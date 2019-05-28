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Espreso.tvОбществоСекс, патриотизм и рок-н-ролл. С чем Святослав Вакарчук идет на выборы

Секс, патриотизм и рок-н-ролл. С чем Святослав Вакарчук идет на выборы


фото: Susy Production
На ВДНХ - толпа. Всем, кто приехал на метро, приходится идти в толкучке минут 15. Киевляне и гости города направляются на большой концерт "Океана Эльзы", о котором можно было узнать еще в вагонах с информационных плазм

Такая неожиданность. На ОЭ всегда приходило много людей, однако этот концерт особенный. Все, что в этот вечер произошло на ВДНХ - безусловная политическая агитация, которую сам Святослав Вакарчук довольно эмоционально возражал. Мол, люди, что вы, такого никогда не будет. Если это не кокетство и фронтмен "Океанов" искренне так считает, то он до сих пор не готов к политической деятельности. Чем бы человек не занимался, но после того, как он объявляет о своем баллотировании, к примеру, в парламент, агитация начинается автоматически.

Когда Вакарчук делал со сцены какие-то заявления раньше, он высказывал свою гражданскую позицию, неся, конечно, ответственность публичного человека и опинион мейкера. Сейчас же все его действия и слова - на сцене или вне ее - это действия и слова лидера политической партии, которая идет на выборы. К тому же выборы на носу, поэтому нужно наращивать мышцы усиленно.

Вообще, конечно, это - прецедент. Еще один. Не так давно мы имели удовольствие наблюдать за предвыборной кампанией Владимира Зеленского, руководители которой активно использовали те механизмы, на которые раньше никто не обращал внимание. Кино и абсолютно расслаблен, искренний, "не политический" имидж кандидата. И это подействовало.

Вакарчук тоже использует то, за что раньше не принимались. Это - положительный имидж, наработанный годами, и любимая многими музыка.

А еще - секс. Много секса. Нарочитого и откровенного. Такого еще точно не было.

Сначала Святослав вышел на сцену в широких штанах и красной рубашке, пуговицы которой постепенно "расстегивались", пока грудь и живот кандидата можно было рассмотреть во всей красе. Несколько раз он очень заметно пытался стянуть рубашку с плеча, чтобы обнажить верхнюю часть рук. А затем Вакарчук решил просто ее снять без излишнего эротизма. Некоторое время он пел топлес, пока не одел черную футболку.

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Сексуальность всегда была фишкой фронтмена "Океана Эльзы". Когда я впервые попала на концерт, он меня просто поразил своей, не побоюсь этого слова, животной энергетикой. Правда, вне сцены эта суперсила исчезает, и Святослав Иванович становится спокойным, солидным человеком, достаточно предсказуемым и интеллигентным.

Еще одна особенность музыканта, которая меня раньше захватывала - это его невероятный талант к "мягкой украинизации". Помню, когда он приезжал на встречи с молодежью в Запорожье, тогда вполне русскоязычного. Почти все вопросы ему задавали на украинском. Даже без намека на принуждение. На тот момент я ни разу не слышала, чтобы он говорил что-то вроде "давайте говорить на украинском, переходите на родной". Просто Вакарчук был крутым рокером и хотелось быть на него похожим. Так это работает. Причем его фаны были везде - хоть на западе, хоть на востоке.

Уже потом музыкант начал переходить к несколько иной риторике. Появились нотки менторства и мессианства, которые делались каждый раз ярче. Вакарчук немного "забронзовел", поэтому стал несколько напоминать писателя из учебников украинской литературы - пылкий патриот, который научит всех любить Родину. Он это делал всегда, своими песнями вдохновлял людей, но в этом деле легко переборщить. И, на мой взгляд, в последние годы этот перебор таки произошел.

Хотя это впечатление субъективное. А вот точно то, что политику Святославу Вакарчуку просто необходимы услуги тренера по ораторскому мастерству. Потому что  фразы пішли, бо що ми будем оце от" быстро разойдутся на мемы и составят конкуренцию пародиям на Виталия Кличко вроде "ти не ти, якщо не ти".

На протяжении всего концерта я ждала агитацию. И ее было достаточно много. Повторюсь, лидер ОЭ стал лидером партии "Голос", поэтому воспринимать его просто как музыканта уже нельзя. К примеру, какой-то момент он "спонтанно" перестает петь и, как вспомнил что-то важное, останавливает коллег и начинает говорить о крымских татарах. Который был на выставке, посвященной депортации и всячески увлекается и сочувствует народу, все это пережил и продолжает переживать. Затем достает крымскотатарский флаг и с пением  "Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Та хіба ти можеш жити без мети?",  повязывает его на микрофон. Как музыкант Вакарчук сделал очень красивый жест. Но как политик - попытку перетащить голоса в "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

И еще одно. В песне "Тот день" есть такие слова: "І намалюю чайку я в польоті, в небі не в болоті. В той день. Дайте мені листок". Листок Святославу Вакарчуку уже давали. И нарисовать на нем так ничего и не смог. За время своего пребывания в парламенте он фактически ничего не сделал. Не написал, к примеру, законопроекта, связанного с музыкой. Он просто оттуда ушел, не захотев больше барахтаться в дерьме. Многие люди это хорошо запомнили и Вакарчук для них вовсе не "кот в мешке", в отличие от Зеле.

Впрочем, для фанатов, а сейчас уже для ядерного электората, все эти огрехи не имеют никакого значения. Они любят своего кумира. В конце концов, его песни - это их молодость, а значит, ностальгия. Каждая его фраза, которая с точки зрения политики является абсолютным популизмом, вызывает довольный гул толпы. Люди хотят верить таким словам и не хотят воспринимать прагматично того, в чьи песни, может, с кем-то танцевали еще в школе. Поэтому интереснее наблюдать за судьбой партии "Голос". Возможно, все скептики еще удивятся. А может, и нет.

Фото: Susy Production

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