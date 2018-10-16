РПЦ запретила российским туристам молиться в храмах Вселенского патриархата
16 октября, 2018, 11:24
Российская православная церковь запретила своим прихожанам молиться в храмах Константинопольской православной церкви
Об этом заявил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук, передает "Радио Свобода".
Так, верующие РПЦ, в том числе туристы, которые не нарушат этот запрет, будут вынуждены покаяться на исповеди, а священникам РПЦ за такое нарушение это грозит освобождение от должности, временный или пожизненный запрет в служении и отлучение.
РПЦ запретила своим верующим молиться во всех православных храмах Стамбула, в одном - в Анталье, в ряде храмов в Греции, в том числе на островах Крит, Додеканес, Родос, а также в храмах Афона.
- Напомним, в понедельник, 15 октября РПЦ полностью разорвала отношения со Вселенским патриархатом через решение о разрешении на создание автокефальной церкви в Украине.
Читайте также
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
28 сентября, 2018 Со всеми ссорится Цукерберг: как Facebook пожирает глав компаний
-
27 сентября, 2018 Виталий Портников: нас готовят к "борьбе за мир"
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Со всеми ссорится Цукерберг: как Facebook пожирает глав компаний
-
27 сентября, 2018 Виталий Портников: нас готовят к "борьбе за мир"
-