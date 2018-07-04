От завода до отрасли: как гибнет коксохимическое производство под оккупацией

4 июля, 2018, 13:38

Большинство предприятий отрасли, будучи "национализированными" в марте 2017 года, оказались в руках управляющего - "Внешторгсервиса" Сергея Курченко

Уголь-кокc-металл - эта цепочка является той основой, на которой держится индустрия Донбасса вот уже более века. С начала боевых действий эта цепочка постоянно рвется: закрываются шахты и металлургические предприятия, падают добыча угля и производство металла. В кризисе и производство кокса, причем некоторые предприятия по сути на грани закрытия, а их коллективы на грани того, чтобы оказаться на улице.

Судьбы конкретных коксохимов, оказавшихся на оккупированной части Донецкой области, сложились несколько по-разному и в то же время одинаково. Большинство из них будучи "национализированными" в марте 2017 года оказались в руках управляющего - "Внешторгсервиса" Сергея Курченко.

Так, Макеевский коксохимический завод, считавшийся одним из крупнейших предприятий Украины по производству доменного кокса с годовым объемом выпускаемой продукции до 1 млн. тонн кокса, после "национализации" за январь-май 2017 года выпустил 127 тыс. тонн вместо 503 тыс. тонн годом ранее.

Енакиевский коксохимический завод - один из старейших заводов коксохимической промышленности Донбасса, до войны выпускавший около 650 тыс. тонн валового кокса и экспортировавшийся в 12 стран мира. После "национализации" все поставки продукции на экспорт прекратились, за 5 месяцев 2017 года отгрузил 68 тысяч тонн продукции.

Ясиновский коксохим - за 5 месяцев 2017 года отгрузил 108 тысяч тонн кокса, какая эта цифра сегодня - неизвестно.

"Управляющий "Внешторгсервис" - вообще уникальное предприятие: налогов и коммунальных платежей за воду, энергию и прочего они не платят, а зарплату выплачивают наличными прямо на предприятиях из мешков", - говорит источник, не понаслышке знакомый с работой "Внешторгсервиса".

Работает, правда, неизвестно, с какими объемами, Горловский коксохимзавод, оставшийся в собственности прежнего владельца бизнесмена Андрея Орлова. Ему, можно сказать, повезло.

А вот кому точно не повезло, так это Донецкому коксохимическому заводу и его коллективу: завод находится на грани полной вырезки на металл и уничтожения, а люди совсем скоро будут вышвырнуты на улицу.

Несмотря на боевые действия "Донецккокс" продолжал выпускать продукцию до 11 декабря 2015 года, пока собственник не принял решение прекратить производство. Официальной причиной тому стали проблемы с логистикой - завозом сырья и вывозом готовой продукции с неподконтрольной территории. Неофициально же поговаривали, что собственник присвоил предприятию статус "неперспективного" особенно на фоне двух гигантов коксохима в виде Авдеевского коксохимического завода и "Запорожкокса".

Результатом остановки производства естественно стало уменьшение трудового коллектива, который сократился к марту 2017 года с 700 сотрудников штата, не считая охраны, до 80 сотрудников, присматривающих за законсервированным оборудованием, и все той же охраны. При этом заработную плату продолжали выплачивать за счет демонтажа и продажи на лом или в целом виде оборудования одного из цехов предприятия. Как утверждают на заводе, всё время производилась уплата налогов, а работникам выплачивалась своевременно зарплата, несмотря на отсутствие производства, и ее даже повысили два раза за год.

После "национализации" и передачи "во внешнее управление" коллектив снова похудел" - из 80 сотрудников штата были уволены 40, а на их место в штат взяли 40 охранников. И в зарплате работники "Донецккокса" потеряли: если ранее средняя заработная плата составляла около 8 тысяч гривень в месяц, теперь она составляла те же 8 тысяч, но уже рублей, что фактически в 2,4 раза меньше.

Следующим ударом стал запрет на реализацию оборудования и лома - имущество было объявлено "народным достоянием", а директора завода арестовали и посадили в СИЗО, из которого он вернулся только в марте 2018 года после ходатайства трудового коллектива о взятии его на поруки.

Впрочем, брать деньги на зарплату работникам завода было больше неоткуда, и особо явно это стало в январе, а затем в феврале, когда образовалась задолженность по заработной плате. Впрочем, в оккупационной одминистрации Донецка сориентировались, и "министр промышленности и торговли" Алексей Грановский с апломбом заявил о подписании договора о сотрудничестве между "Донецккоксом" и "Донецкстандартметрология". В чем могло заключаться "сотрудничество" столь непохожих друг на друга предприятий, стало ясно сразу - "Донецкстандартметрология" просто со своих средств должна была платить зарплату работникам Донецкого коксохима.

Хоть последним было все равно, откуда получать зарплату, однако зарплата за январь-февраль 2018 так и "зависла". Впрочем, аналогичная ситуация – задолженность по заработной плате в 2-3 месяца, характерна практически для всех предприятий оккупированого Донецка.

Также "министр" Алексей Грановский клятвенно пообещал работникам "Донецккокса" что они не лишатся своих рабочих мест, предприятие будет перепрофилировано и возобновит производство, если же это не удастся, их в любом случае не выбросят на улицу, а предложат рабочие места на других предприятиях.

Надежду в людей внушали даже не столько эти обещания, сколько состояние предприятие, все вспомогательные цеха, столярный и слесарный цеха, электрохозяйство, гараж и склады. Потому что если производство именно кокса пока невозможно, то наладить производство другой продукции вполне реально, даже в условиях оккупации.

Тем временем в июне с.г. ситуация на предприятии накалилась: "Донецкстандартметрология" денег на зарплату не перечислила, и 4 июня на адрес "министерства промышленности и торговли ДНР" и лично Алексею Грановскому было отправлено обращение с просьбой о трудоустройстве на другие ГП в случае возможной ликвидации, подписаное всем коллективом. Ответа на него на заводе до сих пор не дождались.

Тем временем 29 июня до сведения коллектива "Донецккокса" довели, что в августе предприятие будет ликвидировано, на нем оставят около 10 сотрудников из числа управления, а также охрану, все остальные же будут уволены.

"По сути, это не ликвидация предприятия, а просто увольнение "лишних" рабочих. Коллектив сегодня (29 июня) обратился к общественному движению "Донецкая республика" и планирует обращаться к главе "ДНР", если не будет услышан министерством", - рассказали на условиях анонимности работники "Донецккокса".

В коллективе предприятия подозревают, что оставшееся на заводе оборудование просто хотят порезать на металл и продать, а увольнением работников просто хотят избавиться от лишних «свидетелей» будущего разграбления завода.

Никита Синицын