Филипп Ильенко: Я бы хотел, чтобы мой брат стал президентом Украины

9 сентября, 2019, 13:00

Сергей Руденко

Бывший председатель Госкино Филипп Ильенко о политике и кино в программе "Досье" с Сергеем Руденко

Последние 60 лет украинское кино трудно себе представить без семьи Ильенко. Эта династия была и остается определяющей в отечественном кинематографе. Последние пять лет украинское кино развивалось при Филиппе Ильенко, который стоял во главе Госкино. Юрист по образованию, киношник по духу, боец по натуре. Сегодня Филипп Ильенко - гость нашей программы. Приветствую вас.

Здравствуйте.

Переходим к нашему блиц-опросу. У вас будет десять секунд на ответ.

Итак, было ли когда-нибудь вам стыдно за какие-то ваши поступки. Если да, то за какие именно?

Да, было. И очень часто бывает стыдно. В основном это касается каких-то моментов общения. Иногда я что-то не то мог сказать людям.

Что вы считаете своей самой большой победой в жизни?

Я думаю, что то, что нам удалось в 2014-15 годах объединить украинское киносообщество и таким образом добиться очень серьезных изменений в кинематографе.

Что вы считаете своим самым большим поражением?

Думаю, что мои самые большие победы и поражения еще впереди.

Какова сумма самой крупной взятки, которую вам предлагали, и предлагали ли вам взятки?

Взятки не предлагали. Могли быть какие-то завуалированные намеки, но прямых предложений никогда не было.

Намеки на откат от какой-то определенной суммы?

Даже еще более абстрактно и завуалировано.

Приходилось ли вам самому давать взятки?

Ну, может когда-то давно, за нарушение правил дорожного движения. Но это было очень давно.

Что сложнее, снимать кино, или управлять Госкино?

И то и то сложно.

Сколько "стоил" Филипп Ильенко в 2004 году?

В каком смысле?

Возможно, политически.

Не знаю.

Сколько "стоит" Филипп Ильенко 2019 года?

Также нет ответа. Отсутствует рынок Филиппов Ильенко, чтобы определить цену.

Что для вас политика?

Политика - это постоянное балансирование на лезвии бритвы.

Хотели бы вы когда-нибудь стать президентом Украины?

Я бы хотел, чтобы мой брат стал президентом Украины. Я - нет.

Ну, он может стать президентом Украины, когда достигнет возраста, необходимого для этого, то есть, начиная с 35 лет. Поскольку ему 32 года, у него еще есть как минимум три года для того, чтобы разогнаться.

Совершенно верно.

Считаете ли вы себя оппозиционером к президенту Зеленского?

Я точно не являюсь его командой. Думаю, что в сегодняшнем мире понятия оппозиции и власти настолько размыты... Ну, если не вхожу в команду, то теоретически могу считаться в оппозиции.

Кем бы вы хотели себя видеть через десять лет?

Хотел бы видеть себя кинематографистом с рядом реализованных фильмов.

Спасибо за блиц-опрос. А теперь переходим к основным вопросам нашей программы. Это правда, что у вас есть тату на память о работе в Госкино? Если есть - то покажите.

Есть, но оно было сделано в прошлую среду и еще не зажило, еще не готово к демонстрации.

Но фотография уже есть. Или это фотошоп?

Ну, это по свежему было сфотографировано. Оно выглядит так, когда только набили. А теперь оно заживает и выглядит неэстетично.

Вы родились в киношной семье. Ваши папа и мама, ваши дяди были связаны с кинематографом. Вы сами в детстве снимались в кино, но по завершении школы вы поступили в Институт международных отношений, а не в Институт Карпенко-Карого. Вы учились на международника-юриста. Почему так произошло?

Потому что когда я поступал, то очень хорошо знал в каком состоянии находится украинское кино и какие на тот момент были его перспективы. Очевидно, что люди, которые в то время поступали в Карпенко-Карого, которые, в большинстве своем, были не из киношных семей, не были так глубоко в теме. В тот момент я понимал, что если я иду учиться на кинорежиссера, то обрекаю себя на безработицу. Максимум на что можно рассчитывать - телевидение. Но телевидение меня ни тогда, ни сегодня не интересовало как профессиональная перспектива. Поэтому я банально поинтересовался, какое на тот момент есть наиболее престижное учебное заведение в Киеве, поскольку возможности ехать учиться за границу не было. Оказалось, что это Институт международных отношений, а в нем самое престижное отделение - международное право. Туда и поступил.

