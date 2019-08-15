Будни богов - 5 книг современной фантастики

15 августа, 2019, 09:12

Игорь Бондарь-Терещенко

Книги этого обзора книги представляют широкий спектр современной фантастики - от жесткого жанра классики до подростковой мистики. Их авторы не зря считают, что будущее можно приблизить только таким путем, то есть рассматривая его с разных сторон, чтобы иметь возможность проанализировать все возможные ситуации встречи с неизвестным

Питер Уоттс. Эхопраксия. - М .: Издательство Жупанского, 2019

Эта книга относится к самому известному циклу "Огнепад" всемирного писателя, в который также входят роман "Слеповиденье" и рассказ "Полковник" и "Боги насекомых".

По сюжету, прошло уже достаточно времени, с тех пор как с «Тезеем», который отправился на встречу с таинственными пришельцами, потеряна связь, и на Земле все туже затягивается клубок неразрешимых проблем, в котором переплелись самые разные силы - начиная от обычных людей и заканчивая различными фракциями представителей постчеловечества. Но неожиданно следы пропавшего "Тезея" находят на околосолнечной орбите - на огромной энергетической станции "Икар", которая была проводником "Тезея" во тьме космоса и от которой в то же время во многом зависит выживание земной цивилизации в современном ее виде. Именно туда полетит экспедиция с довольно необычным экипажем, среди членов которого только один настоящий человек в современном его понимании.

Нил Ґейман. Океан в конце улицы. - М .: КМ-Букс, 2019

Автор этой книги убежден, что не все из нас хорошо помнят свое детство. А если и так, то вряд ли воспоминания абсолютно точные, так как самые сокровенные из них могут быть спрятаны, как детские игрушки на дне забитого взрослыми вещами шкафа, и только вернувшись в места, где вы выросли, вы вспомните, как все было на самом деле. Неудивительно, что эта удивительная сказка для взрослых - иногда добрая, иногда злая, иногда страшная и жуткая - от «рок-звезды современной литературы» приглашает читателя в путешествие по лабиринтам воспоминаний. Главный герой книги вспоминает семилетнего себя и все те вещи, которые с ним случались в детстве. Вернувшись на сельскую улицу своего детства, он вспоминает также удивительную соседскую девочку Летти Гемсток, которая обещала его защищать несмотря на все. Сидя на берегу пруда, который Летти упорно называла океаном, он вспоминает то, что предпочел бы забыть.

Олесь Ульяненко. Жемчуг и свиньи. - М .: Фолио, 2018

Свою книгу автор, которого при жизни травила церковь и комиссия по морали, определял, как роман-комикс. За динамичным сюжетом, сногсшибательными приключениями, а главное - реалиями, в которых происходит действие, Украина будущего после ядерной войны - роман, написанный в 2009 году, вполне можно назвать первым украинским кибер-панком. В украинской столице, которая погрузилась в эпоху динозавров, беснуется проповедник-мошенник Абрахам Ли на пару с главным героем, которые устраивают в далеком будущем настоящую революцию. "Динозаври по груди ходили в крові, наче у червоній річці. Ворогові не давали передихнути ані на хвилину. Динозаври з фанатизмом йшли на смерть, аби дістати жерця і чорного, щоб у них було багато хрум-хруму. Вал накочував за валом. Гухкали з піраміди гармати, і снаряди лягали рівно, але майже усі не в ціль. Стрілки вони були нікудишні. Абрахам Лі явно програвав у людях, але не в позиції. Але він знав, що надовго цього не стане, і подумував, як викрутитися з цієї ситуації" .

Анна Каньтох. Тайна проклятого леса. - М .: АССА, 2019

Что касается истории, рассказанной в этой книге, можно утверждать, что тайны никогда не заканчиваются, ведь она является продолжением мистического романа "Тайна заброшенного монастыря".

По сюжету, в Польше 1953 года тринадцатилетняя Нина переживает событие, которое произошло с ней на каникулах, которое, в свою очередь, перевернуло ее жизнь вверх дном. Магия ангелов в заброшенном монастыре в Маркотах подарила ей чрезвычайные ум и силу, но она так и не научилась их контролировать. Нина пытается скрыть свои способности, потому что знает, что в любой момент за ней могут прийти ОНИ - люди в мундирах, которые охотятся на ангелов и всех, кто к ним причастен... Поэтому когда в школу приезжают поручик Лис и сержант Сова, девочка вовсе не удивлена. Военные забирают ее в Институт Тотенвальд, где собрали детей, контактировавших с ангелами. В Тотенвальде Нина встречает своих друзей из Маркотов. И на этот раз им придется противодействовать не только магии ангелов, которая очаровала окружающий лес, но и людям в погонах, которые заставляют детей трудно работать и проводят над ними странные эксперименты...

Дмитрий Гельфер. Серые будни богов. Синтетические миры. - М .: Фолио, 2019

Это первая книга дилогии о синтетических мирах - вымысел ученых недалекого будущего. Если опыты над животными запрещают, то опыты над людьми и подавно не в почете. Но некоторым пришло в голову создать виртуальных «мышек» и ставить опыты на них. Ведь миры полноценны, их население живет своей жизнью, даже не догадываясь о своей иллюзорности. Зато некоторые из тех же ученых выполняют функции богов, которая считается профессией.

Стандартный функционал, стандартные условия оплаты труда. Так какие могут быть при этом приключения?"- У шефа возникла идея создать мир, где некоторые "умные" будут обладать нашими возможностями. Для них это будет вроде магии. - П-ф-ф ... - скептически фыркнул суровый. - Это точно идея шефа? М-м-м? - признаю, признаю, - мечтатель поднял руки в шутливо жест, будто сдается. - Идея моя, но шеф одобрил и даже пару нюансов от себя добавил. - Ладно, налюбовались... - суровый встал покачал головой. - Уходим?"