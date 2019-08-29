Виталий Портников: Зеленский столкнулся с ультиматумом Трампа

29 августа, 2019, 17:28

Портников Виталий

Решение Дональда Трампа пересмотреть программу финансирования украинской обороноспособности - сигнал, который не оставляет сомнений относительно готовности американского президента оказывать интенсивное давление на новое украинское руководство

Пожалуй, это первый серьёзный вызов, с которым столкнулся Владимир Зеленский - причём вызов, от правильной реакции на который зависит сама устойчивость украинской государственности.

Сообщение о намерениях Трампа появились на фоне неожиданной поездки советника президента по национальной безопасности Джона Болтона - его тоже в медиа называют сторонником пересмотра - в украинскую столицу. Поездка не анонсировалось, о ней стало известно буквально за несколько часов до приезда Болтона - обычно так высокопоставленные чиновники приезжают на линию фронта. Именно по результатам переговоров Болтона с Зеленским - по настоящим результатам, а не по тому, что участники консультаций говорят журналистам - и будет принято решение о курсе американской администрации по отношению к Украине.

Интересы администрации в целом уже очерчены. Ни для кого не является секретом, что спешный визит Болтона в Киев связан в первую очередь со стремлением помешать продаже китайским инвестором концерна "Мотор-Сич". Для Трампа именно Китай, а вовсе не Россия - главный геополитический противник. И отношение к Зеленскому будет зависеть от того, насколько украинский президент захочет поддержать Вашингтон в противостоянии и конкуренции с Пекином.

Следующий - и не менее важный - объект раздражения Трампа - это демократы. Байден. От того, насколько новый украинский президент будет готов стать деятельным участником предвыборной кампании американского коллеги и содействовать компрометирование его конкурента, тоже зависит отношение Трампа к Украине.

И, наконец, в Киеве должны действовать так, чтобы облегчить Дональду Трампу возможность договориться с Владимиром Путиным и если не возобновить формат "восьмерк", то по крайней мере, пригласить российского президента на саммит "большой семерки" в следующем году.

Урегулирование украинского кризиса в этом смысле из самостоятельной политической темы превращается в придаток китайского, американского и российского сюжетов. При этом просто соглашаться с американскими требованиями - означает наживать себе влиятельных врагов и нередко действовать вопреки национальным интересам. А отказывать Трампу - означает испортить отношения с Белым домом.

Накануне первой встречи с американским президентом в Варшаве 1 сентября украинский президент оказался в очень непростой ситуации, из которой было бы непросто найти выход даже искушённому политику и дипломату. Остаётся только надеяться, что Зеленскому поможет найти правильное решение как раз его неискушенность.