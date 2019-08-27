Виталий Портников: "Нормандская встреча" может стать ловушкой

27 августа, 2019, 11:46

Портников Виталий

И президент Франции Эммануэль Макрон, и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель говорят о возможности проведения уже в сентябре встречи лидеров в "нормандском формате"

Косвенным подтверждением реальности такого развития событий стали сообщения о предстоящем визите в Киев помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который также будет обсуждать с украинским руководством урегулирование на Донбассе.

В этом урегулировании заинтересованы практически все. Владимир Зеленский - потому что давал обещание завершить войну. Эммануэль Макрон - потому что видит в урегулировании возможность усиления собственного влияния в Европе и в мире. Ангела Меркель - потому что не хотела бы уйти из большой политики, оставив преемнику незавершенный конфликт. О заинтересованности Дональда Трампа и говорить не приходится. Накануне президентских выборов в США американскому президенту необходимы различные истории успеха. В первую очередь там, где не справился его предшественник Барак Обама. Это может стать важным козырем президента и претендента в противостоянии с демократами.

Но есть тот, кому урегулирование на Донбассе совершенно не нужно - Владимир Путин. Напротив, продолжение конфликта позволяет российскому президенту шантажировать Запад и сдерживать дрейф Украины в сторону цивилизованного мира. Так почему же Путин согласится на встречу в «нормандском формате»?

Такое согласие может быть получено только в случае, если в обмен на прекращение войны западные лидеры отдадут ему всю Украину целиком, а не только Донбасс. И российская сторона этого даже не скрывает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявил о возможности саммита в случае, если будет гарантировано исполнение так называемой "формулы Штайнмайера". Проще говоря - оккупированные Россией территории Украины получат постоянный статус конституционной автономии, российский контроль над ними сохранится, украинские войска отойдут. На европейской и евроатлантической интеграции Украины будет поставлена точка. Путину именно это сегодня и нужно. А на Западе будут удовлетворены тем, что Украина восстановила свою территориальную целостность. Правда, без Крыма, но это уже следующий этап переговоров. Когда-нибудь. А пока можно снять с России большую часть санкций и зарабатывать деньги.

Остаётся только понять, будет ли считать президент Зеленский такой результат «нормандского саммита» результативным и как отреагируют на такой результат сами украинцы.