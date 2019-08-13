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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Путину нас не жаль

Виталий Портников: Путину нас не жаль


фото: REUTERS
Новость о смерти еще одного украинского воина - жертвы виртуального перемирия, о котором было объявлено 21 июля, появляются на фоне не менее трагических новостей

О 16-кратном превышении радиационной нормы в Северодвинске. Но российский правитель как-то не сильно озабочен катастрофой, о которой уже начинают говорить, как о втором Чернобыле. У Путина свои развлечения - Крым, мотоциклисты, избиение участников московских протестов.

Если Путину не жаль россиян - жертв его собственных милитаристских экспериментов - то почему ему должно быть жаль нас с вами? Это вопрос, который должен был бы задать себе прежде всего украинский президент. Владимир Зеленский постоянно обращается к Путину с призывами договориться, прекратить войну, остановить кровопролитие - а в ответ его только вышучивают.

Можно, конечно, сказать, что наивность Зеленского связана с его искренним непониманием самой сути политических процессов. Но это не совсем так. Да, политик должен уметь брать на себя ответственность за жизни людей. Но самое главное - так это то, что эти жизни он обязан ценить.

Если он, разумеется, не авторитарный правитель. Этим - никого и ничего не жаль, даже собственных детей. Их интересует только результат. Именно поэтому цифры потерь Советского Союза во Второй Мировой войне так разительно отличаются от цифр потерь стран-союзников и даже Рейха. И да, среди жертв войны был сын Иосифа Сталина, тут я ничего не преувеличиваю.

Путин убьет ровно столько украинцев, сколько ему будет необходимо для достижения своей главной цели - восстановления контроля России над Украиной и интеграции украинских земель в империю. И Зеленский, и сторонники Зеленского должны это понять: убьёт столько, сколько необходимо и даже больше. И не будет спрашивать, кто голосовал за Зеленского, а кто за Порошенко или Бойко. Дети избирателей Зеленского могут оказаться в одних могилах с детьми избирателей Порошенко или Бойко. Да и сами избиратели тоже.

Если Владимир Зеленский действительно думает не о смерти, а о жизни украинцев - а я надеюсь, что это так - то ему следует заниматься не умиротворением агрессора, а организацией сопротивления агрессору. Для того, чтобы усилить это сопротивление, у нового президента будут все инструменты, которыми в полной мере не владел предшественник - большинство в парламенте, своё правительство, свои силовики. И кредит доверия общества. Что еще нужно?

Война с Россией все равно будет главным содержанием президентского срока Владимира Зеленского. Не потому, что этого хочет Зеленский. А потому, что этого хочет Путин.

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