Но вы прекрасно понимали, что от кино вам никуда не деться. Потому что десять лет у вас была юридическая практика, вы работали в разных организациях, но после этого стали директором ООО "Ильенко-фильм". Это было в 2008-14 годах. Именно в этом статусе вы участвовали в съемках фильма "Молитва за гетмана Мазепу. Новая версия" и "Толока", верно?

Совершенно верно. На самом деле, и когда я был юристом, то так или иначе моя работа была связана с кино. В частности, когда я работал в научно-экспертном управлении Верховной Рады, то именно в отделе, который отвечал за законодательные вопросы по культуре. И когда имел частную практику, то значительная часть моих клиентов были кинопроизводители, кинематографисты. Соответственно, все это было связано если не с кино, то с аудиовизуальным процессом. "Молитва за гетмана Мазепу" - там интереснее история. Как известно, фильм был снят в 2000-2002 году, но не до конца. Он, по условиям договора с его тогдашним продюсером, после премьеры на Берлинском фестивале должен был еще пройти процесс постпродакшена - по звуку и по монтажу. Но после скандала (исключительно политического характера), который произошел, этот процесс приостановили. Продюсер, который на пять лет имел от Минкульта права на фильм, фактически положил его на полку. То есть, сделал минимальный прокат и больше фильм никто легально не видел. Я как юрист начал интересоваться тем, что происходит, мы с отцом создали компанию, и уже дальше, когда истек срок действия договора с тем продюсером, мы вступили в борьбу за эти права, получили их и завершили то, что планировалось изначально. Я уже был директором этой компании, продюсером этого процесса. Мы сделали то, что формально называется "новая версия", но это просто фильм такой, каким он должен был быть. Премьера состоялась уже после смерти отца. Он не дожил буквально несколько месяцев, но при жизни он успел утвердить окончательный монтаж и весь пост этого фильма. А потом уже мы с дядей Мишей начали работу над "Толока". Но когда я в процессе этой работы был назначен председателем Госкино, я эту компанию передал продюсерам "Толоки" и отошел от этого процесса.

А чем украинское кино начала нулевых отличается от кино 2019 года?

Огромным опытом. Сегодняшнее кино прошло очень серьезный путь, люди в индустрии получили бесценный опыт. И не только производства, но и самый главный - опыт общения со зрителем. Потому что в начале нулевых кинематографисты очень слабо представляли себе как на самом деле выглядит их зритель.

То есть, это былао закрытое сообщество, которое общалось между собой.

Абсолютно. Знаете, это как фейсбук-лента, которая формирует ваше представление о реальности, а там люди, которых вы сами себе подобрали. Так же и это общение. До последнего времени кинотусовка была герметизирована и были какие-то ложные представления об аудитории, о вещах, связанных с инструментами продвижения фильмов. Это касалось кинопроцесса вообще и отражалось на каждом фильме, созданном в то время. А второе, что отличает, это то, что тогдашний кинопроцесс базировался на индустриальных возможностях старого советского наследия. Технологически "Мазепу" снимали на старую камеру Arriflex, звук писали на старый магнитофон Nagra, монтаж происходил на пленке, не было плейбека, свет был старый советский, транспорт на площадке был старый... То есть это был некий old school, который очень сдерживал, потому что весь мир уже снимал по-другому. Сегодня мы снимаем технологически так, как весь цивилизованный мир. У нас есть такие же технические возможности, как в Голливуде. Такие же камеры и технологии.

А почему, на ваш взгляд, в течение первых 23 лет независимости Украины государство не выделяло ресурсы на кино? Это было непонимание того, какую роль играет в обществе кинематограф, хотя об этой роли в свое время еще Ленин, кстати, много писал? Россияне в то время, пока мы думали и рассуждали, что нам делать с кино, прошли этот этап еще в начале девяностых. Я помню эти фильмы довольно сомнительного качества. Они очень быстро восстановили кинопроизводство после распада СССР. А у нас возникла временная пропасть, которую мы никак не могли преодолеть до 2014 года.

