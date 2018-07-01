Захарченко "слил" компромат на людей Пушилина и Губарева, которые стремятся занять его место
За последние несколько дней на телеканале "Оплот", который принадлежит главарю "ДНР" Александру Захарченко и его правой руке, "министру доходов и сборов" Александру Тимофееву, вышло два сюжета с критикой действий двух депутатов "ДНР" - Валерия Скороходова (фракция "Донецкая республика ") и Елены Мельник (фракция "Свободный Донбасс"), пишут Новости Донбасса.
В первом видео было показано, что Скороходов якобы "крышует" имущество брошенного украинского предприятия в Старобешево.
Второй сюжет был показан вчера во время "прямой линии" Захарченко. В ролике рассказывалось о неэтичном поведении "депутки" Мельник, которая приехала в детскую больницу с печеньем для "показухи" и начала ругаться с врачом, когда та не уделила ей внимание, а вместо этого занималась приемом ребенка.
На оба "депутатских" случая Захарченко отреагировал во время "прямой линии", о которой было объявлено за два дня до проведения. Он поручил главе "парламента" боевиков Денису Пушилину созвать коллегию для рассмотрения вопроса о лишении Скороходова и Мельник "депутатских мандатов".
Как отмечает издание, Скороходов хоть и является представителем подконтрольной Захарченко "Донецкой республики", но его называют близким к уже упомянутому Пушилину, у которого, как говорят в донецких кулуарах, есть амбиции стать новым руководителем "ДНР".
Мельник представляет "Свободный Донбасс", за которым стоит Павел Губарев. Говорят, что у "народного губернатора" весны 2014 го также есть желание вернуться в "истеблишмент".
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