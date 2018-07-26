Виталий Портников: встречи с Трампом будут разочаровывать Путина

26 июля, 2018, 12:48

Портников Виталий

Российским пропагандистам остаётся делать хорошую мину при плохой игре

Не нужно недооценивать то раздражение, которое высказывают в Москве после обнародования государственным департаментом США "Крымской декларации". Мы можем удивляться той реальности, в которой предпочитает пребывать российское руководство, но от встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин ожидал чего угодно, только не этой декларации, которая отвергает "попытку России аннексировать Крым".

Хочется еще раз подчеркнуть этот важный дипломатический нюанс - попытку! То есть аннексия Крыма не воспринимается в Вашингтоне в качестве завершенного политического акта.

Отвергается тезис Владимира Путина и его подельников о том, что тема кражи закрыта. И проводится недвусмысленная параллель с другой отвратительной аннексией - аннексией Советским Союзом стран Балтии. Когда Вашингтон на протяжении нескольких десятилетий этой аннексии не признавал, это вызывало раздражение и насмешки советских властей. Но чем дело-то окончилось? Восстановлением независимости стран Балтии и крахом самого государства-агрессора, "крупнейшей геополитической катастрофой ХХ столетия", как оценил это историческое возмездие сам Владимир Путин.

Поэтому сейчас российским пропагандистам остаётся делать хорошую мину при плохой игре. Мария Захарова напоминает, что президент Дональд Трамп отказался от многих решений своего предшественника Барака Обамы - то есть остаётся только надеяться, что следующий президент США пересмотрит "Крымскую декларацию".

Посольство России в США рассчитывает, что вслед за признанием украинского статуса Крыма Вашингтон признает сербский статус Косово. Но этот тезис - вообще попадание в "молоко". Потому что как раз Россия и не признает косовской независимости. И если исходить из этой логики, она и подтверждает правоту подхода США.

Но самое главное - можно сомневаться по поводу соответствия процедуры провозглашения независимости Республики Косово международному праву. Но только Косово никто никогда не аннексировал. А вот Крым был аннексирован Россией буквально на следующий день после провозглашения полуостровом фейковой "независимости". И если это - не аннексия, то что такое тогда аннексия?

Владимиру Путину следует понять одну простую вещь - если он, конечно, хочет и в будущем общаться с Дональдом Трампом. Невразумительность оценок и подходов, которую проявляет Трамп в частных беседах, интервью или социальных сетях, непременно оборачивается жесткими и неблагоприятными для Кремля официальными решениями - декларациями, санкциями, военной помощью Украине и прочими путинскими разочарованиями. Потому что именно в таких решениях и состоят национальные интересы Соединенных Штатов и логика выживания цивилизованного мира.