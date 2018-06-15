Гоголь, понаехавшие и эротика. Какие украинские фильмы покажут на Одесском кинофестивале

15 июня, 2018, 15:08

Одесский кинофестиваль уже несколько лет является самым масштабным в Украине. Впервые он откроется отечественным фильмом

Шах и мат столице - Киев все же не пуп земли, чтобы тащить на себе все самое интересное. И здесь еще раз стоит посочувствовать "Молодости", которая в последние годы остается без громких украинских фильмов, ибо все они едут в Одессу. Даже перенос фестиваля с октября на май особых результатов в этом смысле не дал. Продюсеры ждут июля, чтобы впервые показать украинцам свои ленты именно там.

И не удивительно, что сейчас киноманы потирают руки и собирают чемоданы. ОМКФ объявил программу и она оказалась совершенно, что называется, "must see". Чтобы вы прониклись невероятным желанием ее посмотреть так же, как и я - предлагаю небольшой обзор.

Итак, впервые этот фест будет открываться отечественным фильмом. Но здесь, уважаемые, не могло обойтись без нашей любимой зрадо-победной традиции. "Женщина на войне" - это копродукция, то есть снята она несколькими странами. Кроме нашей - Францией и Исландией. Режиссер - исландец, главная героиня - исландка. От нас - несколько актеров и продюсер.

Последнего зовут Сергей Лавренюк и его серьезно недолюбливают в нашей кинотусовке. Бизнесмен, который не имел никакого отношения к кино, сделал за свои деньги комедию "DZIDZIO. Контрабас", которую зафукали критики, но которая собрала неплохие деньги в прокате. Показав тем самым, что на отечественных лентах можно зарабатывать.

Одним словом, злые языки утверждают, что "Женщина на войне" - это украинский фильм лишь отчасти. Впрочем, практика таких съемок более чем распространена. Тем более - мы в неплохой компании. Еще на стадии производства наша сторона заявляла, что среди продюсерской команды будет Марианн Слот, которая работала над многими лентами самого Ларса фон Триера. Тогда эта информация воспринималась как очередные уловки для привлечения внимания. Наши киношники любят время от времени что-то такое - скажем, объявить, что в украинском фильме будет играть Кевин Спейси. Но в этот раз все оказалось правдой.

Два слова о самой истории. "Женщина на войне" рассказывает о диригентке, которая в свободное от работы время занимается защитой окружающей среды. Ей скоро будет 50 и она получает замечательную новость - ей разрешили удочерить ребенка из Украины. Поэтому, зная, что дальше ее жизнь будет посвящена этой девочке, героиня решает нанести последний разрушительный удар по людям, для которых экология - пустое слово.

Теперь давайте перейдем к международной конкурсной программе.

В нее отобрали сразу два отечественных фильма. "Три с половиной" Дарьи Гайкаловой (Украина, Индия) рассказывает о доме, которому пришлось приютить совершенно разных людей. Сначала - мальчика и его парализованного дедушку, потом - начинающую проститутку, а еще позже - пожилых супругов. Им по 75 лет, но они до сих пор знают, что такое любовь.

Вторая же лента называется "Вулкан" (Украина, Германия, Монако). Режиссера Романа Бондарчука вы можете знать по "Украинским шерифам", фильмом, который два года назад выдвигался от Украины на "Оскар". В этот же раз он снял историю о таком себе Лукасе, который работает в киевском офисе ОБСЕ.

У него кризис среднего возраста, поэтому он ищет способы что-то изменить в своей жизни. Следовательно, оказывается в маленьком городке, в доме местного фрика Вовы. Одна из интриг "Вулкана" - Сергей Степанский. Один из топовых украинских звукорежиссеров покажется публике как актер. Понятное дело, публика в ожидании ответа на вопрос - стоит или нет.

И, наконец, национальный конкурс.

"Когда падают деревья". Марыся Никитюк

Про этот фильм были даже такие комментарии, что мол это чуть ли не лучшая работа времен независимости. Что ж, даже если это преувеличение, то есть в нем и кусок правды. Все же Марыся Никитюк - одна из самых интересных молодых режисерок и ее дебютный полный метр действительно интригует многих. В частности, и определенной смелостью. Все же эротических сцен в нашем кино не так и много. Поговаривают, что из-за консервативности наших создателей, и неготовности актеров раздеваться перед камерой.

Фильм рассказывает о маленьком городке на Харьковщине, время в котором законсервировалось где-то в девяностых. Главные героини - две сестры, старшая из которых безумно хочет вырваться из этой "дыры". Судя по анонсам и предыдущим работам режиссера, стоит рассчитывать на довольно жесткую историю.

