Виталий Портников: Россия торпедирует Минск

10 сентября, 2018, 13:54

Портников Виталий

Смерть донецкой марионетки Александра Захарченко оказалась чрезвычайно удобным событием для его российских хозяев

Потому что после устранения Захарченко появилась не просто возможность замены окончательно проворовавшегося "руководства ДНР", но и возможность очередной проверки западных партнеров и Украины на готовность соглашаться с любыми выходками Кремля.

Пока Захарченко был жив, не было никакой возможности обосновать необходимость проведения "выборов" на оккупированных территориях. "Глава республики" уже есть, он же поставил свою подпись в Минске, давайте исполнять соглашения и уже потом проводить выборы так, как в этих соглашениях написано - по закону Украины.

Но смерть Захарченко позволила говорить о необходимости легитимизации "нового руководства" республики. Так называемый "народный совет ДНР" не просто устроил на оккупированной территории очередной переворотик и передал власть от соратников Захарченко его конкуренту Денису Пушилину. Он еще и назначил выборы "руководства ДНР".

Это и есть самое настоящее нарушение Минских соглашений - причём не нарушение бездействием, а нарушение прямым действием.

Если выборы нового "руководства" так называемых народных республик состоятся, Россия фактически выйдет из Минских соглашений.

Но при этом, разумеется, ее представители будут говорить об уважении к этим соглашениям, о том, что только они гарантируют установление мира на Донбассе и альтернативы им нет. И то, что это Украина, а не Россия не выполняет Минские соглашения, тоже будут говорить.

Так вот, это и есть самая настоящая российская провокация. Сергей Лавров может утверждать, что после ликвидации Захарченко, которая с высокой долей вероятности осуществлена российскими чекистами, встречаться в "нормандском формате" кощунственно.

"Народный совет ДНР" может назначать незаконные "выборы". А в Париже, Берлине и Киеве должны делать вид, что ничего не происходит. Что Минские соглашения действуют, что Москва их не растоптала. И что их нужно исполнять в одностороннем порядке. И мечтать о том, что Путин согласится на миротворцев ООН - почему бы и не помечтать?

Нужно набраться смелости и сказать себе, что если Москву не удастся заставить отказаться от проведения фейковых "выборов" на Донбассе, значит, никаких Минских соглашений больше нет. А есть территория, фактически оккупированная и аннексированная Россией. И для преодоления последствий этой оккупации нужно будет искать новые правовые механизмы - но уже тогда, когда у Кремля возникнет реальная заинтересованность в прекращении оккупации.