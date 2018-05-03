В Киев едут "Реал" и "Ливерпуль". Почему это будет финал мечты

3 мая, 2018, 17:05

Дмитрий Марценишин

26 мая в решающем матче Лиги чемпионов в Киеве сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль"

"Реал"против "Ливерпуля" - это классика

2 мая наконец-то определились участники финала Лиги чемпионов, который 26 мая впервые в истории будет принимать Киев. "Реал" в упорной борьбе прошел "Баварию" - после гостевой победы 2:1, едва не растеряв преимущество дома - 2:2.

"Ливерпуль" устроил бешеные качели с "Ромой". После домашней победы 5:2 казалось, что у команды Юргена Клоппа не должно возникнуть никаких проблем в Риме. Но ливерпульцы их придумали - они сделали все, чтобы интрига оставалась до последних секунд игры, и буквально прошли по лезвию, уступив 2:4.

Оба полуфинала сопровождались судейскими скандалами. Работу рефери жестко раскритиковали представители "Баварии" и "Ромы". Однако дело сделано и билеты до Киева заказывают испанцы и англичане.

Сложно спорить, что вывеска "Реал" - Ливерпуль" звучит действительно громко. Мадридцы с их 12 Кубками европейских чемпионов вообще самый титулованный клуб на континенте.

"Ливерпуль" пять раз выигрывал главный европейский трофей и является лучшим по этому показателю в Англии. Противостояние этих двух суперклубов - настоящая классика футбола. А однажды "Реал" и "Ливерпуль" даже встречались в финале Кубка чемпионов. 1981 года сильнее оказались англичане, которые победили 1:0. Интересно, что это было последнее поражение мадридцев в финалах главного еврокубка.

"Ливерпуль" в атаке делает чудеса

Сейчас в мировом футболе нет атаки сильнее, чем у "Ливерпуля". Можно спорить о вкусах, но наиболее красноречивыми являются цифры. В этом сезоне в Лиге чемпионов Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане на трех нагатили 29 голов.

Они превзошли рекорд мадридцев Кришитану Роналду, Карима Бензема и Гарета Бэйла, которые в ЛЧ-2013/14 "отгрузили" соперникам 28 голов. А еще ливерпульцы оставили позади себя с 27 мячами славное барселонское трио Лионеля Месси, Луиса Суареса, Неймара, которые в ЛЧ-2014/15 вместе "соорудили" 27 голов.

При участии невероятных Салаха, Фирмино и Мане "Ливерпуль" установил новый рекорд результативности в еврокубках за сезон. 46 голов за один розыгрыш турнира ранее еще никто не забивал. Ливерпульцы в этом сезоне превзошли достижение "Барселоны", которая в ЛЧ-1999/2000 забила в 16 матчах 45 голов.

Конечно, команда Юргена Клоппа где-то приносит в жертву надежность в обороне. Но даже при таких условиях, поражение от "Ромы" в этой Лиге чемпионов стало для англичан первым. В этом противостоянии тоже не обошлось без атакующего рекорда. Команды забили в двух матчах 13 голов и выдали самый результативный полуфинал Лиги чемпионов всех времен.

"Реал" - хозяин Лиги чемпионов

"Реал" за последние несколько сезонов превратился в настоящего хозяина Лиги чемпионов. В прошлом году мадридцы стали первым клубом, который выиграл ЛЧ второй раз подряд. Речь идет о нынешнем формате турнира, который действует с сезона 1991/92.

Кроме того, "сливочные" в третий раз подряд сыграют в финале. Ранее подобное удавалось лишь выдающимся командам своего времени - немецкой "Баварии", голландскому "Аяксу" и португальской "Бенфике". Ну и, конечно, самому "Реалу", который выигрывал Кубок чемпионов пять раз подряд в 1956-1960 годах.

Третий раз подряд "Реал" вывел в финал ЛЧ один тренер - Зинедин Зидан. Он повторил достижение выдающихся итальянцев Фабио Капелло и Марчелло Липпи. А также замахнулся на рекорд того же Капелло ("Милан", "Реал") и англичанина Боба Пейсли ("Ливерпуль"), которые выигрывали Кубок чемпионов по три раза.

Роналду и Салах выяснят чей "Золотой мяч"

Все идет к тому, что обладатель "Золотого мяча" будет определен именно 26 мая в Киеве.

На звание лучшего футболиста 2018 года сейчас есть только два реальных претендента - португальский лидер "Реала" Роналду дважды и упустили даже ничью и египетский форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

Последний - главное открытие нынешнего сезона. В Лиге чемпионов египтянин имеет 10 голов. В Англии он вообще делает что-то невероятное и уже отличился 31 раз. Салах уже собирает почетные призы - его признали игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов-профессионалов и журналистов.

Роналду даже в свои 33 года продолжает создавать шедевры. Чего только стоит его гол ножницами через себя в четвертьфинале ЛЧ в ворота "Ювентуса". А вообще Криштиану в этом сезоне забил 15 голов в ЛЧ и может не беспокоиться о звании лучшего бомбардира турнира, в финале которого он сыграет в шестой раз.

К мысли, что за "Золотой мяч" этого сезона будут спорить именно Роналду и Салах, склоняются и букмекеры авторитетной конторы William Hill. На победу фаворитов они сейчас предлагают одинаковый коэффициент - 2.50. Остальные конкуренты далеко позади.