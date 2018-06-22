Ротенберг, "Единая Россия" и ЦИК: против кого утвердили украинские санкции. Список СНБО
Об этом серкретар СНБО Александр Турчинов написал на своем персональном сайте.
Он напомнил, что сегодня Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО от 21 июня 2018 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
Таким образом было обновлено санкционный список, который сейчас насчитывает 1759 физические лица и 786 юридических лиц.
Ограничения ввели против лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности:
- Научно-исследовательский институт "Квант";
- ООО "Дайвтехносервіс";
- ООО "Цифровые технологии безопасности";
- ERPScan BV;
- Embedi Limited.
Список также дополнен политическими партиями и общественными организациями, которые принимали участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории оккупированного Крыма в рамках выборов в Государственную Думу. Это, в частности:
- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
- Избирательная комиссия Республики Крым";
- Всероссийская политическая партия "Единая Россия";
- Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР);
- Всероссийская политическая партия "Родина";
- Политическая партия "Демократическая партия России";
- Союз ветеранов Афганистана;
- Политическая партия "Патриоты России";
- Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России";
- Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";
- Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации";
- Всероссийская общественная организация "Боевое братство";
- Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы".
Ограничения ввели в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", который находится на оккупированной территории Украины и активно используется государством-агрессором против нашей страны. В частности, помимо названного предприятия, санкции введены в отношении:
- Федерального государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр центрального федерального округа";
- Федерального государственного унитарного предприятия "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио";
- ООО "АРД Сатком Сервис";
- ООО "РусІнтеКо";
- ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации";
- ООО "Лидер строй";
- ООО "ПРОЕКТ";
- ООО "М-Телеком";
- ООО «Альфател»
- ООО "ПБР";
- ООО "АСЗ".
Санкции ввели относительно физических лиц, которые причастны к подготовке и проведению незаконного голосования на территории Крыма в рамках выборов в Государственную Думу, и в отношении которых введены санкции Правительством США, среди которых известный российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.
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