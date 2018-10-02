Скрипаль поддержал аннексию Крыма и назвал украинцев "овцами", – СМИ
Об этом Скрипаль рассказал в прошлом году в интервью редактору BBC Марку Урбану, который работал над книгой о шпионах после "холодной войны", пишет The Guardian. Вскоре книга выйдет в свет.
Урбан отмечает, что Скрипаль проводил значительную часть своего дня, глядя прокремлевский "Первый канал".
Он поддерживает "кремлевскую линию по многим вопросам", пишет журналист, "даже, сидя в приобретенном доме, приобретенном британской разведкой MI6", особенно в отношении сложных отношений Москвы с Украиной.
Журналист характеризует экс-разведчика как "русского националиста". Скрипаль поддержал аннексию Крыма 2014 года и пренебрежительно называл украинцев "просто овцами, которым нужен хороший пастух". Скрипаль также отказывается верить, что российские войска тайно воюют на востоке Украины, говоря, что если бы это было так, то они быстро бы достигли столицы, Киева.
Как пишет Урбан, Скрипаль сначала не поверил в причастность России к его отравлению.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что в них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования про Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
- "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипалей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского минобороны Анатолия Чепиги.
- Также в 2017 году во время интервью с журналистом ВВС Марком Урбаном Сергей Скрипаль утверждал, что передал разведслужбам Великобритании секретную информацию о коррупционные схемы главы Совбеза РФ и бывшего руководителя ФСБ Николая Патрушева.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика