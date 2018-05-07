Виталий Портников: российские "титушки" - новый символ власти

7 мая, 2018, 12:37

Портников Виталий

Появление "титушек" - доказательство того, что правящая группировка больше не верит в силу собственной государственной машины, в то, что в критической ситуации ее защитят полицейские или ФСБ.

Накануне сегодняшней инаугурации Владимира Путина наблюдатели долго гадали, какими же символами будет отмечено начало очередного цикла правления бессменного президента России. Теперь уже ясно, какой самый главный символ - это российские "титушки", которые появились накануне инаугурации для разгона оппозиционных выступлений и действовали не менее жестко и нагло, чем путинские силовики.

Я бы даже сказал, более жестоко и нагло. Называть этих "титушек" казаками или активистами пропутинских движений язык не поворачивается. Какая разница, что они на себя напялили или в какие придуманные властью организации записались? "Титушки" - они и есть "титушки".

Их появление на массовых акциях - доказательство того, что для удержания власти и борьбы с оппонентами режим готов идти до конца. До убийств своих противников, провоцирования столкновений и гражданских конфликтов. Или, если уж быть точным в определении того, что ещё предстоит России в таком случае - до Гражданской войны.

Путин действует в точности так, как Янукович.

Янукович тоже до конца не доверял своим силовым структурам и поэтому выпускал "титушек" для запугивания оппозиционных митингов. Силовик - даже самый преданный власти - все равно вынужден действовать в рамках закона и устава. Силовик всегда вынужден помнить о своей юридической ответственности за последствия своих действий в случае, если власть сменится или решит поиграть в законность и договоренности с оппозицией. И еще силовик может остаться на службе даже если Янукович или Путин окажутся не у дел. Но только в том случае, если не совершит непоправимых ошибок. Поэтому в критической ситуации на силовика надежды мало. А на "титушку" - много.

"Титушка" может позволить себе все, что угодно. Убить, избить, ограбить. Его можно рекрутировать из ряженого "казачества", а можно - прямо из криминального мира. Главное - посеять в душах тех, кому не нравится Путин, ощущение небезопасности, смертельного риска.

Дело уже не в том, что полиция России не даст вам проводить оппозиционные акции. Дело в том, что на такой акции путинский уголовник может вас просто убить или покалечить. И не случайно, как полицейский, который получил задание разогнать оппозиционный митинг, а вполне даже себе преднамеренно. Тогда зачем вам выходить на улицу? Сидите дома, слушайте Путина по телевизору.

Но такой приём запугивания оппонентов нередко не срабатывает. Не сработал в Украине, может и в России не сработать. Потому что люди ощущают страх власти. Появление "титушек" - это всегда страх. Всегда доказательство того, что правящая группировка больше не верит в силу собственной государственной машины, в то, что в критической ситуации ее защитят полицейские или ФСБ. Появление "титушек" - свидетельство серьёзного кризиса в этой самой государственной машине. Уверенным в себе правителям наемники не нужны, их хорошо защищают те, кому это поручено по службе.

Этот страх, с которого начинается путинское правление, заставит оппонентов режима всякий раз пытаться пробить стену российской власти, всякий раз будет приводить к новым трагедиям и разочарованиям. Не знаю, как быстро рухнет эта стена. Но в том, что ее разрушение будет подогревать уровень ожесточенности и противостояния в самом российском обществе, в том, что власть для самозащиты будет использовать самые низменные инстинкты своих сторонников и защитников, я уже не сомневаюсь.