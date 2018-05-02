Степан Григорян: старую власть народ может просто разорвать на куски

2 мая, 2018, 16:43

Антин Борковский

Степан Григорян, глава Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества (Ереван), в эфире телеканала Эспрессо про попытки олигархов украсть революцию в Армении и кремлевский фактор

Когда арестовали даже такого уважаемого политолога, как вы, мы в Украине начали думать, что в Армении может начаться очень нехороший сценарий. Но продолжаются определённые политические торги и мы понимаем, что Москва незримо, а, возможно, даже зримо присутствует и хочет манипулировать общественным сознанием Армении. Но, с другой стороны, мы видим, что очень многие политические силы хотят здравого развития событий.

Вы помните, в начале максимально, что было от России, - это два заявления российского МИДа, где они говорят, что всё должно мирно решиться, что это все - внутреннее дело Армении. Я думаю, как-то удалось до них донести, что это движение – всё-таки, не Цветная революция, а это процесс борьбы с коррупцией, борьбы с криминалом в Армении, борьба с тем, чтобы в Армении не было диктатуры, и т.д.

Они, по-моему, успокоились, но после отставки Сержа Саргсяна ситуация немного изменилась. Автоматически после отставки премьера Саргсяна первый зам становится исполняющим обязанности и возглавляет правительство. И им стал Карен Карапетян, - то есть их, газпромовский человек, поэтому они думали, что ситуация автоматически будет взята в руки, и поэтому были спокойны.

Сейчас я уже вижу некоторое шевеление Москвы. Не думаю, что она будет пока активно вмешиваться, но уже шевеления есть. У нас знаете, все чиновники, которые от Москвы зависят, все они сейчас побежали в Москву. Министр иностранных дел, Налбандян, который, как известно, больше поддерживает линию России в Армении, чем интересы Армении, - так немножко полушутя скажу, - вот этот министр иностранных дел побежал в Москву.

Люди, которые не имеют никакой легитимности и опоры в народе, побегут искать помощь в Москве. Я думаю, ситуация сейчас такая: лидер оппозиции пользуется полной поддержкой армянских граждан, их подавляющего большинства. И он разумно ведёт политику, он говорит, что с Россией работать будет, опасений не должно быть, но, конечно, он достаточно независимый человек.

Сейчас самое главное – не выпустить из рук революцию. Её хотят украсть, ездят сейчас в Россию, чтобы получить поддержку. Но искать надо опору в своём народе. Они, если будут сейчас идти в народ, то честно скажу, я не советую им появляться среди людей, может так оказаться, что их просто разорвут на части. То есть разорвут на части в физическом смысле слова. Это опасно, действительно опасно, и я против, потому что считаю, насилие - недопустимо. Наш народ очень мирный, очень добрый, поэтому лучше пусть они не появляются. Сейчас идет такая игра: те люди, которые какие-то должности имеют и явно скоро потеряют, хотят спастись и бегут в Москву. Но честно скажу, пока я не вижу настоящих движений Москвы.

Просто мы в Украине очень хорошо знаем, как наши мерзавцы и преступники пытались прикрываться Москвой, постоянно раскочегаривая ситуацию. Люди Януковича постоянно консультировались с Москвой, Москва постоянно консультировала их, и мы понимаем, как это страшно не прозвучит, но у Кремля есть только один инструмент – подлить бензина и зажечь. И мы понимаем, что Армения, к сожалению, от этого не застрахована.

Вы абсолютно правы. До этого не было опасности, а сейчас с поездками этих чиновников опасность уже вырисовывается. Поэтому очень важно быстро выбрать Никола Пашиняна премьер-министром. И то, что Республиканская партия сейчас торгуется, пытается что-то получить, потому что формальное большинство они в парламенте имеют, то это антинародная политика, антигосударственная. То есть завтра их народ осудит.

