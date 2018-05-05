В России на антипутинских акциях задержали Навального и почти тысячу активистов

5 мая, 2018, 15:54

В центре Москвы на Пушкинской площади задержали российского оппозиционера Алексея Навального

Силовики забрали его вскоре после того, как оппозиционер появился на площади, где проходит акция "Он нам не царь", сообщает "Радио Свобода".

Одновременно соратника Навального Николая Ляскина задержали на выходе из московского бюро Радио Свобода.

Ляскина задерживали несколько человек. Они посадили его в микроавтобус без опознавательных знаков.

Кроме того, в центре столицы России начались задержания и стычки между сторонниками Навального и активистами в казацкой форме, которые собрались на площади. Сотрудники МВД России применяют силу против демонстрантов.

Перед началом акции на площади начали собираться активисты прокремлевского "Национально освободительного движения" и люди в военной форме с георгиевскими лентами. Они назвали Навального провокатором.

В центре Москвы дислоцированны подразделения Росгвардии. Полицейские угрожают применить против участников акции спецсредства. Над площадью летает вертолет.

Ранее Навальный заявлял, что специально ночевал в секретном месте и убегал от внешнего наблюдения, чтобы полиция не помешала ему попасть на акцию.

Акция в Москве не была согласована с городскими властями. В прокуратуре сторонников Навального предупредили о возможных негативных последствиях несанкционированного митинга.

Похожие протесты происходят и во многих других городах России, там также полиция задерживает людей. В общем, в разных городах России уже задержаны почти 1000 человек.