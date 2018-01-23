Стать легендой. Почему Ломаченко нельзя отказываться от боя с великим боксером Пакьяо

23 января, 2018, 11:19

Дмитрий Марценишин

Поединок против знаменитого филиппинца Мэнни Пакьяо способен превратить самого украинца Василия Ломаченко на наиболее звездного боксера мира

На прошлой неделе знаменитый боксер Мэнни Пакьяо сделал сенсационное заявление. Он признался, что ведет переговоры о бое против украинца Василия Ломаченко.

По словам 39-летнего филиппинца, сейчас стороны обсуждают весовую категорию, в которой состоится поединок. "Продолжаются переговоры о бое против Василия Ломаченко. Пока что обсуждаем категорию, в которой может состояться поединок", - сказал Пакьяо, который ради встречи с украинцем соглашается на уменьшение весовой категории.

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В то же время менеджер украинца Эгис Климас, узнав о вызове от Пакьяо, заверил, что Ломаченко этот бой не интересен.

"Пакьяо вызывает Ломаченко, который легче на три весовые категории. Это безумие. Если такой поединок состоится, все скажут, что Василий избил дедушку, заставив его спуститься в весе", - убежден Климас.

Что препятствует

Фредди Роуч (слева) и Мэнни Пакьяо

Именно весовые категории боксеров называют главным препятствием для их встречи. Василий Ломаченко является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором полулегком весе (до 59 кг). Мэнни Пакьяо свои последние несколько поединков провел в полусредней категории (до 66,7 кг).

Филиппинец первым выразил готовность пойти на уступки. Тренер Пакьяо - Фредди Роуч считает, что бой должен состояться в первом полусреднем весе - до 63,5 кг. "Мэнни не сможет опуститься ниже 63,5 кг", - отметил Роуч.

Действительно, именно этот вес выглядит компромиссным. Ведь в таком случае Пакьяо на две категории опустится, а Ломаченко - поднимется. Категоричность Эгиса Климаса также удивляет, учитывая недавние заявления промоутера украинца Боба Арума о том, что Ломаченко будет двигаться вверх по категориям.

"Ломаченко перейдет в легкий вес (до 61 кг), где мы бросим вызов Хорхе Линаресу, Майки Гарсии", - заявил Арум после победы украинца над Гильермо Ригондо в декабре 2017 года. Также президент Top Rank после боя с кубинцем не исключил возможного перехода Ломаченко в категорию до 63,5 кг. Именно там выступают два наиболее желанных в коммерческом плане соперника для украинца - американцы Майки Гарсия и Терренс Кроуфорд.

Как решить проблемы

Василий Ломаченко и Боб Арум

Ну и самое главное, что Боб Арум также является промоутером Мэнни Пакьяо. Он - одна из самых влиятельных фигур в профессиональном боксе. Эгис Климас и близко такого авторитета не имеет и работает преимущественно с боксерами из стран постсоветского пространства. В частности, он ведет дела еще одного украинца Александра Усика и россиянина Сергея Ковалева.

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Арум, ради организации боя Ломаченко - Пакьяо, готов идти на компромиссы. Так промоутер уже согласился на требование тренера и отца нашего боксера - Анатолия Ломаченко, чтобы переход в вес до 63,5 кг не происходил сразу. По его настоянию, следующий бой украинец проведет в легком весе. Арум подтвердил, что он состоится весной этого года. А уже осенью Ломаченко и Пакьяо смогут встретиться между собой.

Почему нужно брать пример с филиппинца

Для Пакьяо смена весовой категории проблемой стать не должна. Филиппинец вообще начинал карьеру в весе до 50,8 кг и стал чемпионом мира в восьми категориях.

Очевидно, что подобным путем нужно двигаться и Ломаченко. 17 февраля Василию исполнится 30 лет. На профессиональном ринге он стал чемпионом мира WBO в двух категориях - до 57,2 кг и 59 кг. Украинец доказал, что в этих дивизионах ему нет равных. Последние четыре соперника Василия Ломаченко, после избиения, которое им устроил украинец, вообще отказались от дальнейшего продолжения поединков.

Однако своей главной цели Ломаченко не достиг и не смог объединить титулы. Обладатели поясов по другим версиям встречи с украинцем упорно избегают. Речь о чемпионе мира WBC (Всемирного боксерского совета) - мексиканца Мигеля Берчальта, обладателя титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Альберто Мачадо из Пуэрто-Рико и американца Джервонту Дэвиса, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Что Ломаченко даст бой с Пакьяо

При таких обстоятельствах, спасением для Ломаченко может стать именно бой с Пакьяо. Несмотря на титул лучшего боксера 2017 года, украинца до сих пор лучше знают эксперты, чем рядовые болельщики. Об этом свидетельствует то, что бои украинца в США до сих пор транслируют в свободном доступе, а не на платных каналах.

Можно не сомневаться, что поединок против Пакьяо американской публике покажут за деньги. Победа же над филиппинцем сделает Ломаченко намного популярнее в мире. Также это шанс получить самый большой гонорар в карьере.

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Ведь Мэнни Пакьяо это человек, который вместе с американцем Флойдом Мейвезером в 2015 году собрал кассу $500 млн в поединке, который назвали "Боем века".

Конечно, на такую сумму встреча украинца и филиппинца не потянет. Но Ломаченко точно сможет рассчитывать на больший гонорар, чем $1,2 млн, которые он получил за поединок против Ригондо. Пакьяо даже за бой против малоизвестного австралийца Джеффа Хорна получил $10 млн. Его филиппинец летом прошлого года еще и проиграл.