Конечно, они – антигосударственники, они за это ответят, я вам отвечаю за эти слова. Хотя они бесчинствовали в Армении, Никол Пашинян предупредил, что преследований не будет - просто честно сдайте власть и уходите в сторону. А вот то, что они сейчас делают, – это антигосударственная политика. Тут разница есть между армянским и украинским обществом. Вы знаете, армянское общество очень консолидировано, наша страна очень маленькая, очень консолидированная, и нас разорвать на куски невозможно. У нас не столько даже работает информационная пропагандистская машина, сколько личные отношения, личная передача информации, и у нас жёстко люди будут едино стоять, не допустят никаких внешних влияний.

Сейчас в Украине тоже очень непростая ситуация. Мы понимаем, что удалось взять власть, но не удалось победить систему, вот этот вот срединный уровень, который наполнен коррупционерами, бандитами, бывшими бандитами, ментами на работе у бандитов, бандитами на работе у ментов. Это порождает очень сложный клубок противоречий. И есть опасения, что господину Пашиняну, возможно, не удастся оседлать подобное цунами.

Вы знаете, вчера-позавчера на митингах уже появились представители богатых людей, бизнес. Безусловно, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, вы лучше меня знаете, часть из них – это олигархи, часть из них – бывшие коррупционеры или нынешние. С одной стороны, они как бы присоединились к народу, а с другой стороны – не знаешь, зачем присоединились. Поэтому вы правы.

С другой стороны я думаю, что в Армении провокацию устроить сложно, все мы друг друга знаем, провокаторов обычно быстро ловят, но может быть вот такая ползучая контрреволюция, когда эти люди скажут: "Вот, мы уже с вами, мы тоже должны место иметь в этом процессе мирных переговоров", куда и тянет наш президент Армен Саркисян. Он тоже богатый человек. Знаете, какого типа эти все люди!? Эти все люди красивые слова говорят, иногда у меня слёзы на глаза проступают, - просто фантастические вещи – о нации, о любви к ней.

Короли демагогии.

Да. Я скажу, демагоги полные. Например, когда были избиения, нынешний президент Армении не осудил их, а самая фантастическая вещь, когда газпромовский Карен Карапетян сказал: "Мы благодарны полиции за хорошо проведённую работу". При том, что множество людей были арестованы, больше сотни в больницы попали, в частности лидеры оппозиции, депутаты, у которых неприкосновенность. То есть нарушения были масштабные.

Криминальные группы олигархов в масках - это в основном охрана - избивали митингующих, полиция стояла рядом и ничего не делала. И вдруг Кармен Карапетян говорит "я вас благодарю". Настоящий газпромовский человек, для которого жизнь человека ничего не стоит. Их власть пока удержалась и всё, он их благодарит. Никакие права человека их не интересуют, поэтому вы правы, они представляют серьёзную опасность, вся эта контрреволюция ползучая – серьёзная опасность.

Как, по вашему мнению, может развиваться ситуация с учетом аспекта Карабаха? Нет ли возможности сейчас поднять градус внутриармянской дискуссии с использованием карабахского вопроса?

Нынешние власти, и Серж Саргсян, который подал в отставку, всё время это используют. Как у нас бывали митинги, знаете, что они говорили? – "вы что, митинг делаете? там же стреляют". И сейчас они попытались это использовать – не прошло. Знаете почему? Поразительно умный шаг сделало Министерство иностранных дел Азербайджана. Они сделали официальное заявление, что азербайджанская армия никаких активных действий не ведёт на линии соприкосновения, мол, зная, что в Армении смена власти, мы будем ждать, пусть будет смена власти, новые власти придут и мы попытаемся с ними начать работу. И это было блестяще. Они как бы заблокировали эти инсинуации, но, всё равно, наши провластные средства массовой информации говорили "вот, уже там двигаются танки". Просто оппозиции удалось эту информацию опровергнуть, что никакой стрельбы нет и никакого перемещения войск нет. Поэтому вы правильно говорите, нынешняя уходящая власть Армении цепляется за власть и карабахский вопрос использовать хочет.