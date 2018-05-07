Виталий Портников: российские "титушки" - новый символ власти
Накануне сегодняшней инаугурации Владимира Путина наблюдатели долго гадали, какими же символами будет отмечено начало очередного цикла правления бессменного президента России. Теперь уже ясно, какой самый главный символ - это российские "титушки", которые появились накануне инаугурации для разгона оппозиционных выступлений и действовали не менее жестко и нагло, чем путинские силовики.
Я бы даже сказал, более жестоко и нагло. Называть этих "титушек" казаками или активистами пропутинских движений язык не поворачивается. Какая разница, что они на себя напялили или в какие придуманные властью организации записались? "Титушки" - они и есть "титушки".
Их появление на массовых акциях - доказательство того, что для удержания власти и борьбы с оппонентами режим готов идти до конца. До убийств своих противников, провоцирования столкновений и гражданских конфликтов. Или, если уж быть точным в определении того, что ещё предстоит России в таком случае - до Гражданской войны.
Путин действует в точности так, как Янукович.
Янукович тоже до конца не доверял своим силовым структурам и поэтому выпускал "титушек" для запугивания оппозиционных митингов. Силовик - даже самый преданный власти - все равно вынужден действовать в рамках закона и устава. Силовик всегда вынужден помнить о своей юридической ответственности за последствия своих действий в случае, если власть сменится или решит поиграть в законность и договоренности с оппозицией. И еще силовик может остаться на службе даже если Янукович или Путин окажутся не у дел. Но только в том случае, если не совершит непоправимых ошибок. Поэтому в критической ситуации на силовика надежды мало. А на "титушку" - много.
"Титушка" может позволить себе все, что угодно. Убить, избить, ограбить. Его можно рекрутировать из ряженого "казачества", а можно - прямо из криминального мира. Главное - посеять в душах тех, кому не нравится Путин, ощущение небезопасности, смертельного риска.
Дело уже не в том, что полиция России не даст вам проводить оппозиционные акции. Дело в том, что на такой акции путинский уголовник может вас просто убить или покалечить. И не случайно, как полицейский, который получил задание разогнать оппозиционный митинг, а вполне даже себе преднамеренно. Тогда зачем вам выходить на улицу? Сидите дома, слушайте Путина по телевизору.
Но такой приём запугивания оппонентов нередко не срабатывает. Не сработал в Украине, может и в России не сработать. Потому что люди ощущают страх власти. Появление "титушек" - это всегда страх. Всегда доказательство того, что правящая группировка больше не верит в силу собственной государственной машины, в то, что в критической ситуации ее защитят полицейские или ФСБ. Появление "титушек" - свидетельство серьёзного кризиса в этой самой государственной машине. Уверенным в себе правителям наемники не нужны, их хорошо защищают те, кому это поручено по службе.
Этот страх, с которого начинается путинское правление, заставит оппонентов режима всякий раз пытаться пробить стену российской власти, всякий раз будет приводить к новым трагедиям и разочарованиям. Не знаю, как быстро рухнет эта стена. Но в том, что ее разрушение будет подогревать уровень ожесточенности и противостояния в самом российском обществе, в том, что власть для самозащиты будет использовать самые низменные инстинкты своих сторонников и защитников, я уже не сомневаюсь.
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
Читайте также
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
-
2 мая, 2018 Виталий Портников: почему Москва боится Пашиняна