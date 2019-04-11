Зачем Украине президент?

11 апреля, 2019, 14:34

Нынешняя избирательная кампания, как никакая другая перед тем, сопровождалась массированным давлением на общественное мнение о вреде самого института президентства в Украине. Аргументация при этом звучала как совсем детская ( "если так трудно выбрать, то может лучше вообще не выбирать"), так и внешне рациональная и даже концептуальная

Мол, каждая президентская кампания ставит Украину на грань национальной катастрофы, хватит раскалывать страну этими выборами. Следующий тезис: от президента в Украине слишком много зависит, мы не можем рисковать судьбой страны в результате одного неосторожного движения (вброс бюллетеня в урну). Ну и соответственно, "кто бы ни стал президентом, получив такую большую власть, он не может устоять перед соблазном использовать ее в личных целях и / или в интересах своего окружения".

Атака на президентские полномочия, очевидно, начнется чуть ли не сразу с момента инаугурации. Соответствующие законодательные (а, возможно, и конституционные) предложения будут весомой частью предвыборной риторики участников парламентских выборов.

Понятно, что наиболее активной в этом вопросов будет оппозиция - от "Батькивщины" и "Взаимопомощи" до прежних регионалов и вечно "будущих" реформаторов.

Если победит Владимир Зеленский, то власть может поддержать такой шаг. Во-первых, это будет выглядеть элегантно и неожиданно, что уже является весомым плюсом для новой политической команды. А во-вторых, это может быть частью общего уже согласованного плана перехода к парламентской форме правления.

Понимая, что президентские полномочия немного не на него шиты, кандидат Владимир Зеленский уже сегодня готов "делегировать" выполнение соответствующих функций и, очевидно, ответственность за важные направления государственной политики. Но даже в этом весь фокус. Вокруг политического проекта Зеленского сложился уже традиционный олигархический синдикат, который по итогам выборов постоянно сталкивается с одной и той же проблемой - как поделить добычу. Всегда есть обиженные, и все это заканчивается новыми олигархическими войнами. Поэтому логично предположить, что на этот раз гарантией честного распределения сфер влияния будет парламентская модель. Собственно, об этом в свое время и шла речь в договоренностях Януковича-Тимошенко.

Скорее всего, Зеленский будет слабым президентом и гарантированно выполнит заказ олигархов на уничтожение института президентства.

Так же и Порошенко, если сможет продлить свои полномочия на второй срок, то окажется в политической изоляции, и будет так же слабым президентом, учитывая давление оппозиции, отсутствие достойной политической команды и моральные потери нынешней кампании. Он будет сопротивляться ликвидации своих полномочий, но этим только компрометировать пост президента, поскольку все это будет выглядеть как борьба за личную власть.

Конечно, дискуссия об институте президентства у нас в стране еще впереди, и позиции критиков и сторонников его сохранения будут еще уточняться. Но базовая диспозиция имеет значение. Поэтому позволю себе кратко напомнить историю вопроса.

Идея ликвидации института президентства в Украине не новая. Она родилась практически сразу после "кассетного скандала", а возможно и в унисон с ним, как две составляющие одного плана. Конституционные изменения готовились в Администрации президента Леонида Кучмы, куратором проекта стал Виктор Медведчук, а его главными партнерами - социалист Александр Мороз и коммунист Петр Симоненко.

Удобный момент реализовать замысел, хотя бы частично, выпал в разгар кризиса 2004 года. В обмен на "третий тур" голосования Ющенко согласился на ограничение своих полномочий, а с тем и на потенциальный конфликт в исполнительной власти, который взорвался уже в сентябре 2005-го.

Дальнейшая история президентства Ющенко напоминала поединок бывшего римского военачальника Максимуса с действующим императором Коммодом в знаменитом фильме Риддли Скотта "Гладиатор". Там накануне боя Максимус получил несмертельное, но весьма ощутимое скрытое ранение, и вышел на арену Колизея, уже истекая кровью. В итоге президентства Ющенко мы увидели, чем реальность отличается от кино. Естественно, что победитель этой истории Виктор Янукович сразу же лишился "пробоины" в своих полномочиях, как только пришел к власти.

Возвращение к "подрезанной" модели выглядело в 2014 году уже чуть ли не как триумф демократии. Но в этой точке стабилизировать политическую систему невозможно, поэтому дальнейшее движение по наклонной неизбежно.

В общем, политическая история Украины последних двух десятилетий полна непрерывной борьбы вокруг вопроса статуса президента. Поскольку ключевым политическим субъектом все это время была отечественная олигархия, то в ней боролись два мотива. Первый - использовать пост президента для того, чтобы занять доминирующее положение в олигархическом балансе. Второй - ликвидировать этот плацдарм для господства и "честно" поделить сферы контроля в режиме парламентской республики.

В этих условиях граждане Украины должны осознать свои собственные интересы и занять по вопросу о форме правления в государстве аргументированную и принципиальную позицию.