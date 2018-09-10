План Трампа Путина не сработал

10 сентября, 2018, 15:04

Сербия и Косово не захотели договариваться

Президент Сербии Вучич 8-9 сентября находился с двухдневным визитом в Косово. Поездка была анонсирована еще летом этого года, но буквально в последние дни встал вопрос о возможности ее осуществления. Дело в том, что официальная Приштина не дала Вучичу разрешения на посещение запланированных локаций.

В свою очередь, сербский президент, за день до даты визита, отказался от участия во встрече в Брюсселе со своим косовским коллегой, Хашима Тачи, которая должна была проходить при посредничестве Европейского Союзыа в лице Высокого представителя по внешней политике Федерики Могерини.

После нескольких часов нервных обменов "любезностями" между Белградом и Приштиной и после давления со стороны США и Евросоюза, косовские власти буквально накануне визита дали все необходимые разрешения, и президент Сербии начал поездку по расписанию.

Программа поездки была более чем насыщенной. Прежде всего, Вучич побывал на крупнейшей в регионе электростанции и крупнейшем водохранилище в Газиводе. Значительная часть этих объектов находится на территории частично признанной республики, они важны для энергетики и системы водоснабжения Косово, но де-факто контролируются Сербией. Давно ходят слухи о планах Приштины взять Газиводе под свой контроль, и в начале августа, когда эти разговоры стали наиболее громкими, комплекс даже брали под свою охрану миротворцы KFOR. Впрочем, пока посещение Газиводе сербским лидером прошло без инцидентов.

Вучич также выступил на бизнес-форуме в городе Лепосавич, где пообещал привлечь в регион иностранных - в частности, китайских - инвесторов. Кроме того, он сообщил о 13 мл евро инвестиций для горно-металлургического комбината "Трепча", который находится частично в сербской, частично в албанской части Косово и о строительстве завода аккумуляторных батарей.

И это не говоря о садах, школах, спортивных центрах, на которые Вучич щедро обещал или уже раздавал деньги.

Активность сербского президента и отмена трехсторонней встречи в Брюсселе навели на мысль, что у Белграда есть план "Б", и он уже начал его понемногу воплощать. Если Приштина не соглашается на создание сербской автономии (то есть, не хочет узаконить власть Сербского государства на части своей территории, создав Ассоциацию сербских муниципалитетов), если невозможно добиться от косоваров отказа от территории на севере без дополнительных условий, и они настаивают на "замене" в виде части Прешевской долины на юге Сербии, - то Белград сосредоточится на укреплении своей фактической власти в Косово и Метохии. Сербское правительство, кажется, собралось "забросать" косовских сербов инвестициями и помощью, и, таким образом, усилить зависимость края от власти в Белграде и, одновременно, уменьшить связи сербов Косово с властью в Приштине.

Впрочем, эта программа - назовем ее "ползучая реинтеграция" - имеет шанс быть воплощенной лишь на севере Косово. В районах, расположенных в центре или на юге, этот план "буксует". И это хорошо продемонстрировала последняя поездка Вучич.

Вся активность сербского президента была сосредоточена в сербских муниципалитетах на севере Косово. В то же время он просто не смог доехать до одного пункта своего визита: села Банье, расположенного уже в центральной части Косово - в муниципалитете Сербица (алб. Скендера) в области Дреница. Там Вучич, на второй день поездки, должен был встретиться с местной общиной, но все дороги к Банье, которая является сербским енклавом в этом албанском районе, воскресным утром оказались заблокированы. Албанцы вышли на основные и второстепенные трассы с транспарантами "Вучич не проедет", плакатам с фотографиями убитых и пропавших во время войны людей, перегородили дороги грузовиками и начали жечь бревна и шины.

Источник фото balkanplus.net

Организаторами протеста, были в том числе и ветераны Армии освобождения Косово.

Мэр муниципалитета Скендера Беким Яшари также присоединился к протесту. Он заявил, что солидарен с гражданами, потому что Вучич пытается приехать в наиболее пострадавший от войны район. "В Косово погибли 15 тысяч человек, а 1600 пропали без вести. Только у нас в муниципалитете 128 пропавших без вести", - подчеркнул Яшари. По его словам, президент Сербии может проехать в эту часть Косово, если извинится за преступления, совершенные его страной в течение 1998-1999 гг. И эта позиция, похоже, является почти официальной позицией косовских властей.

После начала блокирования дорог Приштина отменила даное ранее разрешение Вучичу на посещение деревни Банье. Сербский президент попытался проехать другой дорогой, но его остановила полиция Косово и, мотивируя это опасностью для жизни, уговорила его повернуть обратно.

Читайте также: Миро-творение и миро-творцы

Пытался Вучич договориться с KFOR о предоставлении ему вертолета, но миротворцам, как сообщается, не дало разрешения на перевозку президента Сербии их командование в Неаполе. Так же, наверное, не было команды и на разрушение баррикад, мешавших проезду сербского президента. Миротворческий контингент НАТО накануне проводил специальные учения с участием украинского контингента как раз по "уборке" препятствий на дорогах, но командование KFOR решило не вмешиваться.

Таким образом, сербском президенту четко определили ареал возможной активности. Это - район "компактного проживания сербов" на севере. Соответственно, свой план "Б" по усилению своего присутствия в Косово Белград вынужден будет ограничить именно этой территорией.

В итоге жители Банье, которые с утра ждали своего лидера на площади, прослушали только телефонное обращение Вучича. А он тем временем вынужден был вернуться в центр сербской части Косово, Косовскую Митровице, где обратился к сотням сербов на площади с эпохальной речью о судьбе сербской общины в Косово, сербской нации в целом и государства Сербия.

Вучич, в частности, отметил, что Белград не собирается признавать независимость Косово "до Нового года", как утверждали некоторые источники. "Это ложь", - заявил он. Кроме того, сербский президент отметил, что пока нет даже проекта сербско-косовского договора, который бы уже обсуждался во время переговоров под эгидой Брюсселя.

Эти заявления, как и последние действия белградской и приштинской властейи, означают только одно - план "А" о котором, по слухам, договорились Москва и Вашингтон, и якобы предполшагавший раздел Косово и последующее признание Белградом независимости республики, сегодня выглядит нереальным. Не намного реалистичнее выглядят и надежды Брюсселя на то, что стороны "должны найти общий язык" и договориться ради европейского будущего обоих государств. Эффект "Евроморкови", безусловно, имеет место, но его сила не является всеобъемлющей.

Последние события на сербско-косовском переговорном фронте очередной раз демонстрируют нам очевидную вещь: "мирный план", который согласован только "где-то наверху", без учета общественных настроений и позиции правящей элиты в странах, которые должны воплощать этот план, просто не работает. А что работает, спросите вы? Планы, учитывающие реальное положение вещей, ведь это так очевидно.