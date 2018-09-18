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Премия "Эмми"-2018: 7 лучших сериалов и шоу

Одна из напрестижніших кинопремий "Эмми" определила лучшие фильмы и шоу. Один из победителей - сериал "Игра престолов". Кто еще победил, кроме него

"Игра престолов" (Game of Thrones)

Номинация: Лучший драматический сериал

Канал: HBO

О чем: Сюжет основан на фэнтезийной саге Джорджа Мартина "Песнь Льда и Огня".

Роберт Баратеон, король Семи Королевств, просит своего старого товарища Эддарда Старка стать его новой Правой рукой - главным советником. Эддард, подозревая, что его предшественник на этом посту был убит, принимает должность, чтобы расследовать обстоятельства гибели и защитить короля.

В то же время родственники королевы, Ланнистеры, пытаются взять Вестерос под свой полный контроль.

А за морем последние представители поверженной королевской семьи Таргариенов разыскивают союзников, которые смогут вернуть им трон Семи Королевств. Конфликт между этими и другими семьями приводит к войне.

Также в номинации соревновались: "Американцы", "Корона", "Рассказ служанки", "Странные чудеса", "Это мы", "Мир Дикого Запада".

"Чорное зеркало". Эпизод "Космический челнок Калистер"

Номинация: Лучший телефильм

Канал: Netflix

О чем: Единственное, что связывает серии "Черного зеркала" между собой - это современные технологии, которые влияют на отношения людей, и жесткое высмеивание существующего образа жизни общества. Каждая серия - это отдельная история о разных людях, местах и ​​времени, в котором они живут. Актеры во всех эпизодах тоже разные.

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Эпизод "Космический челнок Калистер" рассказывает историю Роберта Дэйли. Он - нелюдимый, но талантливый программист и соучредитель популярной массовой многопользовательской онлайн-игры.

Он вымещает злобу в этой игре: персонажами он сделал симулированные с помощью ДНК имитации своих сотрудников. В этом мире он - капитан космического корабля. Все вокруг должны поклоняться ему.

В отличие от большинства эпизодов Черного зеркала, "Космический челнок Калистер" - комедийный и насыщенный спецэффектами.

Также в номинации соревновались: "451 градус по Фаренгейту", "Флинт", "Патерно", "Рассказ".

"Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Номинация: Лучший комедийный сериал

Канал: Amazon

О чем: 1958. Домохозяйка Мириам Мейзел живет на Манхэттене. Она воспитывает двоих детей и поддерживает своего мужа и успешного бизнесмена Джоэла.

Однажды жизнь Мириам переворачивается "вверх ногами". Ей становится известно об изменах Джоэла с секретаршей. Она напивается и идет в клуб, где обнаруживает свой скрытый талант стендап-комика.

Также в номинации соревновались: "Атланта", "Барри", "Черноватый", "Умерь свой энтузиазм", "Блеск", "Кремниевая долина", "Несокрушимая Кимми Шмидт".

"Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Номинация: Лучший мини-сериал

Канал: FX

О чем: История Убийства Джанни Версаче - это второй сезон сериала. Модельер Джанни Версаче был убит 15 июля 1997 году у собственного дома в Майами-Бич. Преступника - серийного убийцу Эндрю Кьюненена - ​​определяют сразу, но в деле остается много запутанных моментов.

В прессе появлялась версия о том, что во всем виновата итальянская мафия. СМИ обвиняли и семью Версаче.

Еще до выхода сезона семья дизайнера решила бойкотировать премьеру. По их словам, съемки не были согласованы с ними и эпизоды, связанные с Джанни Версаче, следует воспринимать как вымысел.

Создатели заявили, что основа сериала - нон-фикшн-книга спецкора Vanity Fair Морин Орт "Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History".

Также в номинации соревновались: "Алиенист", "Гений: Пикассо", "Забытые Богом", "Патрик Мелроуз".

"Королевские гонки РуПола" (RuPaul's Drag Race)

Номинация: Лучшая конкурсная реалити-программа

Канал: VH1

О чем: Это реалити-шоу придумал знаменитый травести-артист РуПол. По его замыслу, это аналог "Топ-модели по-американски". Только участниками данного соревнования стали драг-королевы - травести-артисты. Они должны демонстрировать не только собственные подиумные таланты, но и комедийные, певческие, дизайнерские и тому подобное.

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Также в номинации соревновались: "Удивительная гонка", "Американский воин-ниндзя", "Проект Подиум", "Шеф-повар", "Голос".

"События прошлой недели с Джоном Оливером" (Last Week Tonight with John Oliver)

Номинация: Лучшее разговорное шоу

Канал: HBO

О чем: "События прошлой недели с Джоном Оливером" - американское вечернее ток-шоу, телепрограмма новостной сатиры. Ее ведет комик Джон Оливер.

По словам Оливера, он имеет "полную творческую свободу, включая полное право критиковать корпорации". Его первоначальный контракт с HBO был подписан на два года с возможностью продления. Поэтому каждый выпуск британский ведущий высмеивает события прошедшей недели.

Также в номинации соревновались: "Во всей красе с Самантой Би", "Джимми Киммел в прямом эфире", "Более позднее шоу с Джеймсом Корденом", "Позднее шоу со Стивеном Кольбером", "Дневное шоу с Тревором Ноа".

"В субботний вечер в прямом эфире" (Saturday Night Live)

Номинация: Лучшее скетч-шоу

Канал: NBC

О чем: Это американское еженедельное комическое телевизионное шоу. В программе - актеры и разные гости, которых приглашают каждую неделю. Также еженедельно выступает новый музыкальный коллектив, который приглашают для участия в программе.

В эту программу в 2004 году приглашали стать ведущим Дональда Трампа Это событие Дональд Трамп вспоминает в своей книге "Думай как миллиардер".

Через программу прошло целое поколение всемирно известных американских комиков. В нем участвовали также кандидаты на пост президента Джон Маккейн и Рудольф Джулиани.

Также в номинации соревновались: "Дома с Эми Седарис", "Пьяная история", "Я люблю тебя, Америка с Сарой Сильверман", "Портланд", "Шоу Трейси Ульман".

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