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РПЦ запретила российским туристам молиться в храмах Вселенского патриархата


фото: 1000guides
Российская православная церковь запретила своим прихожанам молиться в храмах Константинопольской православной церкви

Об этом заявил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук, передает "Радио Свобода".

Так, верующие РПЦ, в том числе туристы, которые не нарушат этот запрет, будут вынуждены покаяться на исповеди, а священникам РПЦ за такое нарушение это грозит освобождение от должности, временный или пожизненный запрет в служении и отлучение.

РПЦ запретила своим верующим молиться во всех православных храмах Стамбула, в одном - в Анталье, в ряде храмов в Греции, в том числе на островах Крит, Додеканес, Родос, а также в храмах Афона.

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