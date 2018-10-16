Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон

16 октября, 2018, 13:13

Портников Виталий

В своих нелепых попытках стать "Третьим Римом" Россия может наказать лишь саму себя

Владимир Путин, важно восседающий на троне, который до него имели право занимать только византийские императоры. Эта картинка со Святой Горы обошла все мировые СМИ и дала возможность наблюдателям говорить о серьезных психологических проблемах президента Российской Федерации.

Виктор Янукович, пытающийся узнать у афонских старцев, каким должно быть его политическое поведение. Когда Янукович был президентом Украины, к его поездкам на Афон в окружении бывшего главы государства относились примерно с таким же вниманием, как к его поездкам к Путину.

Сотни других высокопоставленных политических православных, для которых поездки на Афон стали таким же элементом "изящной жизни", как яхты, дорогие машины и подруги-победительницы конкурсов красоты.

Синод РПЦ одним своим решением лишил их "духовной жизни". Согласно решению российских церковников, евхаристическое общение священников и мирян РПЦ с Константинопольским патриархатом прекращено.

Уже после того, как председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил о решении синода, его заместитель протоиерей Николай Балашов специально подчеркнул: на Афон больше нельзя.

"Все сказанное в заявлении Священного синода в полной мере относится к монастырям Святой Горы Афон" - отметил церковный чиновник. И не случайно: это чтобы у высокопоставленных православных и прочей паломнической братии не было никаких сомнений. Чтобы не было никаких разговоров о "русских монастырях на Афоне". Потому что никаких "русских монастырей" на полуострове нет. Есть только монастыри Константинопольского патриархата. Конечно, в них служат и монахи – русские по национальности. Но все они связаны со Вселенским престолом, все являются гражданами Греции.

Так что если захочется на Афон, посоветоваться со старцами о прибылях и выборах – придется обманывать родную Русскую церковь и прикидываться прихожанином другой юрисдикции. Лучше, конечно, переодеваться в женское платье, но женщин на Афон не пускают.

История с Афоном – конечно, частный случай. Но она показывает, что в своих нелепых попытках стать "Третьим Римом" Россия может наказать лишь саму себя и представителей собственной элиты.

Обострение отношений с Западом привело к тому, что Путин отобрал у многих представителей собственного окружения, от политиков и бизнесменов до пропагандистов, возможность жить в Англии, лечиться в Америке и загорать во Франции, где-нибудь в окрестностях Ниццы – и этот процесс еще не закончен. А теперь патриарх Кирилл, рассчитывая побольнее укусить Вселенский престол, отобрал у "политических православных" их "духовную Ниццу".

И все это – из-за упрямого нежелания заметить, что Украина существует и это начинает понимать весь остальной мир – от патриархов до политиков.