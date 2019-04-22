Виталий Портников: Начинается период неопределенности

22 апреля, 2019, 13:50

Портников Виталий

На следующий день после президентских выборов обычно говорят о начале переходного периода во власти

Но для Украины этот переходный период обещает стать периодом абсолютной неопределенности – и будет хорошо, если эта неопределенность не перерастет в турбулентность, способную "накрыть" государственные институции мощным цунами некомпетентности, клановой войны и шапкозакидательства.

Начнем с того, что мы не слышали от новоизбранного президента Владимира Зеленского никаких четких заявлений о его дальнейших намерениях ни в политике, ни в кадровых вопросах. На протяжении всех последних недель украинские граждане были вынуждены ориентироваться на заявления представителей штаба кандидата в президенты. Но выборы окончены, никакого штаба больше нет. Теперь свои намерения должен озвучивать сам Владимир Зеленский – и эти намерения не должны быть общими словами. Какими будут предложения главы государства относительно переформатирования "нормандского формата"? Какие конкретные шаги собирается предпринять Владимир Зеленский для освобождения украинских заложников, которые находятся в российских тюрьмах? В каком формате будут осуществляться контакты с Россией, о которых говорили его советники? Собирается ли президент распускать парламент или взаимодействовать с актуальным депутатским корпусом до окончания его полномочий?

Я нарочно напоминаю именно о том, что в компетенции президента. О высоких тарифах, которыми так недовольны избиратели Владимира Зеленского, новый президент может забыть, по крайней мере, до перевыборов (или забыть вообще, если выполнит свое обещание и не будет больше пытаться участвовать в политической жизни страны). Тарифы – это правительство. А правительство в нашей ситуации – это еще и МВФ. Поэтому для того, чтобы снизить тарифы, Зеленскому нужно привести своих сторонников к победе на парламентских выборах, сформировать правительство, а затем договориться с директором-распорядителем МВФ, а еще лучше сразу с Дональдом Трампом.

Но это не сейчас. А сейчас, помимо конкретных намерений, новый глава государства должен озвучить еще и конкретные имена. Кто возглавит министерство обороны и генштаб, министерство иностранных дел и Генеральную прокуратуру, СБУ и СВР, кто будет отправлен вести переговоры в "минской группе"? Это минимальный список важных назначений, к которым имеет отношение президент страны – помимо, разумеется, фигур в его собственной администрации.

Зеленский отказывался разговаривать с гражданами об этих назначениях, подменяя их списком экспертов своего штаба. До победы на президентских выборах шоумен объяснял это вопросами безопасности своих возможных выдвиженцев и необходимостью соблюдать конфиденциальность. Но то же самое объяснение прозвучало и в ночь после выборов, когда речь зашла о кандидатуре нового начальника Генерального штаба. И в новой ситуации это объяснение не выдерживает никакой критики, но заставляет задуматься либо об отсутствии у нового президента внятных кадровых решений, либо о борьбе кланов, которая уже разворачивается у нового трона прямо в open space.

Именно для того, чтобы развеять подобные сомнения и покончить с неопределенностью, Зеленскому не стоит медлить с предложениями и намерениями. Потому что каждый день турбулентности будет расшатывать государство и его институции и, в результате, усложнит новому главе государства исполнение его прямых обязанностей или сократит их срок.