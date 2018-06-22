Виталий Портников: украинскую экономику спасёт только победа над агрессией

22 июня, 2018, 12:26

Портников Виталий

Остаётся только недоумевать, почему санкции против Ротенбергов вводят только сейчас

Российские политики наперебой выступают с заявлениями, в которых доказывают, что новые украинские санкции никак не отразятся на работе политических партий этой страны. Возможно, они и правы. В конце концов, в России нет никаких политических партий - по крайней мере, в парламенте. Большинство российских политических партий - это бандитские клубы по интересам. Одних бандитов "крышует" Жириновский, других - Миронов. Самое большое количество бандитов, которые нуждаются в покровительстве - у "пахана"-чекиста Путина.

Именно поэтому пахан не так спокоен, как его "шестерки" Косачев и Железняк. У этих депутатов работа простая - врать. У Путина сложнее - давать возможность воровать разнообразным олигархам и доить их. Вероятно, именно об этом Путин говорил на заседании Совета безопасности со своими подручными.

Уже не раз приходилось говорить, что единственное, что заставляет Путина о чем-то задуматься - это деньги. Больше его ничего не волнует. Страну он и так контролирует. Население оболванено и разделяет его шовинистические взгляды. Но если при всем при этом не зарабатывать миллиарды и не давать возможности зарабатывать своему окружению - игра не стоит свеч.

Бесплатная Россия с ликующими рабами Путину совершенно не интересна. И это можно было давно понять. Но систематическое ущемление его собственных интересов заставит если не изменить политику, то, по крайней мере, задуматься о поиске компромиссов. И с цивилизованным миром в целом, и с нашей страной.

Остаётся только недоумевать, почему санкции против Ротенбергов вводят только сейчас. Да, вполне возможно, что удары по российским олигархам будут отражаться на украинской экономике в целом. Но, в конечном счете, наша победа над агрессором позволит экономике куда быстрее развиваться, чем с участием агрессора и в ситуации вечной войны с ним. Неужели это не ясно?