Ротенберг, "Единая Россия" и ЦИК: против кого утвердили украинские санкции. Список СНБО

22 июня, 2018, 10:23

Введенный в действие санкционный список СНБО было обновлен, сейчас в нем более 1700 физических лиц и более 780 предприятий

Об этом серкретар СНБО Александр Турчинов написал на своем персональном сайте.

Он напомнил, что сегодня Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО от 21 июня 2018 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Таким образом было обновлено санкционный список, который сейчас насчитывает 1759 физические лица и 786 юридических лиц.

Ограничения ввели против лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности:

Научно-исследовательский институт "Квант";

ООО "Дайвтехносервіс";

ООО "Цифровые технологии безопасности";

ERPScan BV;

Embedi Limited.

Список также дополнен политическими партиями и общественными организациями, которые принимали участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории оккупированного Крыма в рамках выборов в Государственную Думу. Это, в частности:

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;

Избирательная комиссия Республики Крым";

Всероссийская политическая партия "Единая Россия";

Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР);

Всероссийская политическая партия "Родина";

Политическая партия "Демократическая партия России";

Союз ветеранов Афганистана;

Политическая партия "Патриоты России";

Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России";

Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";

Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации";

Всероссийская общественная организация "Боевое братство";

Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы".

Ограничения ввели в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", который находится на оккупированной территории Украины и активно используется государством-агрессором против нашей страны. В частности, помимо названного предприятия, санкции введены в отношении:

Федерального государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр центрального федерального округа";

Федерального государственного унитарного предприятия "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио";

ООО "АРД Сатком Сервис";

ООО "РусІнтеКо";

ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации";

ООО "Лидер строй";

ООО "ПРОЕКТ";

ООО "М-Телеком";

ООО «Альфател»

ООО "ПБР";

ООО "АСЗ".

Санкции ввели относительно физических лиц, которые причастны к подготовке и проведению незаконного голосования на территории Крыма в рамках выборов в Государственную Думу, и в отношении которых введены санкции Правительством США, среди которых известный российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.