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Премия "Эмми": 15 номинированных сериалов, от которых невозможно оторваться

Сериал про убийства юношей, которые продавали свое тело, или экранизация бестселлера Рэя Брэдбери "451 по Фаренгейту". Кто будет бороться за победу с культовыми сериалами "Игра престолов" и "Странные чудеса"

Еспресо.TV выбрали самые интересные сериалы из

Лучший драматический сериал

"Корона" (The Crown)

Это биографический исторический драматический телесериал. В основе сюжета - реальная история жизни ныне правящей британской королевской семьи, которая началась в середине прошлого века и продолжается до этого дня.

В центре событий юная принцесса Елизавета, которая в 1947 году выходит замуж за молодого Филиппа Маунтбеттена. В сериале показывают ее путь к короне и жизнь после того, как она заняла престол.

"Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale)

Драма из десяти серий, снята по бестселлеру Маргарет Этвуд. В сериале показывают антиутопический мир, где женщины лишены многих прав, а вокруг – тоталитаризм и патриархат.

Все происходит в Республике Галаад, где женщин из простого народа отправляют в специальные лагеря. Там их готовят к единственной функции – зачатия и рождения детей для офицеров, чьи жены не способны это сделать.

Во втором сезоне беременная служанка Оффред поднимает бунт. Она борется за будущее своего ребенка и против системы.

Сериал "Рассказ служанки" завоевал награду BAFTA в номинации “Лучший международный сериал” и получил статуэтку "Оскара" в номинации "Лучший сериал".

"Американцы" (The Americans)

1980 год. Холодная война между Советским Союзом и США в самом разгаре. Офицеры КГБ выдают себя за супружескую пару и поселяются в пригороде Вашингтона. До определенного момента героев связывала только работа, но вскоре между ними возникают серьезные чувства.

Им становится все опаснее выполнять обязанности и связываться с информаторами. Ситуацию осложняет новый любопытный сосед. Герои начинают подозревать, что он может быть агентом ФБР, работающим в контрразведке.

"Мир Дикого Запада" (Westworld)

"Мир Дикого Запада" — фантастический телесериал телеканала HBO, который является ремейком-адаптацией одноименного кинофильма "Дикий Запад" 1973 года.

События сериала происходят в футуристическом парке аттракционов "Дикий Запад", где сосредоточены человекоподобные роботы-андроиды. Парк существует, чтобы настоящие люди могли в нем за деньги воплощать свои сны и мечты - в основном связанные с сексом, насилием и убийством.

Андроиды не могут оказать настоящее сопротивление или отомстить, потому что в конце каждого дня их память стирается, а сами они не запрограммированы на возможность нанести вред человеку. Но однажды в системе происходит сбой, что приводит к неожиданному развитию событий.

Также в этой номинации "Игра престолов", “Это мы", "Странные чудеса".

Лучший комедийный сериал

"Атланта" (Atlanta)

История о жизни двух братьев, которые всю жизнь мечтали стать популярными музыкантами. Они делают все, чтобы пробиться на большую сцену и свободное время посвящают репетициям. Им даже удается собрать собственную хип-хоп группу. Однако впереди их ждет множество испытаний, ведь они ведут борьбу за место под солнцем в одном из самых амбициозных городов - Атланте.

"Черноватый" (Black-ish)

"Черноватый" - американский телесериал, в центре событий которого - афроамериканское семейство среднего класса. Однажды отец решил, что они слишком ассимилировались с "белыми", поэтому стремится всеми возможными способами передать своим детям историю их темнокожих предков.

Андре так проникается тем, что его дети не знают историю своего народа, что это приводит к комическим поворотам сюжета.

"Сияние" (Glow)

События в сериале "Блеск" разворачиваются в 80-х, а в центре внимания - Рут Уайлдер. Девушка хочет стать актрисой, но она проваливает кастинги, и денег почти нет.

Последний шанс Рут - кастинг на телевизионное шоу. Продюсер Сэм Сильвиа готовится выпустить проект о женщинах-реслерах, ему нужны яркие типажи, новые лица и настоящие эмоции. Участницам нужно не просто играть, а жить своими образами.

Чтобы завлечь зрителя, авторы придумывают напряженный сюжет, полный страстей и эмоций. Рут чувствует себя так, словно нашла себя.

