров Пресвятой Богородицы стала и днем чествования ветеранов УПА, днем воспоминания о героическом сопротивлении захватчикам. Но прежде всего этот день оставался днем молитвы. С тех пор 1989 УАПЦ возвращается в Украину, праздник Покрова повсеместно становится поводом для молитвы за наше войско, за вечную память погибших героев и продолжение их подвига потомками. Иногда Церкви приходилось защищать свое право на праздник. Государственное признание праздника Покрова - это замечательный знак осознания нашим народом собственной идентичности, величественных традиций прошлого - от князя Аскольда до Романа Шухевича ".

Работа художницы Марины Соченко

Тобою падают враги...

Хорошая, сакральная традиция этого дня - побывать на Службе Божьей, украсить домашнюю икону Богоматери, вспомнить родственников или знакомых, которые были в походах, воевали, защищая Отечество, и помолиться за них.



"Радуйся, столп непоколебимый Церкви Xристовои; Радуйся, государства нерушимая стена Радуйся, яко Тобою достигаются победы; Радуйся, яко Тобою падают враги Радуйся, тела моего исцеления: радуйся, души моей спасение. Радуйся, Невеста Неневисная!" - поют православные христиане в акафисте праздника.

За особое уважение Богородицы от казаков появились иконы "Казацкая Покрова", где под омофором Богородицы изображаются украинские иерархи, гетманы и казаки. На хоругвях запорожцы также любили изображать Покрова Богородицы, распростертого над казаками ... Недаром сегодня многие деревни носят названия "Покровка", "Покровское", "Новопокровка", очень много храмов, названных в честь Покрова.

С небесных легенд и мировых рукотворных шедевров

Мировые шедевры - изображение Богородицы на иконах - воспоминания удивительного видения во Влахернском храме.

Еще в 910 году в церкви Пресвятой Богородицы, в Константинополе, верующие молились Небесной Покровительнице за покровительство, потому что враги-агаряне отовсюду двигались на них, и только чудо могло их спасти. Небесное Чудо - лик Пресвятой Богородицы в сопровождении сонма святых - увидел святой подвижник Андрей Юродивый.

Богородица подходит к престолу во храме, долго молится и плачет. Затем снимает со своей головы свою светлый платок (покров или омофор) и широко простирает его над народом в церкви. Видение быстро исчезает.

Но, увидев это, святой Андрей спрашивает ученика своего, блаженного Епифания:

- Видишь ли, брат, Царицу и Владычицу всех, молящуюся о всем мире?

Епифаний ответил:

- Вижу, святой отец, и ужасаюсь.

И после такого покровительства войска противника сдались и отступили.

Другие легенды говорят и такое, что в этот день войска во главе с Аскольдом осадили Константинополь. Византийцы искренне молились Пресвятой Богородице о защите. А чудо заключалось не только в том, что враги не видели этих людей, которых Богородица покрыла своим покрывалом, но и в том, что пораженный Аскольд и его дружинники приняли святое крещение.

Богородичные чудеса в нашей истории

Всем известна легенда о том, как Пречистая Дева спасла Почаевский монастырь от нападения турок. Молитвенные обращения Украинской Матери Божьей стали особенно сердечными при князе Ярославе Мудром, который "отдал Украину под покров Пречистой Девы".

Покров - казацкая мать

В новом сечевом лагере прежде строили Покровскую церковь, а для военных походов использовали ее походный вариант с иконой Пресвятой Покровы. Перед важным событием или походом казаки всегда молились своей святой покровительнице. На Покров запорожцы избирали нового атамана.

Едва ли не большинство церквей в казацком государстве сводили в честь Богородицы. Их строили в деревнях, на слободах, в центрах паланок, на всех реках.

Сечевые церкви подчинялись только Киево-Межигирскому Спасо-Преображенском монастырю, который "поставлял" казакам духовников, зато воины, дожив до старости, завещали свое добро монастырю, а сами часто шли туда послушниками.

Дмитрий Яворницкий также писал о том, как уважали Покров казаки:

"Отыскав какой-нибудь величественный остров посреди Днепра или висмотрев какой-то повышенный угол, то есть мыс на берегу реки, запорожские казаки отбирали в последнем лучше и самым открытым место и на нем прежде всего возводили церковь, чаще всего во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а потом уже сооружали другие необходимые для жизни строения. Пусть возвышается храм Божий в небесной высоте и пусть святые молитвы сносятся от нас прямо от земли к престолу Господа Бога ".

Покрова - светлый народный праздник: обычаи, традиции, почему этот день так ожидают

Украинский трудолюбивый народ считал, что до Покрова каждый должен славно потрудиться: "Кто лежал до Покрова, то продаст все коровы", "Пришел Покров - не согреет дом без дров".

