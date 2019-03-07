Galaxy S10 и пламя зажигалки: преимущества, недостатки и уязвимости нового смартфона от Samsung

7 марта, 2019, 15:29

Мария Гурская

Не успела вездесущая реклама смартфонов Galaxy S9 уйти в отставку, а их стоимость стать приятной для кошелька рядового украинца, как Samsung представила новенькое трио "десяток"

Так что же в них особенного, за сколько можно приобрести новинки от Samsung и насколько они "крепкие орешки" против зажигалки и царапин? Сейчас расскажем.

Когда и за сколько можно приобрести?

Samsung Galaxy S10, S10 + и S10e в Украине можно приобрести с 8 марта по следующим ценам:

К тому же, под заказ есть возможность получить версию с объемом внутренней памяти в 1 терабайт (1 ТБ = 1024 ГБ) и 12 ГБ ОЗУ. За такой апгрейд придется выложить уже около 50 000 гривен.

Основные характеристики

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Дисплей и камеры

Проходит время, и челки выходят из моды. В новом поколении смартфонов Samsung использовала технологию Infinity-O, заменив черные полоски на "дыры" прямо в дисплее, что позволяет максимизировать площадь экрана.

Galaxy S10 получил Dynamic AMOLED-экран, поддерживающий контент HDR10 +, с дисплеем, который может выдавать более 1200 нит в определенных обстоятельствах. Эксперты по тестированию экрана в DisplayMate называют экран Galaxy S10 одной из его сильных сторон и считают его лучшим на рынке.

Кроме того, прямо в новый экран впервые встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. В отличие от своих "коллег" в других моделях, он считывает трехмерные модели кожи, а не двухмерное изображение и позволяет обеспечить более надежную защиту смартфона.

Ну и, традиционно, никаких рамок: дисплеи Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10, как и их предшественники, загнутые на боковые грани, но теперь практически не имеют рамок вверху и внизу. Samsung Galaxy S10e получил более традиционный дизайн. Его углы просто закруглены, а сверху и снизу есть небольшие выступы.

В Samsung Galaxy S10 и S10e установлены одиночные фронтальные камеры на 10 Мпикс с f / 1,9, автофокусом Dual Pixel и углом обзора 80 °.

В Samsung Galaxy S10 + основной модуль фронтальной камеры дополнен еще одним 8-Мп f / 2,2, с фиксированным фокусом и углом обзора 90 ° - для более качественной оценки глубины.

Относительно основной камеры, то в Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 + ее "умножили на 3". Тройной модуль включает основной 12-Мп датчик с широкоугольным объективом 77 °, регулируемой диафрагмой f / 1,5 или f / 1,9, оптической стабилизацией и автофокусировкой Dual Pixel. Второй 12-Мп датчик оснащается телеобъективом 45 ° f / 2,4, оптической стабилизацией и автофокусом. Третья камера - это 16-Мп сенсор с сверхширокоугольным объективом 123 ° f / 2,2, фиксированным фокусом и без оптической стабилизации.

Samsung Galaxy S10e, в свою очередь, оснащается двойной камерой и может обеспечить масштабирование от 77 ° до 123 °. Впрочем, все остальные программные функции и возможности сохранены.

Производительность В "десятках" пользователям традиционно предлагают два варианта чипов - Samsung Exуnos 9820 (8 ядер работают на частотах 2,8, 2,4 и 1,7 ГГц) и Qualcomm Snаpdragon 855 (8 ядер с частотами 2,7, 2,3 и 1, 9 ГГц). Samsung Galaxy S10 и S10 + получили 8 ГБ оперативной памяти и имеют два варианта емкости встроенной: на 128 или 512 ГБ. "Бюджетная" модель Galaxy S10e имеет более скромные параметры: 6ГБ оперативной памяти + 128 ГБ встроенной, 8ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной. Но за наибольшей емкостью "гоняться" не стоит - все телефоны новой линейки поддерживают microSD объемом до 512 ГБ. Смартфоны получили Android 9 Pie с интерфейсом One UI.

Интересные факты

Интересно, что Galaxy S10 и S10 + будут поставляться с предустановленными пластиковыми защитными пленками на экран. И для этого есть веская причина: некоторые сторонние альтернативы на основе стекла могут не подойти для ультразвукового сканера отпечатков пальцев и испортить впечатление пользователей. Однако в компании заверили, что "одобренные Samsung" посторонние защитные пленки будут доступны для покупки при запуске.

Линейка Galaxy S10 поставляется со встроенным кошельком криптовалюты. Приложение под названием "Samsung Blockchain KeyStore" позволяет пользователям хранить Bitcoin, Ethereum и Cosmo Coin.

Еще "десятки" могут подпитать устройства с беспроводной зарядкой, например, фитнес-браслеты, умные часы, беспроводные наушники, некоторые смартфоны тот же Samsung или флагманы других производителей.

Халкотест на выживание

Пока Galaxy S10 еще не вышел на полки, но попал в руки Зака ​​Нельсона с JerryRigEverything, который провел серию испытаний на прочность смартфона.

Хотя, как и в случае с предыдущими флагманами Galaxy, в S10 не было никаких признаков искажения или скрипов при попытках Нельсона согнуть телефон пополам, а экран не подвергся пламени зажигалки, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев сдал позиции.

Хотя встроенный в экран датчик и продолжал работать после царапин, тесты показали, что любые более-менее серьезные трещины на экране Galaxy S10 в конце концов приведут к тому, что сканер "отправится в лучшие места".

Фиксики не помогут

В еще одном обзоре уже знакомого нам канала JerryRigEverything показали весь "внутренний мир "топовой" десятки". И для тех, кто часто ломает свои смартфоны, новости неутешительные.

Раскрыв телефон, видим, что Samsung впервые решила тотально припаять порт USB-C к материнской плате. То есть, если вам с таким телефоном понадобится обычно дешевый ремонт по замене порта, то в случае с "десяткой" Samsung придется делать замену еще и материнской платы.

А "убитый" в предыдущем видео ультразвуковой датчик отпечатков пальцев телефона - еще один кошмар ремонтопригодности; JerryRigEverything показывает, что он недоступен без снятия экрана, а это процесс, который почти всегда приводит к его поломке.

Интернет из будущего

Ждете новостей о 5G? И они есть! Samsung обещает к середине 2019 года выпустить в свет "брата" тройке Galaxy S10 с поддержкой следующего поколения сети.

Samsung Galaxy S10 5G будет иметь общий дизайн и большинство основных характеристик тройки, но с несколькими обновлениями.

Для начала экран увеличится до 6,7 дюймов, а батарея - до 4,500 мАч. S10 5G будет толще из-за размещения аккумулятора и антенн, необходимых для обслуживания 5G. В Samsung заявили, что программное обеспечение телефона будет достаточно разумным, чтобы выключить частоты 5G, когда смартфон не находится в зонах покрытия новой сети и вернется к 4G LTE. Подробнее о "новом интернете" читайте в материале "4G vs 5G. Что изменит следующее поколение сети".