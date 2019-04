Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?

19 апреля, 2019, 12:36

В этом году во второй тур вошли две сильные стороны с различными политическими программами и путями развития страны. Похожая ситуация произошла в 2016 году в США, где столкнулся традиционализм с радикализмом

Разберем основные точки пересечения украинских выборов с выборами в Америке.

Право на выбор

Признак демократии - это возможность выбирать, а выбор у нас есть. У нас был большой список кандидатов, но не было точных прогнозов. Никто не знал, кто выйдет во второй тур: Тимошенко, Бойко, Гриценко, Порошенко или Зеленский. Это и есть особенность демократии.

Как результат, во втором туре оказались две противоречивые силы. Похожий выбор был и у американцев в 2016 году, где наблюдалось противостояние традиционности, стабильного развития страны по уже знакомому вектора (Хиллари Клинтон) и новой политики, радикальных изменений (Дональд Трамп).

Такая ситуация случилась и в Украине после первого тура, в который вошли два кандидата. Первый - Петр Порошенко , опытный политик, который декларирует стабильность в течение пяти лет, за которые он реализовал реформу здравоохранения, безвизовый режим, Томос и занялся развитием украинской армии.

Второй - Владимир Зеленский , бизнесмен без политического опыта. Он позиционирует себя как абсолютно нового человека со свежими взглядами и намерением убрать из власти людей, которые были при ней 25 лет и дать дорогу молодому поколению.

Похожая предыстория была и в США, где 8 лет у власти стоял демократический президент, который обеспечивал стабильное развитие в стране. И все бы хорошо, но после его правления, американцы все же решили выбрать другой вектор развития страны и более экспрессивного кандидата, у которого в намерениях было поставить стену между США и Мексикой, и все это под соусом Make America Great Again.

И здесь нельзя сказать, что Обаму не поддерживали, ведь за все время правления он сделал много для Америки: вытащил страну из депрессии, завершил военные кампании в Ираке и Афганистане, заключил международное соглашение о сокращении выброса парниковых газов и т.д.

Но почему не поддержали преемника Обамы и не выбрали потенциального продолжателя его политики - Хиллари Клинтон?

Все это произошло потому, что американцам надоела либеральная политика Обамы и слишком хорошее отношение Америки ко всем странам и народам. Американцы больше не чувствовали себя главными, поэтому и выбор пал на закрытую и радикальную политику Трампа.

Возвращаясь к ситуации в Украине, главным желанием избирателей было получить новые лица и радикальные изменения. Украинцы голосовали не за Зеленского, а против старой власти.

Коммуникация кандидатов

Выборы в Украине показали, что традиционные методы коммуникации кандидатов не работают. Это можно отследить несмотря на то, что Зеленского перед первым туром поддерживали в основном только каналы из группы "1 + 1 Media".

Порошенко, во время всей предвыборной кампании придерживался стандартных методов агитации и получил поддержку от многих топовых ресурсов. Количество упоминаний было выше в 3 раза чем у Зеленского, но это не помогло ему занять первое место в рейтинге.

График от LOOQME . Соотношение упоминаний кандидатов в медиа с их результатами в первом туре.

Такая же история произошла и с Хиллари Клинтон. Ее поддерживали рейтинговые издания, такие как Fox News, The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times, но в результате выборов одержал победу Трамп, который использовал популизм и глубокий таргетинг в социальных сетях, показывая каждой целевой аудитории различную рекламу с различными посланиями.

Клинтон также запустила рекламу в социальных сетях, но при этом ее команда использовала более приземленные методы, и о глубоком анализе болевых точек избирателей и сегментации целевой аудитории и речи не было.

Зеленский

Зеленский, в своей предвыборной кампании также сместил свой фокус с традиционных методов коммуникации на социальные сети, используя Сторис в Instagram и Facebook, креативные рекламные ролики, Челендже и даже "Зе!" виджет, который позволял владельцам сайтов показывать на своих ресурсах информацию о предвыборной программе команды "ЗЕ".

Сразу после заявления Зеленского о том, что он идет в президенты была запущена кампания в социальных сетях, которая предлагала подписаться на рассылку новостей о предвыборной кампании Зеленского, оставив взамен свои данные.

Следующим шагом была замена так называемых агитационных палаток на группы в социальных сетях для каждого города, которые были созданы в поддержку кандидата.

Сериал "Слуга народа" также сыграл немалую роль в позиционировании кандидата. Ранее Зеленского воспринимали как комика, но благодаря этому медиа-проекту появился новый образ Зеленского - образ народного президента, жестко настроенного на борьбу с коррупцией.

Основная коммуникация со стороны Зеленского была нацелена на молодое поколение и реализована с помощью современных технологий. После первого тура, результаты говорят сами за себя: 18-29 лет (24,6% избирателей), 30-39 лет (почти 28%), 40-49 лет (21%). Люди из группы 50-59 лет (14,5%), а старше 60 лет - всего 11,8% ( данные Национального экзит-пола ).

Порошенко

У Порошенко также подключены социальные сети, и постоянно ведутся страницы в Twitter и Facebook. Основная проблема - консервативная коммуникация, с использованием непонятного для молодого поколения, языка. Человеку, которому просто интересно чем живет президент, не хочется читать подобного формата новости. Нет прямого контакта, нет простоты общения. В результате непродуманной подачи информации все положительные изменения в стране прошли мимо ушей молодежи.

У него была возможность присоединить молодые возрастные группы, и поводы для этого были также. Например, в апреле Порошенко пообещал, что будет набирать в электорат молодежь из регионов. Только почему это заявление прозвучало в апреле, во время второго тура, когда уже поздно?

Более успешной была коммуникация, направленная на старшую возрастную группу. Основными поводами стали монетизация субсидий и Томос: 18-29 лет (всего 10,8%), от 30 до 39 лет (18,3%) от 40 до 49 лет (19,1%), от 50 до 59 лет (21 9%). Самая большая возрастная группа Порошенко - 60+ (29,9%) ( данные Национального экзит-пола ).

Ожидания от второго тура

Если объективно смотреть на ситуацию, то шансов у Порошенко на победу мало. Рейтинг нынешнего президента мог бы вырасти, если бы перед дебатами возник какой-то скандал связан с Зеленским или с его будущей командой (состав которой он должен объявить до 19 апреля). Дебаты также помогут адекватно оценить силы и возможности каждого из кандидатов.

Сейчас коммуникация обоих кандидатов переключилась в режим антиагитации друг друга. Они ведут диалог через каналы коммуникации, но при этом не видят среднестатистического жителя. Они слышат только критику в свою сторону, и все это превращается в бесконечные споры. Никто из них не выбрал стратегию продвижения своих месседжей, главная цель - снизить рейтинг оппонента.

Есть мнение, что Порошенко может включить административные ресурсы во втором туре, в результате чего возможна фальсификация на несколько процентов. Но это не похоже на правду, потому что если это даже произойдет, вряд ли его спасет этот процент.

Говорят, что Порошенко понимает всю сложность ситуации, и если он проиграет президентские гонки, то будет целиться на парламентские выборы, а история с фальсификацией может еще больше увеличить его антирейтинг, который и так очень высок.