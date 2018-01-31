Первый космонавт, который включил гимн Украины в космосе. Почему Леонида Каденюка будет помнить весь мир

31 января, 2018, 14:34

31 января Леонид Каденюк вышел на пробежку недалеко от дома, но ему внезапно стало плохо. Он умер, не дождавшись скорой помощи. Легендарный украинский космонавт Леонид Каденюк ушел из жизни в 67 лет

Среди космонавтов, которые побывали за пределами Земли, было всего 14 украинцев. Они осуществляли полеты еще в советские времена. Но при независимости там побывал лишь один украинец — Леонид Каденюк.

Обычный буковинский мальчик еще с детства знал, что однажды он таки полетит в космос.

Если эту мечту смог воплотить мальчик из буковинского села, то так же она может быть осуществлена кем угодно. Жизнь человека должнаначинаться с мечты. Мечта помогает человеку преодолевать трудности, направляет, дисциплинирует и помогает добиваться своих целей.

Сначала Леонид был летчиком истребителем, и впоследствии, в 1995 году, его отобрали в группу космонавтов Национального космического агентства Украины из 250-ти человек. Он попал в экипаж из шести человек, который полетел на космическом корабле "Колумбия" в космос.

Леонид прошел подготовку к космическому полету в NASA. Испытания были очень жесткими. После подготовки прыжки с парашютом стали обыденным делом.

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За неделю до полета Леонида и экипаж изолировали от людей. Им не давали спать и постоянно проводили физические и психологические тесты. Одним из самых тяжелых испытаний была центрифуга. В ней нагрузки на организм усиливались в сотни раз.

У нас были тренировки в барокамерах, термокамерах, центрифугах для подготовки организма к перегрузкам, невесомости, длительного нахождения в закрытом пространстве. Это были испытания с десятикратними перегрузками на пределе человеческих возможностей.

Наконец в период 19-го ноября и до 5-го декабря 1997-го года, в возрасте 46 лет, Леонид Каденюк совершил космический полет на американском космическом корабле многоразового использования "Колумбия" вместе с астронавтами из США и Японии.

Для того чтобы общаться с коллегами, за месяц до полета он начал учить английский. Но доучил язык он уже в космосе.

Леонид не забывал об Украине. Космонавты могли заказывать мелодию будильника, который будил экипаж. Так, по выбору Каденюка, они дважды просыпались под Гимн Украины. Наш гимн звучал на всей планете.

Я был первым, кто полетел в космос с украинским флагом и выполнил задание украинского правительства. В 1997 году впервые украинский гимн прозвучал в открытом космосе.

В полете Каденюк с американскими коллегами выполнял эксперименты совместного украинско-американского исследования на репе, сое и мху, чтобы узнать, как невесомость влияет на фотосинтез и способность растений на восстановление. А в свободное время он фотографировал планету Земля. Это было самым большим хобби космонавта.

Я закрывал глаза (такие эксперименты делал), и такое впечатление, что из всего существа твоего существует одно сознание. Я в космосе занимал разные позы – просто было интересно - занимал позу ребенка в утробе матери. Пожалуй, то, что чувствует ребенок в утробе матери, я почувствовал в состоянии невесомости!

Позже, с возвращением на Землю, космонавт решил написать книгу "Миссия - Космос", в которой рассказывал про отбор в отряд космонавтов, подготовку к полету и собственно сам космический полет. Он хотел описать ощущения человека в состоянии невесомости и рассказать о том, как воспринимается жизнь после полета.

"Дело здесь не в самой книге, а в том, что человек, побывавший в космосе, сделалшаг в другой мир. Его мировосприятие меняется. Отношение к природе, людей и вообще всего живого на планете Земля становится совсем другим. Я не могу сорвать листик с дерева, потому что чувствую, что он жив. Родная планета становится чем-то большим", - рассказал он в одном из интервью.

Еще недавно Леонид Каденюк рассказывал, что хотел бы снова увидеть Землю из иллюминатора космического корабля. На это его вдохновлял Джон Гленн – полетел повторно в космос снова в 77 лет. К сожалению, украинскому космонавту дожить до этого возраста не удалось.