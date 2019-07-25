//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураАхтем Сеитаблаев: "Культурный продукт может соединять, сшивать страну"

Ахтем Сеитаблаев: "Культурный продукт может соединять, сшивать страну"


фото: niklife
На днях украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев ( "Киборги", "Хайтарма", "Чужая молитва") стал членом Европейской киноакадемии. Он продолжает быть одним из самых актуальных украинских художников, ежегодно представляя Украину в мире

Недавно фильм «Домой» с его участием был участником конкурса престижного Каннского кинофестиваля, а осенью на экраны выйдет его новая режиссерская работа "Захар Беркут", в которой главную роль сыграл знаменитый "плохой терминатор" Роберт Патрик. Эксклюзивно для Еспресо Сеитаблаев рассказал о своем кино и поделился впечатлениями от ситуации в стране.

Вы сыграли одну из главных ролей в фильме «Домой» Наримана Алиева. Хотели бы вы, чтобы эта история имела продолжение, например, события развивались бы в оккупированном Крыму?

Наверное, нет. Эти три точки в конце, на мой взгляд, дают гораздо больше простора для фантазии. Более того, мне кажется, что там (в финале - ред.) все понятно. Возможно, каждый зритель сделал бы свой финал с точки зрения последнего кадра, но с точки зрения содержания, мне кажется, что там все понятно, что этот молодой человек (сын героя Сеитаблаева - ред.) понимает ту большую ответственность, которая упала на него, что теперь - это его зона ответственности и даже если он с этим не согласен - он встречает это с достоинством. Теперь он отвечает за все, поэтому, мне кажется, что если бы было бы продолжение - оно бы размыло этот символизм финала.

Хотели бы Вы, чтобы этот фильм увидели в оккупированном Крыму?

Да, конечно, как и другие ленты. Это было бы чудесно. Мне кажется, что жители Крыма очень эмоционально восприняли бы этот фильм. Для крымского татарина там так много понятно. И с точки зрения семейных отношений многое понятно сразу. Прежде всего для крымского татарина, потому что эта система взаимоотношений отцов и сыновей достаточно архетипна. Бывает, конечно, по-разному, но это очень узнаваемая такая история сильного и строгого отца, который не говорит много, и вообще с ним очень трудно начать общаться, потому что он весь такой, как замкнутая крепость. И от этого эта тема возвращения (в Крым - ред.), существование возле Крыма, когда не разрешали жить в Крыму - это все так много лет продолжалось, что крымскому татарину не надо объяснять какие-то такие нюансы, которые, возможно, нужно объяснить другому зрителю . И тема Крыма, настоящее, и память о тех, кто это сделал от себя для того, чтобы вернуться в Крым, но так и не вернулся - это все в смеси дает эмоциональную составляющую для крымского татарина, особенно для того, который живет в Крыму.

Когда Вы последний раз были в Крыму?

Более 5 лет назад. Я был там именно во время аннексии и видел это собственными глазами.

На одной из пресс-конференций Вы говорили, что работаете над фильмом о лидере крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву.

Это на уровне мечты некоторых поисков материалов, бесед с Мустафа-ага. Да, это так и есть. Мы понемногу, понемногу собираем материал, потому что есть еще некоторые обязанности и раньше.

Верите ли Вы, что такие фильмы, как «Домой», могут способствовать деоккупации Крыма?

Да. Искусство - это ли не самый мощный инструмент формирования эмоциональной составляющей в общем информационном поле. Поэтому да, конечно. Но Вы же понимаете, что вопрос освобождения Крыма - это и санкции, и политическое давление, и продолжение, в частности, информационного воздействия, как на крымчан, чтобы они в любой момент могли включить радио, телевидения и увидеть, услышать украинские новости. Никогда этого не будет много. Я был уверен, что за последние 5 лет мы прошли точку невозврата от того, что нас можно было убедить (в обратном - ред.), благодаря телевизору, где Россия очень активно работает. Оказалось, что это возможно. Поэтому я говорю, что никогда не будет много денег для развития культуры, образования и кино в частности. Создание культурного продукта - это единственное, что может соединять, сшивать страну. Бескровно, элегантно.

Чувствуете ли Вы сейчас какую-то угрозу реванша?

Да. Я был сначала шокирован, затем удивлен. Ну а сейчас я понимаю, что сколько живешь - надо учиться и не делать окончательных выводов. То, что мы сейчас имеем войну, которую начала, бесспорно, Россия против Украины - она вряд ли была бы возможна, если бы мы через культуру были объединены едиными ценностями. Не было бы основание для того, чтобы развился "русский мир". Чувствовать и идентифицировать себя политическим украинцем и при этом разговаривать на любом языке в быту и чувствовать себя частью целого. Что нам это дает? Воспитание, основанное в частности на образовании, на том, что люди видят, чем они припитываются в течение своей жизни, особенно, начиная с детства. Поэтому важна и анимация, и книги, и образование, и кино, как инструментарий, который работает с эмоциями. Прежде всего.

Вы не боитесь, что Ваш въезд в Крым может стать невозможным после сотрудничества с Олегом Сенцовым над фильмом по его пьесе "Номера"?

А после "киборгов", как Вы считаете (возможен въезд в Крым - ред.)? Я давно сделал свой выбор относительно того, как я отношусь к России, которая оккупировала мою родину. К тому, что Россия начала войну со мной, с моей страной, с моими родителями.

Осенью на экраны выйдет Ваш новый фильм "Захар Беркут", снятый в сотрудничестве с Голливудом. Чем отличается этот опыт от предыдущего?

Небольшой секрет, что разница в бюджетах (фильмов в Украине и Голливуде - ред.) в разы. В частности, это измеряется через актеров, бесспорно талантливых и известных во всем мире. Мы понимаем, что сейчас Роберт Патрик (исполнитель главной роли Захара Беркута - ред.) и Томми Флэнаган (Тугар Волк) не являются топ-100 Голливуда, но это с точки зрения узнаваемости и тренда. Однако, кто знает. Они очень классные актеры, они известны во всем мире и в Голливуде они действительно уважаемые люди, потому что действительно профессионалы и многое сделали для кино. Это другой уровень и он требует большего сметы. И я рад, что в наших украинских артистов есть все для этого. Подтверждением того является то, что Роберт Патрик несколько раз стоя аплодировал нашим артистам, которые изучили текст на английском языке и очень классно это сделали. Если будет такая возможность (продолжить работу с Голливудом - ред.) - это будет классно.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 июля, 2019 суббота

26 июля, 2019 пятница

больше новостей

27 июля, 2019 суббота

26 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать