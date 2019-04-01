Виталий Портников: Борьба только начинается

1 апреля, 2019, 10:55

Портников Виталий

Первый тур выборов президента Украины – это только начало борьбы за будущее нашей страны и конфигурацию власти в ней

Это только кажется, что борьба завершится со вторым туром, когда его победителем окажется телевизионный комик Владимир Зеленский или действующий президент Петр Порошенко.

У любого потенциального победителя будут свои проблемы. У Зеленского их будет не больше, чем у Порошенко. У Порошенко – не меньше, чем у Зеленского.

Вопрос даже не в том, как сам Владимир Зеленский собирается руководить страной. Думаю, сегодня никак не собирается, рассчитывает на команду. Но и команды никакой у него нет, кандидат не может назвать даже фамилии возможных соратников. Но и это не очень важно – потому что в таких случаях обычно называют фамилии проходимцев, которые исчезают с горизонта буквально через несколько месяцев после победы. Тем более, что до второго тура Зеленскому важно не называть фамилий "старых" политиков, чтобы не разочаровывать свой электорат. Но после второго тура именно эти политики и составят костяк команды нового президента страны – просто потому, что никаких других управленцев в Украине просто нет. Понятно, что в коктейле с проходимцами – но, повторюсь, проходимцы обычно быстро сдают позиции.

Однако этот костяк пока что сможет прийти только в президентскую администрацию. Уже на следующий день после выборов президента Зеленскому нужно будет думать о победе на выборах в парламент – иначе вся его победа на выборах президента будет лишена всякого смысла. Понятно, что список виртуальной партии "Слуга народа" можно будет укомплектовать теми же проходимцами. Именно так поступил Путин, этот российский Зеленский-2000, с партией «Единство». Но у нас есть еще и кандидаты-мажоритарщики. С этими будет сложнее, на их успех придется тратиться – и будут ли ресурсы на это если не у Зеленского, то у Коломойского. Да и удержится ли долго Коломойский рядом с Зеленским, не переборщит ли? Ведь Березовский, этот российский Коломойский-2000, не удержался? В любом случае, без победы на парламентских выборах Зеленский превратится в декоративную фигуру - и об этой возможной декоративности ведущие украинские политики еще до президентских выборов говорили вслух.

Но у Порошенко будет проблем не меньше, а то и больше. Представим себе, что действующий президент совершит чудо и вырвет победу на выборах у ветерана КВН. Но означает ли это, что Порошенко приведет к победе на выборах в парламент свой блок? Не сомневаюсь, что сам Порошенко в этом убежден. А я – не уверен. И не уверен, что Порошенко научится руководить страной, в которой у него не будет парламентского большинства. При этом сам политический образ, который Порошенко создает для победы, будет мешать появлению такого большинства. Вряд ли Порошенко сможет теперь позволить себе явный союз с "партиями востока" и вряд ли захочет союза с партией Зеленского – а такая партия все равно появится в парламенте, чтобы не произошло во втором туре. И вряд ли голосов национал-демократов в новой Раде хватит для демократической коалиции – после той расправы, которую сам Порошенко учинил над Народным фронтом и после результата Тимошенко и Гриценко на выборах президента. Тут уж спасителем Отечества может в результате оказаться не Порошенко, а, например, Вакарчук – если у певца, конечно, появится желание участвовать в политической жизни страны на фоне всего происходящего.

Словом, при любом исходе второго тура политический кризис Украине практически обеспечен. А если вспомнить, что приближается время возвращения долгов, то нужно понимать, что любая политическая турбулентность может привести к серьезным экономическим потрясениям, которые только усилят политическую турбулентность. Добро пожаловать в новую реальность, дорогие соотечественники!