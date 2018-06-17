Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве

17 июня, 2018, 09:00

Дмитрий Марценишин

Сегодня в Киеве украинский боксер Артем Далакян защищает титул чемпиона мира WBA в поединке против таиландца Сиричаи Тайена

Бой за титул чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в самом легком весе (до 50,8 кг)

Артем Далакян (Украина) - Сиричаи Тайен (Таиланд)

17 июня, Киев, выставочный центр "Парковый"

Начало вечера бокса - в 18:00

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Артем Далакян

Возраст: 30 лет

Рост: 164 см

Статистика: 16 побед (11 нокаутом) - 0 поражений

Артем Далакян 25 февраля использовал шанс всей карьеры. Он получил право на чемпионский бой после того, как от титула отказался японец Калдзуто Иока, который неожиданно решил уйти из бокса в 28 лет.

В поединке за вакантный пояс WBA представитель Украины встретился с экс-чемпионом мира американцем Брайаном Вилорией. Далакян уверенно победил американского 37-летнего ветерана по очкам и завоевал титул.

Сейчас, кроме Далакяна, чемпионами мира среди профессионалов есть еще три украинца - Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик, обладающий "временным" титулом WBC (Всемирного боксерского совета).

Далакян - ровесник всех этих боксеров и начинал вместе с ними в сборной Украины. Но в отличие от звездных коллег по команде, он не достиг больших успехов на любительском ринге. Артем ограничился лишь золотом Всемирных игр военнослужащих, которое он выиграл в 18 лет, а на Олимпиаду-2008 поехал лишь в качестве запасного.

В итоге Далакян решил еще во время следующего олимпийского цикла перейти в профессионалы и подписал контракт с промоутерской компанией из Донецка Union Boxing Promotions.

После российской оккупации части Донбасса боксер переехал в Днепр. От войны он был вынужден бежать во второй раз в своей жизни. Артем родился в 1987 году в азербайджанском городе Сумгаит, который его родители, армяне по национальности, вскоре были вынуждены оставить в связи с Карабахским конфликтом.

Сиричаи Тайен

Возраст: 27 лет

Рост: 167 см

Статистика: 50 побед (35 нокаутом) - 3 поражения (1 нокаутом)

Сиричаи Тайен, в сравнении с Артемом Далакяном, имеет гораздо больший профессиональный опыт. Несмотря на то, что он на три года младше соперника, таиландец уже провел 53 поединка. Тайен дебютировал среди профи еще в 18 лет.

Уже на старте карьеры боксер заметно подпортил себе статистику, потерпев в 2009 и 2010 году поражения от малоизвестных соотечественников. Однако это не помешало Тайену довольно быстро завоевать свой первый титул - в том же 2010 году он победил Хери Пурномо и стал чемпионом мира WBC среди молодежи в первом наиболее легком весе (до 48 кг).

Свой первый взрослый пояс таиландец получил в 2013 году, нокаутировав в поединке за звание "временного" чемпиона мира WBA японца Коки Ето. Шанс получить полноценный титул Всемирной боксерской ассоциации Тайен получил уже в следующем году. Но свой дебютный и пока единственный поединок за пределами Таиланда проиграл, уступив в Аргентине техническим нокаутом хозяину ринга Хуану Карлосу Ревеко.

После этого поражения Тайен выиграл все 16 своих поединков, однако за чемпионский титул он больше не дрался, а владел лишь региональным званием чемпиона Азии.

Поединок против Далакяна станет для Тайена уже третьим в 2018 году. В январе он досрочно победил индонезийца Мартена Кисаму, а в марте нокаутировал соотечественника Йодхунтапа Пор Пакди, для которого тот поединок был лишь третьим среди профи.

Несмотря на не слишком грозную оппозицию в последних боях, Сиричаи Тайен занимает первое место в рейтинге WBA, что и дало ему возможность получить статус официального претендента на титул и драться с Далакяном.

Что происходило перед боем

Одним из самых заметных событий перед боем Далакян - Тайен стало подписание ринг-анонсера вечера бокса. Union Boxing Promotion удалось пригласить в Киев всемирно известного Майкла Баффера, который работал на самых значимых боксерских поединках. Поэтому в воскресенье вечером украинские поклонники бокса также услышат знаменитую на весь мир фразу "let's get ready to rumble".

Еще одной особенностью поединка станет то, что он состоится под открытым небом на вертолетной площадке выставочного центра. Артем Далакян считает, что этот факт не должен повлиять на ход боя, поскольку вечером летняя жара не будет донимать.

"Мы этот аспект учли в процессе подготовки. К тому же наш бой начнется примерно в 10 вечера, когда жара уже спадет и температура будет около 20 градусов, - сказал чемпион мира.

Далакян назвал Тайена боксером, которого не следует недооценивать, и отметил его панчерские способности.

"Тайен - очень опытный и опасный боксер, его нельзя недооценивать. На профессиональном ринге он провел 53 боя и в 50 одержал победы. Он не просто так считается панчером, ведь 35 поединков завершил нокаутом", - рассуждает Далакян.

Сиричаи Тайен, в свою очередь, назвал украинского боксера настоящим универсалом.

"Артем Далакян - это чемпион с мировым именем. Он наработал прекрасный стиль бокса, может одинаково хорошо работать обеими руками, и правой, и левой", - похвалил соперника таиландец, который, однако, выразил уверенность в собственных силах и заявил, что настраивается на победу.

"Я знаю, как Далакян ведет себя в ринге, я видел его бой против Вилории, поэтому знаю, как ему противостоять. Я уверен в себе, я могу побить Далакяна. У меня уже есть опыт, учитывая мой первый титульный бой против Ревекки четыре года назад. Сейчас я могу гораздо больше показать сопернику", - убежден Тайен.