Эта временная пропасть составила почти 20 лет и, к сожалению, привела к разрыву поколений в кинематографе. Ненормально, когда новое поколение самостоятельно входит в профессию. Нормально - когда ты учишься в киношколе, приходишь на площадку к метрам, начинаешь с ними работать ассистентом, учишься, смотришь, принимаешь в этом участие... И когда ты приходишь к своему постановочногому проекту как режиссер, ты свободно владеешь всем инструментарием. А несколько лет назад молодые приходили самостоятельно приобретать опыт. Не было рядом какого-то Вергилия. И они все шишки на лбу должны были себе сами набить, должны были учиться на собственных ошибках.

А почему государство не уделяло этому внимания?

Я думаю потому, что люди, которые руководили государством, не осознавали до конца себя лидерами независимой страны. Это не значит, что в 2014 году на наших лидеров вдруг снизошло озарение. Нет. Просто началась война. И стал просто вопрос выживания в этой войне. И поняли, что без информационной составляющей, без борьбы, простите за пафос, за души людей (а кино является инструментом в этой борьбе), будет проиграна война, которая ведется танками.

А кто вам предложил возглавить Госкино? Это было предложение Петра Порошенко, это была квота Всеукраинского объединения "Свобода"?

Я предложил это сам лидерам ВО "Свобода". Сказал, что у меня есть видение, есть желание и готовность работать. Поэтому при формировании нового правительства и правительственных структур я предложил свою кандидатуру. Это предложение свободовцы вынесли на коалицию. Решение о моем назначении было проголосовано правительством 19 июня.

А под какие условия вы шли в Государственное агентство?

Условий никаких фактически не было. Тогда вообще другое было время. Сегодня невозможно даже так ставить вопрос. Но тогда очень много людей ушло на государственную службу, которые раньше в этом не были. Было желание каким-то образом сохранить и приумножить, то, что было и вывести ситуацию из тогдашнего коллапса, который произошел из-за блокирования финансирования. На самом деле, перед тем украинское кино уже начало развиваться, потому что поступало определенное серьезное финансирование индустрии. Но в 2014 году этот, еще довольно шаткий, процесс остановился. И надо было эту ситуацию выводить из кризиса.

Это правда, что до 2014 года, до бегства семьи Януковичей из Украины, определенные интересы в кинематографе имел младший сын экс-президента?

Насколько мне известно, младший сын Януковича рассматривался как некий куратор этого направления.

Поэтому и деньги пошли в кинематограф?

Очевидно, это одна из причин. Некоторое время его помощники даже крутились вокруг Госкино.

Госкино образца 2014-го и 2019 года это разные по мощности структуры?

В принципе.

А чем они отличаются? Вот вы пришли в Госкино. Как оно выглядело, какие были возможности?

Не было денег. Законодательство было старое, была куча разных странных норм. Многие из них и сейчас еще остались, но наиболее раздражающие нам удалось убрать. На самом деле очень много сделали юридически нормативной работы. А главная причина коллапса была в том, что полностью прекратили финансирование. Причины очевидны: война, все деньги на войну, пустой бюджет. И о кино точно уже никто не думал - финансировать его или нет. Ну какое кино, когда такое в стране творится... И в этот момент очень важной стала функция Госкино по выдаче прокатных удостоверений, поскольку именно она стала важным инструментом в борьбе за устранение пропаганды из информационного пространства. Об этом, кстати, мало кто думал, когда меня назначали. Я тоже не очень эту тему поднимал публично, потому что четко понимал: как только она будет поднята начнется сопротивление на совершенно другом уровне. Но на это тогда не обратили внимание.

Начиная с 2014 года российское кино фактически исчезло и с телеэкранов, и из кинотеатров. Сейчас у нас в прокате российские фильмы совсем отсутствуют, да?

Ну, минимально присутствуют. В основном это какие-то фестивальные арт-хиты типа "Лето" Серебренникова.

То есть, в широком прокате российское кино отсутствует.

