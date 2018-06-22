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Ротенберг, "Единая Россия" и ЦИК: против кого утвердили украинские санкции. Список СНБО

Введенный в действие санкционный список СНБО было обновлен, сейчас в нем более 1700 физических лиц и более 780 предприятий

Об этом серкретар СНБО Александр Турчинов написал на своем персональном сайте.

Он напомнил, что сегодня Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО от 21 июня 2018 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Таким образом было обновлено санкционный список, который сейчас насчитывает 1759 физические лица и 786 юридических лиц.

Ограничения ввели против лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности:

  • Научно-исследовательский институт "Квант";
  • ООО "Дайвтехносервіс";
  • ООО "Цифровые технологии безопасности";
  • ERPScan BV;
  • Embedi Limited.

Список также дополнен политическими партиями и общественными организациями, которые принимали участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории оккупированного Крыма в рамках выборов в Государственную Думу. Это, в частности:

  • Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
  • Избирательная комиссия Республики Крым";
  • Всероссийская политическая партия "Единая Россия";
  • Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР);
  • Всероссийская политическая партия "Родина";
  • Политическая партия "Демократическая партия России";
  • Союз ветеранов Афганистана;
  • Политическая партия "Патриоты России";
  • Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России";
  • Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";
  • Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации";
  • Всероссийская общественная организация "Боевое братство";
  • Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы".

Ограничения ввели в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", который находится на оккупированной территории Украины и активно используется государством-агрессором против нашей страны. В частности, помимо названного предприятия, санкции введены в отношении:

  • Федерального государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр центрального федерального округа";
  • Федерального государственного унитарного предприятия "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио";
  • ООО "АРД Сатком Сервис";
  • ООО "РусІнтеКо";
  • ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации";
  • ООО "Лидер строй";
  • ООО "ПРОЕКТ";
  • ООО "М-Телеком";
  • ООО «Альфател»
  • ООО "ПБР";
  • ООО "АСЗ".

Санкции ввели относительно физических лиц, которые причастны к подготовке и проведению незаконного голосования на территории Крыма в рамках выборов в Государственную Думу, и в отношении которых введены санкции Правительством США, среди которых известный российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.

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