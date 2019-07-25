Ахтем Сеитаблаев: "Культурный продукт может соединять, сшивать страну"

27 июля, 2019, 09:55

Максим Ивануха

На днях украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев ( "Киборги", "Хайтарма", "Чужая молитва") стал членом Европейской киноакадемии. Он продолжает быть одним из самых актуальных украинских художников, ежегодно представляя Украину в мире

Недавно фильм «Домой» с его участием был участником конкурса престижного Каннского кинофестиваля, а осенью на экраны выйдет его новая режиссерская работа "Захар Беркут", в которой главную роль сыграл знаменитый "плохой терминатор" Роберт Патрик. Эксклюзивно для Еспресо Сеитаблаев рассказал о своем кино и поделился впечатлениями от ситуации в стране.

Вы сыграли одну из главных ролей в фильме «Домой» Наримана Алиева. Хотели бы вы, чтобы эта история имела продолжение, например, события развивались бы в оккупированном Крыму?

Наверное, нет. Эти три точки в конце, на мой взгляд, дают гораздо больше простора для фантазии. Более того, мне кажется, что там (в финале - ред.) все понятно. Возможно, каждый зритель сделал бы свой финал с точки зрения последнего кадра, но с точки зрения содержания, мне кажется, что там все понятно, что этот молодой человек (сын героя Сеитаблаева - ред.) понимает ту большую ответственность, которая упала на него, что теперь - это его зона ответственности и даже если он с этим не согласен - он встречает это с достоинством. Теперь он отвечает за все, поэтому, мне кажется, что если бы было бы продолжение - оно бы размыло этот символизм финала.

Хотели бы Вы, чтобы этот фильм увидели в оккупированном Крыму?

Да, конечно, как и другие ленты. Это было бы чудесно. Мне кажется, что жители Крыма очень эмоционально восприняли бы этот фильм. Для крымского татарина там так много понятно. И с точки зрения семейных отношений многое понятно сразу. Прежде всего для крымского татарина, потому что эта система взаимоотношений отцов и сыновей достаточно архетипна. Бывает, конечно, по-разному, но это очень узнаваемая такая история сильного и строгого отца, который не говорит много, и вообще с ним очень трудно начать общаться, потому что он весь такой, как замкнутая крепость. И от этого эта тема возвращения (в Крым - ред.), существование возле Крыма, когда не разрешали жить в Крыму - это все так много лет продолжалось, что крымскому татарину не надо объяснять какие-то такие нюансы, которые, возможно, нужно объяснить другому зрителю . И тема Крыма, настоящее, и память о тех, кто это сделал от себя для того, чтобы вернуться в Крым, но так и не вернулся - это все в смеси дает эмоциональную составляющую для крымского татарина, особенно для того, который живет в Крыму.

Когда Вы последний раз были в Крыму?

Более 5 лет назад. Я был там именно во время аннексии и видел это собственными глазами.

На одной из пресс-конференций Вы говорили, что работаете над фильмом о лидере крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву.

Это на уровне мечты некоторых поисков материалов, бесед с Мустафа-ага. Да, это так и есть. Мы понемногу, понемногу собираем материал, потому что есть еще некоторые обязанности и раньше.

Верите ли Вы, что такие фильмы, как «Домой», могут способствовать деоккупации Крыма?

Да. Искусство - это ли не самый мощный инструмент формирования эмоциональной составляющей в общем информационном поле. Поэтому да, конечно. Но Вы же понимаете, что вопрос освобождения Крыма - это и санкции, и политическое давление, и продолжение, в частности, информационного воздействия, как на крымчан, чтобы они в любой момент могли включить радио, телевидения и увидеть, услышать украинские новости. Никогда этого не будет много. Я был уверен, что за последние 5 лет мы прошли точку невозврата от того, что нас можно было убедить (в обратном - ред.), благодаря телевизору, где Россия очень активно работает. Оказалось, что это возможно. Поэтому я говорю, что никогда не будет много денег для развития культуры, образования и кино в частности. Создание культурного продукта - это единственное, что может соединять, сшивать страну. Бескровно, элегантно.

Чувствуете ли Вы сейчас какую-то угрозу реванша?

Да. Я был сначала шокирован, затем удивлен. Ну а сейчас я понимаю, что сколько живешь - надо учиться и не делать окончательных выводов. То, что мы сейчас имеем войну, которую начала, бесспорно, Россия против Украины - она вряд ли была бы возможна, если бы мы через культуру были объединены едиными ценностями. Не было бы основание для того, чтобы развился "русский мир". Чувствовать и идентифицировать себя политическим украинцем и при этом разговаривать на любом языке в быту и чувствовать себя частью целого. Что нам это дает? Воспитание, основанное в частности на образовании, на том, что люди видят, чем они припитываются в течение своей жизни, особенно, начиная с детства. Поэтому важна и анимация, и книги, и образование, и кино, как инструментарий, который работает с эмоциями. Прежде всего.

Вы не боитесь, что Ваш въезд в Крым может стать невозможным после сотрудничества с Олегом Сенцовым над фильмом по его пьесе "Номера"?

А после "киборгов", как Вы считаете (возможен въезд в Крым - ред.)? Я давно сделал свой выбор относительно того, как я отношусь к России, которая оккупировала мою родину. К тому, что Россия начала войну со мной, с моей страной, с моими родителями.

Осенью на экраны выйдет Ваш новый фильм "Захар Беркут", снятый в сотрудничестве с Голливудом. Чем отличается этот опыт от предыдущего?

Небольшой секрет, что разница в бюджетах (фильмов в Украине и Голливуде - ред.) в разы. В частности, это измеряется через актеров, бесспорно талантливых и известных во всем мире. Мы понимаем, что сейчас Роберт Патрик (исполнитель главной роли Захара Беркута - ред.) и Томми Флэнаган (Тугар Волк) не являются топ-100 Голливуда, но это с точки зрения узнаваемости и тренда. Однако, кто знает. Они очень классные актеры, они известны во всем мире и в Голливуде они действительно уважаемые люди, потому что действительно профессионалы и многое сделали для кино. Это другой уровень и он требует большего сметы. И я рад, что в наших украинских артистов есть все для этого. Подтверждением того является то, что Роберт Патрик несколько раз стоя аплодировал нашим артистам, которые изучили текст на английском языке и очень классно это сделали. Если будет такая возможность (продолжить работу с Голливудом - ред.) - это будет классно.