Да. Кстати, важно сказать, если мы говорим о кинопрокате, что это произошло не столько потому, что мы всё его запретили, хотя мы и запрещали. Там не действуют такие строгие нормы, как на телевидении, когда нельзя новые фильмы показывать. Были попытки несколько фильмов вывести в широкий прокат, но они провалились. И стало понятно, что украинский зритель перестал воспринимать русское кино как отечественное, и в нем сразу отпала необходимость как в иностранном. Рынок в европейских странах выглядит так: доминируют американцы и где 25-30 процентов занимает национальный продукт, потому что у людей есть потребность смотреть ментально близкий контент. Российское кино перестало выполнять функцию ментально близкого контента для украинских кинозрителей. К сожалению, о телезрителях этого пока сказать нельзя.

На протяжении всей вашей работы в должности председателя Госкино вас перманентно пытались атаковать недовольные. Сначала НАПК обвиняло вас в нарушении закона, упрекало, что ваша двоюродная сестра получала какие-то премии в Госкино, хотя она уже давно работает в этой структуре. Позже один из телеканалов разгонял тему о коррупции Филиппа Ильенко. Вы лично знаете кто и почему так долго вас атаковал и пытался лишить должности?

Ну, вы сами назвали тех, кто это делал. Одна из крупнейших медиагрупп, определенные чиновники... Чьи это были непосредственные интересы? Трудно точно определить. Думаю, медиагруппе вполне хватало собственных мотиваций это делать. Не думаю, что они выполняли чей-то внешний заказ.

То есть, речь шла о бюджете, которым распоряжалось Госкино.

Думаю, в первую очередь, о прокатных удостоверениях, а бюджет просто был поводом для атак. Ведь существует стереотип: если ты чиновник и распределяешь бюджетные средства, значит ты коррупционер. И другого расклада этот алгоритм не предполагает. В данном случае срабатывает презумпция виновности. Все эти обвинения ничем не закончились. НАПК проиграло два суда и даже не извинилось за свои действия.

Как часто вам приходилось сталкиваться с людьми из финансово-политических групп, имеющих интересы в кино, которые предлагали вам нормальное сотрудничество и пытались с вами договориться?

Такого не было. Возможно, некоторые странные люди какие-то там свои завуалированные фантазии выражали, но я это никогда серьезно не воспринимал. А относительно крупных групп... Удалось так себя позиционировать, что они, очевидно, понимали, что подобные разговоры не имеют перспектив. Хотя в процессе работы, конечно, мы со всеми знакомились, общались и взаимодействовали. Удалось привлечь их к очень позитивныхм процессам, связанным с лоббированием законодательства, адвокацией отрасли. Это сыграло положительную роль в продвижении украинской киноиндустрии.

Вы лично знакомы с Владимиром Зеленским? Перед тем как подавать в отставку вы беседовали с президентом Украины?

Я познакомился с Владимиром Зеленским когда был председателем Госкино. Мы общались в рамках профессиональных отношений. С того момента, как он начал президентскую кампанию, мы не общались ни разу. Последний раз общались в декабре прошлого года, на пресс-конференции по поводу премьеры фильма "Я, ты, он, она", созданного при поддержке Госкино.

В свое время сериал Зеленского "Сваты" был запрещен в прокате.

Да.

Затем его снова разрешили. Вы тогда сказали, что "Сваты" - это "Липецкая фабрика" для Владимира Зеленского. Почему "Сваты" - это "Липецкая фабрика" для Зеленского?

Потому что в их появлении на экранах, с учетом решения Окружного административного суда города Киева; нет ничего незаконного. Но, учитывая тот факт, что его создавала компания человека, который сегодня возглавляет государство и который передала свой бизнес, кроме роялти от старых продуктов, которыми как раз и являются "Сваты", абсолютно прямая аналогия. Не было ничего незаконного в том, что компания Порошенко является владельцем завода в России, но выглядит странно, когда президент воюющей страны имеет бизнес в стране-агрессоре. Так же странно, когда выходит на экраны фильм, созданный президентом Украины, а в нем главную роль играет откровенный украинофоб.

Вы имеете в виду актера Добронравова.

Да, как минимум.

Эта история со "Сватами", очевидно, на этом не закончится. Потому что рано или поздно в Украине будет новый президент, ведь Владимир Зеленский заявил, что пришел только на одну каденцию. Как вы думаете, причастны ли к возвращению "Сватов" на экраны административные рычаги, которые Зеленский получил после прихода к власти?

Мне об этом ничего не известно. Могу только сказать, что решение суда касалось не того, является ли Федор Добронравов человеком, который действительно представляет угрозу национальной безопасности Украины, суть этого вопроса не исследовали. Суд исследовал вопрос, что Служба безопасности Украины допустила какие-то процессуальные ошибки при оформлении внутренних документов во время того, как она вносила его в перечень персон нон-грата и готовила соответствующее представление в Минкульт. Но если это была процессуальная ошибка, то почему бы СБУ ее не исправить? Однако этого не сделали.

Это правда, что Госкино после вашего ухода переходит под кураторство людей Игоря Коломойского?

По-моему, это касается не только Госкино, а в целом всей страны.

Вы, как и ваш родной брат Андрей, дважды баллотировались в Верховную Раду Украины от ВО "Свобода".

Я - трижды.

Трижды, в 2012-м, 2014-м и 2019 годах. Сейчас вы остаетесь вне активной политики, поскольку председатель Госкино - это все же политическая фигура и вы влияли не только на украинскую культуру, но и на украинскую политику. Я так понимаю, что и вы, и Андрей хотите остаться политиками. Но это означает, что вы переходите в жесткую оппозицию к действующей власти. Ведь с Зеленским не может и никогда не будет договариваться ни "Свобода", ни вы.

Во-первых, я не очень понимаю о чем "Свобода" может договариваться с Зеленским, какой может быть предмет договоренностей? Я не знаю, буду ли активно участвовать в публичной политике, потому что никогда не приходил в политику просто ради политики. Я туда попадал исключительно тогда, когда был не согласен с какими-то процессами или вещами, которые происходили в Украине. Я начинал с ними бороться и на определенном этапе понял, что бороться невозможно не будучи организованными в политическую структуру. Поэтому я присоединился к ВО "Свобода", которое соответствовало моим идеологическим убеждениям. Если в дальнейшем возникнут какие-то вещи, с которыми я буду категорически не согласен и буду считать, что они угрожают существованию украинского государства или украинскому кинематографу, я буду активно выступать против таких вещей. Если этого не произойдет - моя позиция будет другой. Я не хочу возвращаться в политику, меня мало интересуют должности. Для меня главное - чтобы были сохранены те позитивные процессы, которые начались. Для меня критически важно, чтобы украинское кино не оказалось вновь под угрозой. В рамках этого я и буду определяться с той или иной степенью активности в общественно-политической жизни страны.

Давайте вспомним положительные изменения в украинском кино, то, чего вам удалось достичь в Госкино за последние пять лет. Итак, при поддержке Госкино создано за это время 173 фильма, из них 67 полнометражных. Ежегодно, начиная с 2014 года, в прокате растет количество отечественных фильмов, созданных при поддержке Госкино. За пять лет бокс-офис украинских фильмов составил почти 472 миллионов гривен. Бюджетное финансирование украинского кино возросло с 63 млн в 2014 году до 505 млн в 2019 году. А что вы считаете своим самым большим успехом в должности председателя Госкино?

Все это произошло благодаря тому, что мы смогли объединиться. Украинское киносообщество всегда было разобщено. Там всегда были конфликты поколений, кланов, групп влияния, семей... На персональном уровне половина киношников с другой половиной даже не здоровалась. В 2014-15 годах нам удалось почти всех объединить, по крайней мере все заметные группы и структуры. И объединить с конструктивом, не так, как у нас часто бывает: кого-то свалим все вместе, а потом перессоримся, как у нас заканчивались все Майданы. Здесь был положительный результат, и этим я горжусь больше всего. В известной степени я спокоен за будущее украинского кино, потому что мы сделали это один раз и, в случае необходимости, сделаем еще.

Наконец традиционный вопрос для наших гостей. Какую Украину вы хотели бы видеть в будущем? Какова идеальная Украины в понимании Филиппа Ильенко?

Мне почему-то всегда казалось, что идеальная Украины называется Канада. Это та успешная страна, которую смогли построить, в том числе, украинцы, которых там очень много.

То есть, Украина будущего - это некий аналог Канады.

Это похоже на шутку, но в этой шутке есть и доля правды.

Действительно, украинцы много сделали для развития и развития Канады, и у меня тоже всегда возникает вопрос: почему мы на своей земле не можем сделать того, что так хорошо делаем на чужих землях?

Совершенно верно. Поэтому я этот пример и привел.