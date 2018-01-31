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Первый космонавт, который включил гимн Украины в космосе. Почему Леонида Каденюка будет помнить весь мир

31 января Леонид Каденюк вышел на пробежку недалеко от дома, но ему внезапно стало плохо. Он умер, не дождавшись скорой помощи. Легендарный украинский космонавт Леонид Каденюк ушел из жизни в 67 лет

Среди космонавтов, которые побывали за пределами Земли, было всего 14 украинцев. Они осуществляли полеты еще в советские времена. Но при  независимости там побывал лишь один украинец — Леонид Каденюк.

Обычный буковинский мальчик еще с детства знал, что однажды он таки полетит в космос.

Если эту мечту смог воплотить мальчик из буковинского села, то так же она может быть осуществлена кем угодно. Жизнь человека должнаначинаться с мечты. Мечта помогает человеку преодолевать трудности, направляет, дисциплинирует и помогает добиваться своих целей.

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Сначала Леонид был летчиком истребителем, и впоследствии, в 1995 году, его отобрали в группу космонавтов Национального космического агентства Украины из 250-ти человек. Он попал в экипаж из шести человек, который полетел на космическом корабле "Колумбия" в космос.

Леонид прошел подготовку к космическому полету в NASA. Испытания были очень жесткими. После подготовки прыжки с парашютом стали обыденным делом.

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За неделю до полета Леонида и экипаж изолировали от людей. Им не давали спать и постоянно проводили физические и психологические тесты. Одним из самых тяжелых испытаний была центрифуга. В ней нагрузки на организм усиливались в сотни раз.

У нас были тренировки в барокамерах, термокамерах, центрифугах для подготовки организма к перегрузкам, невесомости, длительного нахождения в закрытом пространстве. Это были испытания с десятикратними перегрузками на пределе человеческих возможностей.

Наконец в период 19-го ноября и до 5-го декабря 1997-го года, в возрасте 46 лет, Леонид Каденюк совершил космический полет на американском космическом корабле многоразового использования "Колумбия" вместе с астронавтами из США и Японии.

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Для того чтобы общаться с коллегами, за месяц до полета он начал учить английский. Но доучил язык он уже в космосе.

Леонид не забывал об Украине. Космонавты могли заказывать мелодию будильника, который будил экипаж. Так, по выбору Каденюка, они дважды просыпались под Гимн Украины. Наш гимн звучал на всей планете.

Я был первым, кто полетел в космос с украинским флагом и выполнил задание украинского правительства. В 1997 году впервые украинский гимн прозвучал в открытом космосе.

nullВ полете Каденюк с американскими коллегами выполнял эксперименты совместного украинско-американского исследования на репе, сое и мху, чтобы узнать, как невесомость влияет на фотосинтез и способность растений на восстановление. А в свободное время он фотографировал планету Земля. Это было самым большим хобби космонавта.

Я закрывал глаза (такие эксперименты делал), и такое впечатление, что из всего существа твоего существует одно сознание. Я в космосе занимал разные позы – просто было интересно - занимал позу ребенка в утробе матери. Пожалуй, то, что чувствует ребенок в утробе матери, я почувствовал в состоянии невесомости!

Позже, с возвращением на Землю, космонавт решил написать книгу "Миссия - Космос", в которой рассказывал про отбор в отряд космонавтов, подготовку к полету и собственно сам космический полет. Он хотел описать ощущения человека в состоянии невесомости и рассказать о том, как воспринимается жизнь после полета.

"Дело здесь не в самой книге, а в том, что человек, побывавший в космосе, сделалшаг в другой мир. Его мировосприятие меняется. Отношение к природе, людей и вообще всего живого на планете Земля становится совсем другим. Я не могу сорвать листик с дерева, потому что чувствую, что он жив. Родная планета становится чем-то большим", - рассказал он в одном из интервью.

Еще недавно Леонид Каденюк рассказывал, что хотел бы снова увидеть Землю из иллюминатора космического корабля. На это его вдохновлял Джон Гленн – полетел повторно в космос снова в 77 лет. К сожалению, украинскому космонавту дожить до этого возраста не удалось.

Меня часто спрашивают "В чем секрет вашего успеха?". Я отвечаю, что никакого секрета нет. Все абсолютно просто: надо иметь цель и много работать. Вот и весь секрет!

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