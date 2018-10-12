Внучка Елизаветы II принцесса Евгения выходит замуж: кто жених и как выглядит церемония. Фоторепортаж

12 октября, 2018, 15:27

Сегодня в Виндзорском дворце внучка Елизаветы II принцесса Евгения выходит замуж за предпринимателя Джека Бруксбенка

Евгения — дочь сына королевы Елизаветы, принца Эндрю. Герцогиня Йоркская Евгения является девятой в очереди на британский престол.

Девушке 28 лет, она получила образование в Университете Ньюкасла, изучая английскую литературу и историю искусств. Сейчас Евгения - директор лондонской галереи современного искусства Hauser and Wirth.

Жених — Джек Бруксбенк — 32-летний предприниматель, выпускник престижной школы Стоу в Букингеме. Он несколько лет работал в клубах, барах, пабах, был менеджером клуба "Махики" в лондонском районе Мэйфэр. Раньше он мечтал открыть свою сеть пабов.

Спутник жениха - Луи Живанши, 6-летний сын Зои и Оливера де Живанши, старшего банкира J. P. Morgan. Среди шести подружек невесты - 6-летняя дочь певца Робби Уильямса: Евгения и Джек Бруксбенк уже несколько лет дружат с семьей Робби.

В списке гостей — 1200 человек. Часть из них победили в конкурсе принцессы, который она устроила летом. Вместе с ними пришли также певец Джеймс Блант, супермодель Наоми Кэмпбелл и другие звездные гости.

На церемонии присутствовали также королева Елизавета II с мужем Филиппом, герцогом Эдинбургским.

Также на свадьбу приехали принц Гарри с Меган Маркл и другие члены королевской семьи.

Церемония проходит в часовне св. Георга. В ней же весной вступили в брак Меган Маркл и принц Гарри.

Фото: REUTERS