6 известных украинцев в мировой космонавтике
В Украине стартовала космическая чат-бот игра Boto Sapiens с главным призом - поездкой в NASA.
Все что требуется - это отвечать на вопросы чат-бота в месенджере Facebook или Telegram, которые касаются различных сфер науки, космоса и развлечений. Большую часть игры посвящено украинцам в космонавтике.
Сергей Королев
Начнем с первого полета в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года, руководил им Сергей Королев, родившийся и проживший треть жизни в Житомире.
Николай Кибальчич первым задумал летательный аппарат с реактивным двигателем в комнате смертников, а Юрий Кондратюк (Александр Шаргей) - многоступенчатую космическую ракету и "трассу", по которой американцы полетели на Луну.
Владимир Челомей
Владимир Челомей, под руководством которого были созданы ракеты-носители и искусственные спутники Земли "Протон", искусственные спутники "Полет", "Космос-1267", орбитальные станции "Салют-3" и "Салют-5", родился на украинском Подляшье, а учился в Полтаве и Киеве.
Именно Владимиром Челомеем была впервые выдвинута идея и реализовано создание транспортного орбитального корабля многоразового использования.
Леонид Каденюк
Леонид Каденюк стал первым и пока единственным человеком независимой Украины, посетившим космос. Он получил диплом летчика-инженера, а потом решил испытать судьбу в отборе в отряд советских космонавтов. После длительных испытаний и тренировок его и еще восемь человек выбрали среди 3000 желающих.
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В дальнейшем Леонид Константинович получает второе высшее образование и поступает в Московский авиационный университет, который заканчивает с дипломом "инженера-механика". С 19 ноября по 5 декабря 1997 года Каденюк осуществил полет на американском транспортном корабле "Колумбия".
Он и его коллеги изучали, как состояние невесомости влияет на фотосинтетические процессы у растений, на оплодотворение и развитие зародыша.
Михаил Яримович
Проект нашего земляка Юрия Кондратюка о полете на Луну осуществлял в США также украинец - уроженец Подляшья Михаил Яримович (1933). Переехав с родителями в США, где юноша получил образование, он быстро зарекомендовал себя талантливым инженером, который может предлагать оригинальные идеи и добиваться внедрения их в жизнь.
Именно в связи с этим в начале 60-х годов Михаила Яримовича привлекают в США к созданию орбитальной станции в околоземном пространстве. А в 1964 году Яримович в Национальном агентстве США по аэронавтике и космосу становится ответственным за функционирование всех систем космических кораблей "Аполлон".
Через год его назначают техническим директором проекта по созданию орбитальной станции с экипажем, что было практическим шагом к будущим межпланетным полетам. Деятельность Михаила Яримовича власти США оценили очень высоко, наградив его специальной грамотой.
Игорь Богачевский
Благополучный исход полета американских астронавтов на Луну - заслуга и еще одного украинца, уроженца Сокаля на Львовщине Игоря Богачевского (1928), который вывел формулу, дающую расчеты возвращения космического корабля на орбитальную станцию с поверхности другой планеты.
Богдан Гнатюк
А уроженец Залещиков на Тернопольщине Богдан Гнатюк (1915) очень многое сделал для создания межконтинентальных баллистических ракет"Трайдент" (в украинском переводе - Тризуб), запускаемых с подводных лодок .
Теперь, зная немного больше о украинцах в космонавтике, можно пробовать свои силы в игре Boto Sapiens и побороться за поездку в NASA.
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