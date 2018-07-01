Захарченко "слил" компромат на людей Пушилина и Губарева, которые стремятся занять его место

1 июля, 2018, 22:19

На подконтрольной террористической группировке "ДНР" территории началась практически неприкрытая борьба за место руководителя "республики", так называемые выборы которого должны состояться этой осенью. Об этом свидетельствует ряд недавних сюжетов по местному телевидению

За последние несколько дней на телеканале "Оплот", который принадлежит главарю "ДНР" Александру Захарченко и его правой руке, "министру доходов и сборов" Александру Тимофееву, вышло два сюжета с критикой действий двух депутатов "ДНР" - Валерия Скороходова (фракция "Донецкая республика ") и Елены Мельник (фракция "Свободный Донбасс"), пишут Новости Донбасса.

В первом видео было показано, что Скороходов якобы "крышует" имущество брошенного украинского предприятия в Старобешево.

Второй сюжет был показан вчера во время "прямой линии" Захарченко. В ролике рассказывалось о неэтичном поведении "депутки" Мельник, которая приехала в детскую больницу с печеньем для "показухи" и начала ругаться с врачом, когда та не уделила ей внимание, а вместо этого занималась приемом ребенка.

На оба "депутатских" случая Захарченко отреагировал во время "прямой линии", о которой было объявлено за два дня до проведения. Он поручил главе "парламента" боевиков Денису Пушилину созвать коллегию для рассмотрения вопроса о лишении Скороходова и Мельник "депутатских мандатов".

Как отмечает издание, Скороходов хоть и является представителем подконтрольной Захарченко "Донецкой республики", но его называют близким к уже упомянутому Пушилину, у которого, как говорят в донецких кулуарах, есть амбиции стать новым руководителем "ДНР".

Мельник представляет "Свободный Донбасс", за которым стоит Павел Губарев. Говорят, что у "народного губернатора" весны 2014 го также есть желание вернуться в "истеблишмент".