Виталий Портников: взгляды Скрипаля значения не имеют
После публикации книги бесед с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем многие испытывают некоторое разочарование. Враг российской разведки оказался банальным шовинистом, который презирает украинцев и уверен в том, что армия Путина легко дошла бы до Киева - если бы только захотела. Какой парадокс! Какой Сергей Скрипаль отвратительный тип!
А теперь представим себе, что Скрипаль был бы человеком либеральных взглядов, который презирал бы Путина и тихо вздыхал в своём служебном кабинете - как многие российские чиновники и делают. Или, того хуже, уволился бы из разведки, чтобы не участвовать в уничтожении и разграблении собственной страны взбесившейся бандой чекистов и мафиози. Кому от этого было бы лучше?
Смысл деятельности Скрипаля - в том, что он помог цивилизованному миру в борьбе с опасными врагами - российской разведкой и мафией, что нередко оно и то же. Он помогал разоблачать разведчиков и изобличать мафиози. А это объективно способствует ослаблению Российского государства - главного врага независимой Украины. И это - замечательно.
Во время агрессии Путина против Украины со мной связывались многие старые московские знакомые - политики, журналисты, дипломаты. Все они, как это принято в Москве, вздыхали. Никто не хотел, чтобы Путин дошёл до Киева. И все они продолжали работать на режим или просто драматически молчать. Как Алла Пугачева.
А Сергей Скрипаль повёл себя иначе. Не важно, из-за чего - амбиции, деньги, глупость. Важно, что он - союзник Украины, которую он так презирает. Важно, что он помогает нам выжить.
Это то, чего не могут понять многие украинцы. Нашей стране нужны сейчас не только единомышленники, но и союзники. Нужны - и в самой Украине, и вне ее - люди, действия которых объективно усиливают нашу государственность и ослабляют врага.
Недостаточно говорить красивые слова, самое главное - действия, которые помогают усилению Украины, изобличению действий враждебного государства, его деградации, его краху. И что при этом думает тот, кто содействует этой деградации, не имеет ровно никакого значения. Пусть себе. Скрипаль - наш союзник поневоле. Этим и интересен.
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