"Кремниевая долина" (Silicon Valley)

"Кремниевая долина" - комедийный сериал, который рассказывает о жизни и бизнесе посреди офисного парка долины. Главный герой - чудаковатый предприниматель Эрлих Бахман. В свое время он хорошо заработал на приложении для поиска авиабилетов Aviato.

Он открывает в своем доме инкубатор для стартапов и собирает креативных IT-специалистов. Так в его доме появляются молодые специалисты, которые в конце становятся друзьями, и вместе двигаются к успешной реализации собственного проекта.

Также в этой номинации: "Удивительная миссис Мейзел", “Уменьши свой энтузиазм", "Несгибаемая Кимми Шмидт", "Барри".

Самый лучший мини-сериал

"Алиенист" (The Alienist)

Нью-Йорк. Конец 19-го века. Ведется расследование убийств юношей, которые продавали свое тело, чтобы заработать на жизнь. Таинственные дела расследует команда профессионалов: врач психологии Ласло Крайцлер, репортер колонки криминальной хроники "Таймс" Джон Мур, первая в истории женщина-полицейский Сара Говард и их шеф - комиссар полиции Теодор Рузвельт.

"Убийство Джанни Версаче" (The Assassination of Gianni Versace)

В сериале рассказывают историю убийства Джанни Версаче. Модельера Джанни Версаче убили 15 июля 1997 году под собственным домом в Майями-Бич. Преступником оказался серийный убийца Эндрю Кьюненен. И хоть имя виновника известно, в деле осталось много запутанных моментов.

В прессе появлялась версия о том, что во всем виновата итальянская мафия. СМИ же обвиняли и семью Версаче.

Первый сезон "Американской истории преступлений" о спортсмене и актере А. Джей Симпсона получил "Золотой глобус" за лучший мини-сериал в 2017 году.

"Забытые Богом" (Godless)

Действие происходит в 1884 году. Зловещий бандит, Фрэнк Гриффин, терроризирует дикий Запад в поисках своего приемного сына и одновременно бывшего партнера, Роя Гуда. Его внезапно заела совесть и он сбежал от Фрэнка с награбленным с последнего налета. Поиски приводят Фрэнка до тихого городка Ла Белль, в котором, по странным обстоятельствам, живут только женщины.

"Гений: Пикассо" (Genius: Picasso)

Первый сезон "Гения" был посвящен Альберту Эйнштейну, которого в зрелом возрасте сыграл Джеффри Раш. Теперь же National Geographic взялись за Пабло Пикассо.

В сериале сделали акцент на том, как страстная натура Пикассо и творческий поиск были неразрывно связаны с его личной жизнью, в котором были и женитьбы, и бесчисленные любовные приключения.

Также в этой номинации: "Патрик Мелроуз".

Лучший телефильм

"451 по Фаренгейту" (Fahrenheit 451)

После Второй Гражданской войны новое правительство решило защитить население от разрушительных эмоций и запретило все виды искусства, кроме телевидения. Да и там остались только новостные каналы.

Все бумажные книги, диски и кассеты с фильмами уничтожают, их хранение становится незаконным, а на передний план борьбы с инакомыслием выходят команды пожарных - только теперь они не борются с огнем, а, наоборот, сжигают библиотеки и книгохранилища.

Молодой служащий пожарной команды Гай Монтег с вдохновением сжигает книги, но знакомство с юной бунтаркой Клариссою меняет его взгляды.

"Патерно" (Paterno)

История знаменитого американского спортсмена и наставника футбольной команды Университета штата Пенсильвания Джо Патерно. Он неожиданно для всех оказался в самом центре грандиозного сексуального скандала в 2011 году.

Его помощника обвинили в педофилии, а самого тренера - в бездействии, так как он якобы знал о ненадлежащем поведении мужчины.

Руководство учебного заведения, которое тоже обвинили в замалчивании этих фактов, было вынуждено принять решение об увольнении легендарного педагога. Это послужило началом студенческих волнений.

"Флинт" (Flint)

Три женщины из Флинта, в штате Мичиган, борются за то, чтобы разоблачить преступления против жителей города, которые, ничего не подозревая, пьют и используют воду со свинцом.

Их действия вдохновляют на национальное движение за безопасную питьевую воду, несмотря на то, что политические силы делают все, чтобы помешать этому.

Также в этой номинации: "Повесть" и "Космический челнок Калистер" (первый эпизод четвертого сезона "Черное зеркало").

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