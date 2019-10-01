Виталий Портников: Капитуляция или нет

1 октября, 2019, 14:22

Портников Виталий

Не будем тешить себя иллюзиями. Если сегодня на встрече представителей контактной группы в Минске украинская делегация согласится поставить свою подпись под так называемой "формулой Штайнмайера", это будет означать фактическую капитуляцию команды Владимира Зеленского перед Кремлём

Потому что согласие с российским вариантом этой формулы будет означать проведение местных выборов на Донбассе в присутствии российских войск и их наемников, консервирование существующего на оккупированной территории антиукраинского режима и российского контроля над ним при номинальном «возвращении» территории в Украину. Да, и никакого контроля над границей, его тоже не будет.

И все это - просто в обмен на встречу лидеров в "нормандском формате". Даже не на завершение конфликта, а просто на возможность прикоснуться к руке Владимира Путина.

Можно, конечно, задаться вопросом - а зачем Владимиру Зеленскому все это на фоне скандала с Дональдом Трампом? Разве украинскому президенту мало ситуации, в которой он оказался? Ему нужно плодить кризисы один за другим?

Но этот вопрос был бы уместен, если бы мы считали, что Владимир Зеленский вообще отдавал бы себе отчёт в том, что он делает на посту главы государства. Последние события показывают, что этого понимания в деятельности Зеленского попросту нет.

Поэтому остаётся только надеяться, что Зеленский не решится на капитуляцию. Просто потому, что будет опасаться ее последствий. Просто потому, что ему посоветуют пока что не делать резких движений. Просто потому, что страх перед активной частью населения может оказаться сильнее желания договориться с Путиным.