"Герой моего времени". Тоня Ноябрева

Это комедия. И этого уже достаточно, чтобы радоваться. Поскольку на наших киношников часто сваливаются нарекания, что, мол, самую чернуху снимают. К тому же, в фильме снялись знаменитости вроде Василисы Фроловой, Натальи и Елены Якимович Куртке (стервозная директриса из сериала "Школа"). История про Жорика, который приехал из провинции в Киев искать лучшей жизни. Он ужасно хочет быть цивилизованным человеком - бороться с Жэком, въехать в современное искусство, позитивно мыслить и добиться внимания прекрасной женщины. Но он хочет всего и сразу, поэтому опускает руки перед трудностями.

Через Жорика и его перипетии режиссер показывает ту трансформацию, которая происходит с нашим обществом. Вроде бы идем в Европу, но совок не отпускает. Особенно это проявляется в кадрах захламленных мест столицы, где находят место плакаты "Украина - это Европа". Пока вы ждете этот фильм, который в прокате появится уже через несколько месяцев, посмотрите короткометражку Тони Ноябревой "День Независимости". Она действительно смешная и даст примерное представление и о "Герое моего времени".

"Дельта". Александр Течинский

Как по мне, у этой работы будет немного мистики. По крайней мере, так обещает трейлер. Режиссер рассказывает о селе, которое находится в дельте Дуная. Люди там ездят на лодках, почти как в Венеции. Они занимаются всем тем, что и другие украинские селяне, лишь с поправкой на то, что живут они на определенной грани цивилизации и ее отсутствия.

В общем, как видите, авторы склонны разбирать эту тему, показывая ее с разных сторон. Анонсы "Дельты" дают понять, что в ленте будет иметь место немало поэтичности. Вот, например, цитата из синопсиса: "Зав'южила-запорошила білогрива зимушка. На святых теперь все надежды на молитвы наши. Будущее відплило, а мы остались. Заблудились, не попали на волшебный корабль".

"Гоголь док". Алиса Павловская

Документальная лента о "Гогольфест". Авторы утверждают, что в мире нет пероприятия, которое бы было чем-то похоже на него. Абсолютно уникальное событие, которое проводится в Украине с 2007 года и показывает своим зрителям то, что происходит в отечественном и зарубежном авангардном искусстве.

Одним из главных героев, очевидно, будет Владислав Троицкий, идеолог "Гогольфеста" и один из тех, кто давно занимается культурной дипломатией. То есть - ездит по миру и рассказывает про нашу страну. У многих людей отношение к этому мужчине, как к определенному пророку и авторитета. Разобьет эти представления фильм или нет - будем видеть.

"Тера". Никон Романченко

Эта лента должна быть довольно интересной разным людям. С одной стороны - это стопроцентно авторская работа, а они традиционно являются фаворитами узкой аудитории синефилов. С другой стороны - режиссер поднимает тему войны, которая касается нас всех. Он рассказывает о жизни женщины, которая работает на кондитерской фабрике. Ее сын воюет и вдруг перестает звонить, но его телефон постоянно вне зоны досягаемости.

Все это время с героиней происходят страшные вещи. Она не знает, где ее сын - живой или мертвый, оплакивать его или сохранять надежду. На кинофестивале "Молодость" показывали фактически краткую версию этого фильма - "Вне зоны". И могу сказать, что на титрах я услышала одни из самых громких и самых долгих аплодисментов.

Вот такая национальная программа полного метра. Будет еще и конкурс короткометражек, в котором будут соревноваться 13 работ. Они абсолютно разные - и комедии, и трагедии. Обычно короткие метры на фестивалях идут блоками и их просмотры дают зрителям понять, кто из наших молодых режиссеров за несколько лет имеет шансы стать любимцами широкой публики. Вот, к примеру, тизер ленты "Mia donna". Режиссер Павел Остріков имеет огромные шансы когда снять комедию, которая разойдется на цитаты.

Также в программе "Фестиваль фестивалей" покажут "Донбасс" Сергея Лозницы. Напомню, что этот режиссер - постоянный завсегдатай фестивалей класса А и один из самых выдающихся украинских режиссеров. Касаемо мастеров документального кино, то среди них - Андрей Загданский, который ныне живет в США. На Одесском кинофестивале покажут его ленту "Михаил и Даниил", это продолжение истории о художнике, который после смерти жены воспитывает больного ДЦП сына. Ну и "Домашние игры" Алисы Коваленко, тоже документальная лента о девушке, которая играет в футбол. Ей выпадает шанс осуществить мечту и попасть в сборную Украины, но из-за смерти матери приходится выбирать между воспитанием двух сестер и делом жизни.

Одесский международный кинофестиваль стартует 13 июля и продлится до 21 июля.