Именно к нему завершается земледельческий цикл работ и все богатство урожая бережно приготовлено на зиму. Поскольку с основными работами было закончено, с Покрова начиналась пора свадеб.

Девушки, которые хотели выйти замуж, должны были посетить молебен и просить: "Святая мать, Покровушка, покрой мне головушку: чтобы я женой была, чтобы я весело жила, с мужем молоденьким, с ребеночком веселеньким", " Святая мать, Покровонько, накрой мою головушку, хоть тряпкой, чтобы не остаться девушкой ".

Семьи также просят милости и заступничества Матери Божьей.

Утром хозяйки пекут блины, чтобы зимой тепло в доме было, а вечером устраивают родственные застолья.

А еще нужно делать дары бедным и сиротам, пожертвования, а также окуривать дома дымком от горящих веточек яблони или вишни - для благополучия и удачи.

Таким образом, Покрова имела значительную поэтическую окраску: так, что в этот день мог выпасть даже первый снег, его сравнивали со свадебным покрывалом, а поскольку в это время отмечается и праздник Пресвятой Богородицы, то эти сравнения распространяются и на нее.

Если девушку сватали до Покрова, то можно было еще в течение трех недель (до Дмитрия, 8 ноября) отгулять свадьбу, потому что дальше начинался рождественский пост.

Текстильная аппликация до Покрова художницы Ларисы Лукаш

Что не желательно делать на Покров Пресвятой Богородицы

Нельзя выполнять серьезной работы - как сельскохозяйственной, так и домашней. Не надо шить, резать, колоть, белить и красить и т.д., глажка, стирка, мытье тоже не организуются.

Готовить блюда на Покров лучше заранее, в сам праздник крошить, отражать, печь, жарить и чистить также не желательно. Не употребляют алкогольные напитки, не злословят, не ссорятся.

Принято желать родным и близким добра и молиться о небесном заступничестве для них и для себя. Если к девушке пришли сваты - хорошая возможность счастливо выйти замуж, потому что отказывать в этот день нежелательно: три года придется ждать новых сватов.

Деньги также не одалживают, чтобы дома водились.

Текстильная аппликация до Покрова художницы Ларисы Лукаш

До Покрова - осень, после Покрова - зима. Приметы:

Какая Покров - такова будет зима.

До Покрова - осень, после Покрова - зима.

Если дуб и береза ​​на Покров сбросят все листья - то год будет легкий

Когда в течение дня ветер меняет направление, то и зима будет неустойчивой.

Если на Покров листья с вишен не опала, зима будет теплой, и если снег не выпал, то его не будет и в ноябре.

Если на Покров улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.

Если дуб и береза ​​на Покров сбросят все листья, то год будет легкий, а если не все - к суровой зиме.

До Покрова - осень, после Покрова - зима.

Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и жди первые морозы.

Если на Покров ветер южный - зима будет теплой, северный и восточный - холодной, западный - снежной.

Если на Покров падает снег, то и на Дмитрия (8 ноября) пойдет снег, а если снега не будет, то и на Екатерины (7 декабря) снега не будет.

Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро придет.

Если сыграть свадьбу на Покров - молодые будут жить душа в душу.

Если не утеплить дом до Покрова - всю зиму будешь мерзнуть.

Многие блинов на Покров - дома всю зиму будет тепло.

На Покров сильный ветер - будет много невест.

Если на Покров снег - будет много свадеб.

В горах к этому празднику возвращались все пастушьи стада с полонин и завершали последнюю путешествие чумаки. Поэтому и говорили: "Пришла Покрова - сиди, чумак, дома".

Если на Покров истопить печь яблоней, то всю зиму дома будет тепло.

Если детей на Покров облить водой через сито, они меньше болеть.

Снег в свадьбу на Покров - счастье молодым.

Много снега на Покров - будет много свадеб следующего года.

Если парень на Покров к девушке ухаживает, он станет ее женихом.

Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро придет.

Если сыграть свадьбу на Покров - молодые будут жить душа в душу.

Но поверья и приметы - отнюдь не главное в этом дне. Покрова Пресвятой Богородицы - это прежде всего большой духовный праздник, материнский, в котором главное - искренние молитвы Небесной Покровительнице, в которых звучит благодарность за данность, за то, что мы - под особым солнечным Покровом. И просить у этих молитвах, чтобы небесный омофор защищал нас, нашу землю, наши семьи, наших защитников. Давайте видеть этот невероятно светлый жизненный Покров Богородицы над нами С праздником!