Виталий Портников: премьер становится заложником суда

4 июня, 2018, 12:40

Портников Виталий

Из средства получения нового транша от Международного валютного фонда Антикоррупционный суд превращается в инструмент смены правительства

Именно такой вывод можно сделать из заявления премьер-министра Владимира Гройсмана о его возможной отставке в случае непринятия закона об Антикоррупционном суде. Премьера можно понять: он знает последствия отказа от формирования суда и не хочет нести ответственности за социальные проблемы и нестабильность.

Но ультиматум Гройсмана переводит сам вопрос о суде из плоскости противостояния украинской власти с западными кредиторами в плоскость внутриполитического противостояния.

Уже приходилось отмечать, что сам по себе Антикоррупционный суд мало что изменит и в борьбе с коррупцией, и в украинской судебной системе. Антикоррупционный суд, даже если право вето в его формировании получат зарубежные эксперты, будет состоять из наших с вами соотечественников - а уж они-то сумеют обмануть иностранцев лучше, чем своих.

Кроме того, даже идеальный суд не сможет за несколько месяцев поднять уровень профессионализма антикоррупционных структур и ликвидировать конфликтные ситуации между ними. Скорее всего, он станет частью таких конфликтов. Но и вреда от этого особого не будет. Поэтому можно было бы понять западным спонсором, которым просто необходимо оправдать разумность использования десятков миллионов долларов на выстраивание украинской антикоррупционной вертикали.

Если ты западный чиновник, тебе необходима быстрая эффективность и результативность этой вертикали - потому что в противном случае коллеги зададут вопрос о потраченных средствах и уже ты сам станешь примером если не коррумпированности, то некомпетентности.

Но у тех, от кого зависит голосование за Антикоррупционный суд, совершенно другие резоны. Они понимают, что новая инстанция полноценно заработает уже после президентских и парламентских выборов в стране - а значит может быть использована новой властью в качестве политического инструмента для наказания предшественников или минимизированная их влияния. Ими руководит не здравый смысл, а нездоровый страх.

Но предупреждение премьера об отставке вносит в это противостояние новые краски. Смена правительства - слишком большое искушение даже за год до парламентских выборов. Я бы сказал - тем более за год до парламентских выборов. И уже в четверг мы узнаем, кто не смог перед этим искушением устоять.