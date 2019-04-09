Виталий Портников: Поклонники Путина хотят изменить принципы, а не защитить их

9 апреля, 2019, 10:16

Портников Виталий

Очередная сессия ПАСЕ, на которой вновь предпринимаются попытки создать условия для возвращения российской делегации - еще одна демонстрация того, как много на Западе беспринципных политиков, готовых предать и своих избирателей, и сами основы демократического общества ради грешной любви к Владимиру Путину и его ресурсам

Все эти попытки буквально с первого дня наложения санкций на российскую делегацию оправдываются тем, что нельзя создавать разделительные линии в Европе и уничтожать возможности для диалога. Но санкции, которые ПАСЕ ввела против делегации России, не являются никаким созданием разделительных линий, никаким уничтожением возможностей для диалога. Они стали реакцией цивилизованного мира на грубое попрание Кремлём принципов международного права.

Но при этом российская делегация может принимать участие в работе ПАСЕ, заявлять о своей позиции, предъявлять претензии другим. Ее никто этого права не лишал. В работе ПАСЕ не хотят участвовать сами россияне. Это они шантажируют других своим неучастием, а не ПАСЕ закрывает дорогу к диалогу. И когда генеральный секретарь ПАСЕ Турбьерн Ягланд и пророссийские депутаты западных парламентов сокрушаются, что не могут поговорить со своими дорогими коллегами из Государственной Думы, они попросту лгут. И эта беспардонная ложь - именно то, что объединяет их с дорогими российскими коллегами, этими промокашками Путина.

С Россией, как и с любым другим преступным государством, необходимо вести диалог. Но одновременно задействовать все возможные меры воздействия на преступное государство, чтобы заставить его вернуться к принципам международного права. В наше время это единственный действенный подход в мировой политике, только он и дает свои плоды. А капитуляция перед агрессивным государством только усиливает его веру в собственную безнаказанность и порождает новую нестабильность. Доказательств долго искать не нужно. Слабая реакция Запада на агрессию России против Грузии привела к войне в Украине.

Если России удастся добиться отмены санкций за эту войну, заставить Запад забыть о Крыме - она пойдёт дальше.

И это именно то, чего добивается Кремль. Он добивается не возвращения в ПАСЕ. Он добивается капитуляции Запада и триумфа безнаказанности.