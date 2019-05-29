Виталий Портников: "Колбасный рейтинг"- суть постсоветских симпатий

29 мая, 2019, 14:36

Портников Виталий

На президентских выборах в марте 2018 года Владимир Путин получил 72 процента голосов избирателей. 25 мая Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил о падении рейтинга доверия президенту Путину до исторического минимума — до 31,7 процента

Что же произошло с популярностью авторитарного правителя? Ведь Крым до сих пор российский, Кремль противостоит Западу и демонстрирует гражданам, что Россия - великая держава. Телевидение по-прежнему контролируется государством и несёт всякую ахинею о величии Путина и его режима. А граждане не очень довольны.

Секрет прост. Путин - классический политик-популист, именно благодаря этому семье Ельцина и олигархам в 2000 году удалось привести мало кому известного чиновника на пост президента России. Однако популярность популиста связана прежде всего с его готовностью кормить патерналистский люмпенизированный электорат. Не будет колбасы - не будет любви.

Владимиру Путину просто повезло со стремительным ростом нефтяных котировок - если бы их не было, мы с трудом вспоминали бы сегодня имя преемника Ельцина, а Россией давно уже руководил бы совершенно другой человек. И не обязательно, что один и тот же. Но нефть росла, чиновники строили себе роскошные дворцы и делились доходами с люмпеном. Крым и Донбасс были всего лишь приятным бонусом - ведь тем, кто ничем реально не занят, приятно осознавать еще и собственное величие.

Но теперь, когда доходы россиян с каждым днём падают - и будут падать вплоть до окончательного краха соседнего государства - популярность Путина тает на глазах. Никому больше не интересны ни Крым, ни Донбасс, ни Грузия, ни прочие глупости путинского режима. Всем нужна "халява". А ее нет. Значит, такой Путин россиянам не нужен.

Но я думаю не о Путине - ведь кризис в России неизбежен и заложен в саму структуру государственности соседней страны. Я думаю о человеке, который несколько недель назад победил на украинских президентских выборах с "путинским" результатом. Понимает ли Владимир Зеленский что его электорат и электорат Владимира Путина - это один и тот же электорат. Да, сторонникам нового президента будет приятно, если он кого-нибудь посадит и будет говорить о новых лицах и борьбе с коррупцией, если он переедет в новый офис и будет хамить парламенту. Но главное, что интересует всех этих людей - колбаса. То есть повышение уровня жизни.

Зеленский может отказаться от сотрудничества с МВФ, чтобы создать видимость социальных преференций - но это приведёт к обнищанию его электората. Зеленский может продолжить сотрудничество с МВФ - но это приведёт к недовольству его электората. Еще Зеленский может открыть нефтяное месторождение где-нибудь в Полтавской области, расплатиться с долгами, повысить украинцам зарплаты и пенсии, создать класс потребителей государственной ренты. Словом, сделать все, что сделал Путин. Но это только если месторождение будет открыто. Без месторождения нового президента ожидает только стремительное падение рейтинга, разочарование электората, крах надежд, потеря власти.

Если Владимир Зеленский, его сторонники и поклонники не верят в такой прогноз, пусть они внимательно ознакомятся с путинской социологией. У всех популистов этого мира одна судьба. Их режимы либо рушатся, либо становятся жестокими диктатурами.